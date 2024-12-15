شكرا لقرائتكم خبر عن 10فوائد للتين البرشومي في موسمه.. تجعله الأفضل بين الفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 11:16 ص

التين البرشومي أهم أنواع الفاكهة الصحية التي نحضر موسمها في هذه الأيام، ومع بداية الشتاء القارس، وفقًا لتقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك الطبي، فإن هناك الكثير من الفوائد لهذه النوعية من الفاكهة تجعلها الأفضل بين نظرائها في ليالي الشتاء.

وفقًا للتقرير فإن التين البرشومي مصدر مهم للألياف جيد، ما يشعرك بالشبع لأطول فترة ممكنة، كما أنه يحسن من الهضم بشكل ملحوظ ويجعلك تتخلص من الإمساك المتوقع في ليالي الشتاء.

ويحتوي التين البرشومي على مضادات أكسدة صحية وعناصر غذائية مهمة تقاوم البرد والأنفلونزا والالتهابات الكثيرة التي تصيب الجسم، وكثرة أدوار البرد المتكررة.

يعزز من المناعة العامة للجسم وبالتالي يقاوم أدوار المرض المتكررة في ليالي الشتاء

يحسن التين البرشومي من مستويات الكوليسترول في الدم.

يعمل التين البرشومي على تحسين صحة القلب وحمايته من المشكلات المتوقعة.

يحسن التين البرشومي من نسب ضغط الدم ويخفضها.

يعزز التين البرشومي بما يحتويه من نحاس وبوتاسيوم ومغنيسيوم ومنجنيز من الصحة العامة للجسم ودفاعاته ضد المرض.

يحسن من نسب فيتامين ك في الجسم.

يمد الجسم بالألياف والمعادن والفيتامينات المطلوبه خاصة الكالسيوم الذي يعزز صحة العظام والعضلات.

يحسن بسبب أليافه من صحة الجهاز الهضمي وصحة الإخراج.

يفيد أيضا في تعديل نسب السكر في الدم وموازنتها موازنة جيدة، لذلك فهو مفيد لمرضى السكر من النوع الثاني لاحتوائه على مضادات الأكسدة الصحية.

يقاوم اضطرابات عملية الآيض والتمثيل الغذائي.