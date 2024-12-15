شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الإمساك.. طرق طبيعية هتساعدك فى التخلص من هذه المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

علاج الإمساك يتطلب ليس فقط الحصول على الأدوية الموصوفة من جانب الطبيب أو شائعة الاستخدام لمثل هذه الحالة، فقط يتطلب الأمر أيضًا إجراء بعض التغييرات على نمط الحياة والذى يشمل النظام الغذائي والنشاط البدنى وإدارة التوتر وغيرها، حسبما أفاد تقرير موقع "medicalnewstoday".

أسباب الإمساك

علاج الإمساك، يتطلب معرفة أسبابه، فقد يعاني الأشخاص من الإمساك بسبب الأطعمة التي يتناولونها أو يتجنبونها، أو خيارات نمط حياتهم، أو بعض الأدوية التي يتناولونها، أو لأنهم يعانون من حالات طبية معينة، ولكن قد يعانى الكثيرين من إمساك مزمن غير معروف سببه، ويمكنك في أغلب الأحيان علاج الإمساك في المنزل، من خلال إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائي وتناول أطعمة ومشروبات قد تمنع الإمساك وتجنب الأخرى التي تسبب هذه الحالة.

أعراض الإمساك

- أقل من ثلاث حركات أمعاء في الأسبوع.

- براز صلب أو جاف أو متكتل.

- صعوبة أو ألم عند الإخراج.

ويمكن أن يكون للإمساك تأثير سلبي خطير على جودة الحياة، وكذلك على الصحة البدنية والعقلية.

علاج الإمساك.. يمكن لإجراء بعد التغييرات على نمط الحياة التغلب على مشكلة الإمساك المزمن.. على النحو التالى:

- غيّر ما تأكله وتشربه

- قد يؤدي تغيير ما تأكله وتشربه إلى التغلب على مشكلة الإمساك وتعزيز حركة الأمعاء المنتظمة والمساعدة في تخفيف الأعراض.

- تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف، واعتمادًا على عمرك وجنسك، يجب أن يحصل البالغون على 22 إلى 34 جرامًا من الألياف يوميًا.

- اشرب الكثير من الماء والسوائل الطبيعية التي تعزز حركة الأمعاء.

- احرص على قراءة الملصقات خاصة بالنسبة للأطعمة والمشروبات التي تقوم بشرائها للمساعدة في تخفيف وعلاج الإمساك.

- احرص على ممارسة الرياضة بانتظام أو أي نشاط بدنى، حيث يساعد النشاط البدني المنتظم في تخفيف الأعراض لديك.

- التوقف عن تناول بعض الأدوية أو المكملات الغذائية إذا شعرت أنها سبب الإمساك لديك وذلك بعد العودة إلى طبيبك المختص، فقد يغير الجرعة أو يقترح دواءً مختلفًا لا يسبب الإمساك، واحرص ألا تغير أو تتوقف عن تناول أي دواء أو مكمل دون التحدث طبيبك.

- تناول الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لعلاج الإمساك، مثل الملين ولكن لفترة قصيرة، ويُفضل استشارة الطبيب في ذك لتحديد المناسب لحالتك.