شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ممارسات خاطئة يطلب منك طبيب الجلدية التوقف عن فعلها فى عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، فإن العديد من الحيل الشائعة يمكن أن تسبب ضررًا أكثر من نفعها، ومع حلول عام 2025، تحثنا الدكتورة رينكي كابور، استشارية الأمراض الجلدية، وخبيرة الأمراض الجلدية التجميلية، وجراح الجلد في الهند على إعادة التفكير في بعض هذه الممارسات لتجنب الإصابة ببعض الأمراض والمشاكل الصحية، وفقا لموقع indianexpress.

وإليك أربع عادات توصي بشدة بالتخلص منها هذا العام، ومنها:

1. استخدام معجون الأسنان على البثور

قد تبدو فكرة وضع معجون الأسنان على البثور حلاً سهلاً، لكنها قد تؤدي إلى ضرر أكثر من نفعها، كما قالت الدكتورة كابور، فغالبًا ما تؤدي هذه الحيلة الفيروسية، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى آثار جانبية مثل الشعور بالحرقان والتهيج والجفاف الشديد، فيحتوي معجون الأسنان على مكونات غير مخصصة للبشرة ويمكن أن تعطل توازنها الدقيق، فاختار علاجات حب الشباب المعتمدة من أطباء الجلدية بدلاً من هذه الاختصارات الخطرة.

2. تخلص من منظفات المسام الإلكترونية

تزعم أجهزة تنظيف المسام الإلكترونية أنها تزيل الرؤوس السوداء وتفتح المسام بشكل فعال، ومع ذلك، حذرت كابور من أنها قد تلحق ضررًا بالغًا في الجلد، مما يؤدي إلى كسر الشعيرات الدموية، والكدمات، والأضرار طويلة المدى فعلي الرغم من أن هذه الأجهزة قد تبدو مريحة، إلا أنها لا تحل محل المشورة المهنية، فاستشر طبيب الأمراض الجلدية لاستكشاف بدائل أكثر أمانًا وفعالية لتنظيف المسام.

3. قد يكون استخدام كريم الوقاية من الشمس أمرًا شائعًا ولكن هل هو مفيد؟

يتضمن هذا الاتجاه المثير للجدل وضع واقي الشمس على مناطق معينة من الوجه فقط لتحقيق تأثير تحديد الوجه، وفي حين أنه قد يوفر مظهرًا منحوتًا مؤقتًا، فإنه يعرض الجلد لتصبغ غير متساوٍي، والسُمرة، وحتى حروق الشمس الشديدة، والأسوأ من ذلك، أنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، فيجب وضع واقي الشمس بالتساوي على جميع الجلد المكشوف لضمان الحماية الكافية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

4. الإفراط في استخدام أحمر الخدود

قد يكون استخدام أحمر الخدود بشكل مفرط للحصول على توهج وردي أمرًا مثيرًا للاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن في الواقع، قد يؤدي ذلك إلى مظهر غير طبيعي وتهيج الجلد، فيمكن أن يؤدي الإفراط في وضع المكياج على بشرتك إلى انسداد المسام وتفاقم الحساسية، فاستخدمي أحمر الخدود باعتدال وامزجيه جيدًا لتحقيق توهج طبيعي وصحي دون الإفراط في استخدامه.