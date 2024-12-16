شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد: الصيام المتقطع لإنقاص الوزن يبطئ نمو الشعر والان مع تفاصيل الخبر

يكتسب الصيام المتقطع كنظام غذائى يعزز فقدان الوزن بفعالية، شعبية كبيرة، وذلك بفضل فوائده العديدة المثبتة، بما في ذلك الصحة الأيضية، ومع ذلك، تشير دراسة جديدة إلى أنه قد يمنع تجدد الشعر أو يوقف نموه، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

أظهرت دراسة حديثة أن الصيام المتقطع يُبطئ عملية تجديد الشعر لأنه يعتمد على فترات طويلة بدون تناول طعام، وذلك مقارنة بالأنظمة التي تعتمد على تناول الطعام على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتشير الدراسة إلى أن نتائج مماثلة قد تحدث لدى البشر، بناءً على تجربة سريرية صغيرة أجراها فريق البحث، ومع ذلك، فإن الشدة أقل لدى البشر لأن لديهم معدل أيضي أبطأ وأنماط نمو شعر مختلفة مقارنة بالفئران.

من جانبه، قال كبير المؤلفين وعالم أحياء الخلايا الجذعية بينج تشانج من جامعة ويستليك في تشجيانج بالصين في بيان: "لا نريد تخويف الناس من ممارسة الصيام المتقطع لأنه مرتبط بالعديد من التأثيرات المفيدة - من المهم فقط أن ندرك أنه قد يكون له بعض التأثيرات غير المقصودة".

توصلت دراسات سابقة إلى أن الصيام المتقطع يمكن أن يحسن مقاومة الخلايا الجذعية للإجهاد المرتبطة بأنسجة الدم والأمعاء والعضلات، بالإضافة إلى فوائده الأيضية، ومع ذلك، لم يكن معروفًا كيف يؤثر الصيام المتقطع على الأنسجة الطرفية مثل الجلد والشعر.

توصل فريق تشانج أيضًا إلى فرضية مفادها أن الصيام المتقطع سيكون مفيدًا لتجديد أنسجة الجلد، ولاختبار ذلك، فحص الباحثون نمو الشعر في الفئران، بعد حلقها وإدخال أنواع مختلفة من أنظمة الصيام المتقطع، بينما تم تغذية مجموعة من الفئران وفقًا لجدول تغذية مقيد بالوقت (TRF) (8 ساعات من الوصول إلى الطعام و16 ساعة من الصيام كل يوم)، اتبعت المجموعة الأخرى التغذية بالتناوب.

ووجد الباحثون أن المجموعة التي تم التحكم فيها والتي حصلت على وصول غير محدود إلى الطعام، شهدت نموًا جزئيًا للشعر بعد 30 يومًا، بينما شهدت مجموعة الصيام المتقطع نموًا جزئيًا للشعر بعد 96 يومًا.

وفي التجربة السريرية الصغيرة التي أجريت على 49 شابًا بالغًا يتمتعون بصحة جيدة، وجدوا أن اتباع نظام غذائي مقيد بالوقت (يتضمن 18 ساعة من الصيام يوميًا) أبطأ متوسط سرعة نمو الشعر بنسبة 18٪ مقارنة بالمجموعة الأخرى، ومع ذلك، هناك حاجة إلى دراسات أكبر لتأكيد هذا التأثير.

وأضاف تشانج: "السكان البشريون غير متجانسين للغاية، لذلك قد تكون التأثيرات مختلفة بالنسبة لأشخاص مختلفين، كما أن الفئران لديها معدل أيضي مرتفع للغاية مقارنة بالبشر، لذا فإن الصيام والتبديل الأيضي لهما تأثير أكثر شدة على خلايا HFSCs لدى الفئران، وقد نرى تأثيرًا أخف لدى البشر".