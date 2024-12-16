شكرا لقرائتكم خبر عن علاج ارتفاع ضغط الدم.. عوامل نمط الحياة الصحية للسيطرة على "القاتل الصامت" والان مع تفاصيل الخبر

علاج ارتفاع ضغط الدم أمر في غاية الأهمية من أجل السيطرة على المرض والوقاية من المخاطر المرتبطة به، حيث قد يعرضك ارتفاع ضغط الدم إذا لم يتم علاجه كما ينبغي لمخاطر الإصابة بحالات أكثر خطورة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية ومشاكل أخرى، ولا يدرك ما يقرب من نصف البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم ذلك، لذلك فإن الفحوصات الطبية ضرورية، كما يمكن أن تساعدك التغييرات الغذائية وممارسة الرياضة والأدوية في الحفاظ على ضغط الدم في مستواه الطبيعي، وفقًا لتقرير موقع "كليفيلاند كلينيك".

ما هو ارتفاع ضغط الدم؟

ارتفاع ضغط الدم هو عندما تكون قوة دفع الدم ضد جدران الشرايين مرتفعة باستمرار، وهذا يتلف الشرايين بمرور الوقت ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية، ويصف الأطباء ارتفاع ضغط الدم بأنه "القاتل الصامت" لأنك لا تعاني عادةً من أي أعراض،

قراءة ضغط الدم

الرقم الأعلى يشير إلى ضغط الدم الانقباضي، والذي يقيس الضغط على جدران الشرايين عندما ينبض قلبك أو ينقبض.

الرقم السفلي هو ضغط الدم الانبساطي، وهو يقيس الضغط على جدران الشرايين بين النبضات عندما يكون قلبك في حالة استرخاء.

طرق فحص ارتفاع ضغط الدم؟

علاج ارتفاع ضغط الدم يبدأ بخطوة اكتشاف بأنك مريض به، وذلك يتطلب فحص ضغط الدم فهو الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان مرتفعًا أم لا، لذلك يستلزم الأمر خضوعك لفحوصات مستمرة حتى لو كنت بصحة جيدة من أجل اكتشاف المرض مبكرًا.

ما هي علامات وأعراض ارتفاع ضغط الدم؟

علاج ارتفاع ضغط الدم يتطلب أيضًا معرفة علامات وأعراض المرض، وقد تشمل الأعراض الشعور بالصداع أو خفقان القلب أو نزيف الأنف، وتتطب هذه العلامات عناية طبية فورية.

ويعتبر ارتفاع ضغط الدم الأولي هو النوع الأكثر شيوعًا من هذه الحالة، وتشمل أسباب هذا النوع الشيخوخة وعوامل نمط الحياة مثل عدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل كافٍ وغيرها.

ما هي أسباب ارتفاع ضغط الدم؟

علاج ارتفاع ضغط الدم يتطلب تحديد أسبابه من أجل الوقاية في المقام الأول أو تجنبها من أجل السيطرة على الحالة إن وجدت، ولا يوجد سبب واضح ومحدد لارتفاع ضغط الدم وعادةً ما تجتمع العديد من العوامل.. وتشمل الأسباب الشائعة ما يلي:

أنماط الأكل غير الصحية (بما في ذلك اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم أو الملح).

قلة النشاط البدني.

الإسراف في تناول المشروبات التي تحتوي على الكحول .

قد تتسبب بعض الأدوية في ارتفاع ضغط الدم مثل "حبوب منع الحمل" بالنسبة للنساء، فقد تسبب هذه الحالة بشكل مؤقت.

التدخين.

وجود مرض كلوى.

هل ارتفاع ضغط الدم وراثي؟

علاج ارتفاع ضغط الدم يتطلب أيضًا معرفة ما إذا كان وراثيًا من عدمه، وفى هذا الشأن يعتقد الباحثون أن الجينات تلعب دورًا في هذه الحالة، لذلك إذا كان أحد أفراد عائلتك المقربين يعانى من ارتفاع ضغط الدم، فإنك معرض لخطر الإصابة به أيضًا.

علاج ارتفاع ضغط الدم

علاج ارتفاع ضغط الدم يتطلب مجموعة من التغييرات بجانب الأدوية.. ويوصى الأطباء عادةً بالعلاج بناءً على قراءات ضغط الدم وأسباب ارتفاعه والحالات المرضية الكامنة وراء ذلك.

علاج ارتفاع ضغط الدم من خلال تغييرات نمط الحياة:

حافظ على وزن صحي، من خلال تناول نظامًا غذائيًا صحيًا، مثل حمية "داش" الغذائية وهو نظام غذائى يعتمد على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

قلل من تناول الملح، من الأفضل أن تقتصر كمية الصوديوم التي تتناولها على 1500 مليجرام يوميًا.

احصل على ما يكفي من البوتاسيوم، حاول استهلاك 3500 إلى 5000 مليجرام يوميًا، ويفضل أن يكون ذلك من خلال الأطعمة التي تتناولها وليس المكملات الغذائية، ولعل بعض الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، الموز والأفوكادو والبطاطس.

ممارسة الرياضة او أي نشاط بدنى وتجنب قلة الحركة.

علاج ارتفاع ضغط الدم بالأدوية وهو أمر ضرورى بناءً على استشارة الطبيب ووفقًا لحالتك.