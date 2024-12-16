أشهر الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي لعام 2024  

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - أصبح المدونون الصغار مهمين حقاً على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2024. حيث لم تعُد هذه النجوم الصغار مجرد وجوه لطيفة- بل أصبحت الآن تحدد الاتجاهات وتغيّر ما يشتريه الناس. إذا كنتِ تعملين في مجال التسويق، أو تصنعين أشياء للأطفال؛ فأنت بحاجة إلى متابعة هؤلاء المبدعين الصغار، في هذا الموضوع، والذين أوردهم موقع glewee.com. سنقدّم لك أكثر المؤثرين من الأطفال شهرة في عام 2024.

من هم أبرز صانعي المحتوى على الأطفال؟

إذا كنت تبحث عن أفكار جديدة، أو تريد العمل مع نجوم شباب؛ فتفضل بإلقاء نظرة على هذه القائمة التي تضم أفضل 11 صانع محتوى من الأطفال في عام 2024. كلّ طفل لديه طريقته الخاصة في إنشاء مقاطع فيديو ومنشورات ممتعة يحبها الكثير من الناس.

1. تكسونايمي أورتيز

مدونة للموضة



تكسونايمي هي فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، تحب الملابس وتبدو رائعة. تصنع مقاطع فيديو عن الموضة يستمتع العديد من الأطفال بمشاهدتها. يتابعها أكثر من خمسة ملايين شخص على Instagram وYouTube! في مقاطع الفيديو الخاصة بها، تلعب تكسونايمي غالباً لعبة ارتداء الملابس، وتتحدث عن الأناقة مع أختها وأصدقائها ووالدتها. يشاهد الأطفال الذين يحبون الموضة، هذه الطفلة المؤثرة؛ للحصول على أفكار حول كيفية الظهور بمظهر عصري. فهي تُظهر أنه حتى المراهقون، يمكن أن يصبحوا مشهورين بامتلاكهم أسلوباً رائعاً.

2. إيثان جيمر

يصنع إيثان مقاطع فيديو عن لعب ألعاب الفيديو، وخاصة ماين كرافت وروبلوكس. يحب الأطفال الآخرون مشاهدته وهو يلعب؛ لأنه جيد في الألعاب ويشرح الأشياء جيداً. إذا كنت تحب هذه الألعاب؛ فقد تستمتع بمقاطع فيديو إيثان لتعلُّم حيل جديدة أو مجرد الاستمتاع بالمشاهدة. يوضح إيثان أنه عندما تشارك شيئاً تحب القيام به، سيحب الآخرون مشاهدتك وأنت تفعله.

3. إيفرلي روز

بدأت إيفرلي في اكتساب الشهرة عندما كانت صغيرة جداً. نشرت صوراً لها ولأصدقائها وهم يرتدون ملابس رائعة للأطفال على إنستغرام. أصبحت هذه الصور شائعة جداً، لدرجة أن مجلات الموضة الكبرى لاحظتها. لاحقاً، بدأت إيفرلي في صنع مقاطع فيديو على يوتيوب أيضاً. في مقاطع الفيديو الخاصة بها، ترقص، وتُظهر ما تفعله كلّ يوم، وتلعب بالألعاب. الآن، لدى إيفرلي ملايين الأشخاص يتابعونها على كلٍّ من إنستغرام ويوتيوب. إنها مشهورة بأسلوبها ومقاطع الفيديو الممتعة.

4. ميلا وإيما ستوفر

طفلتان تضحكان



ميلا وإيما شقيقتان اشتهرتا عندما كانتا في الثانية من عمرهما فقط! تصنعان مقاطع فيديو مضحكة؛ حيث تقولان أشياء ذكية وترتديان ملابس رائعة. والآن، يشاهد الملايين من الأشخاص مقاطع الفيديو الخاصة بهما على مواقع الويب المختلفة. لقد اكتسبتا شهرة كبيرة؛ حتى أنهما ظهرتا في مجلات كبيرة. تُظهر ميلا وإيما أنه حتى الأطفال الصغار جداً، يمكن أن يصبحوا مشهورين إذا كانوا مضحكين ولطفاء.

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5. ريان كاجي

ريان هو فتى صغير أصبح مشهوراً جداً على YouTube، من خلال إنشاء مقاطع فيديو عن الألعاب. يفتح ألعاباً جديدة ويلعب بها في مقاطع الفيديو الخاصة به. يحب الكثير من الأطفال مشاهدة قناة ريان، والتي تسمى "عالم ريان". إنها واحدة من أكثر قنوات YouTube شهرة في أمريكا. تحب المتاجر الكبرى العمل مع ريان؛ لأن الكثير من الناس يشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة به. يُظهر ريان كيف يمكن للأطفال أن يصبحوا مشهورين حقاً على الإنترنت من خلال إنشاء مقاطع فيديو ممتعة.

6. آفا وأليكسيس ماكلور

آفا وأليكسيس شقيقتان توأمتان تصنعان مقاطع فيديو مضحكة على موقع يوتيوب. بدأتا عندما صنعتا مقطع فيديو عن إدراكهما أنهما متشابهتان. أحبه الناس! والآن، تصنعان الكثير من مقاطع الفيديو مع عائلتهما. تطلب منهما شركات كبيرة مثل ليفيز ونايكي المساعدة في بيع الأشياء؛ لأن العديد من الأطفال يحبون مشاهدتها. تُظهر الشقيقتان التوأمتان، أن كونك على طبيعتك والاستمتاع، يمكن أن يجعلك مشهوراً على الإنترنت.

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7. كلير كروسبي

فتاة تغني



كلير فتاة صغيرة تحب الغناء. تصنع مقاطع فيديو مع والدها؛ حيث تغني أغاني ديزني وهو يعزف على الجيتار. يحب الكثير من الناس مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بهما؛ لأن كلير تغني بشكل جيد، ومن الرائع رؤيتها تغني مع والدها. تجعل مقاطع الفيديو الخاصة بهما الناس يشعرون بالسعادة. وهذا يوضح أنه عندما تقوم العائلات بأشياء ممتعة معاً، يستمتع الآخرون بالمشاهدة.

8. أنستازيا رادزينسكايا

أناستازيا، أو "ناستيا" باختصار، هي فتاة صغيرة تصنع كلّ أنواع مقاطع الفيديو الممتعة. فهي تغني أغاني الأطفال، وتعلّم أشياء، وتفتح ألعاباً جديدة، وتعرض حياتها اليومية، وتتظاهر بأنها شخصيات مختلفة. يشاهد الناس في جميع أنحاء العالم مقاطع فيديو ناستيا. إنها مشهورة جداً، لدرجة أنها تم تسميتها كواحدة من أعلى مستخدمي YouTube أجراً في العالم في عام 2019. يُظهر نجاح ناستيا أنه حتى الأطفال الصغار جداً، يمكنهم أن يصبحوا مشهورين حقاً ويكسبوا الكثير من المال على YouTube.

9. عرض ديانا للأطفال

ديانا فتاة صغيرة تصنع مقاطع فيديو مع عائلتها. في مقاطع الفيديو التي تصنعها، تلعب ديانا بالألعاب وتخوض مغامرات ممتعة. كما تصنع مقاطع فيديو تعلّم الأطفال أشياء جديدة بطريقة ممتعة. يشاهد الكثير من الأشخاص مقاطع فيديو ديانا؛ حتى أنهم يبيعون الآن ألعاباً تحمل اسمها. تُظهر ديانا أنه عندما تستمتع الأسرة معاً وتشارك سعادتها عبْر الإنترنت، يمكن أن تصبح مشهورة حقاً.

10. فلاد ونيكي

فلاد ونيكي شقيقان يصنعان مقاطع فيديو ممتعة حقاً للأطفال. مما يجعل مقاطع الفيديو الخاصة بهما مميزة، هو إضافة الرسوم المتحركة والمؤثرات الرائعة. وهذا يجعل وقت اللعب يبدو سحرياً ومثيراً. يحب الأطفال مشاهدة فلاد ونيكي لأن مقاطع الفيديو الخاصة بهما مليئة دائماً بالطاقة والمرح. يُظهِران أنه عندما تستخدم خيالك، يمكنك تحويل اللعب العادي إلى مقاطع فيديو مذهلة.

11. مغامرة أوهانا

أطفال إخوة



تدور أحداث مسلسل The Ohana Adventure حول عائلة كبيرة تضم العديد من الأطفال. يعيشون في هاواي ويصورون مقاطع فيديو عن الأشياء الممتعة التي يقومون بها معاً. يحب الناس مشاهدتهم لأنهم دائماً سعداء ولطفاء مع بعضهم البعض. تجعل مقاطع الفيديو الخاصة بهم، الناس يشعرون بالسعادة ويرغبون في قضاء وقت ممتع مع عائلاتهم أيضاً.

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