شكرا لقرائتكم خبر عن مفاهيم طبية.. العلاج السلوكى المعرفى استخداماته وطبيعته والان مع تفاصيل الخبر

العلاج السلوكي المعرفي هو نوع من العلاج منظم ويعتبر أحد أنواع العلاج بالكلام المهمة والضرورية التي تواجه حالات صحية عقلية بعينها مثل المخاوف والاضطرابات العاطفية وحالات الاكتئاب وحالات القلق والتوتر والحزن، كذلك يعالج مشكلات الأرق والألم المزمن والكثير من الحالات الصحية الأخرى.

ووفقا لتقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك الطبية المعني بالصحة العامة والأمراض فإن العلاج السلوكي المعرفي يعمل في عدة محاور هدفه هو العلاج بالكلام للتأثير على السلوك والمعرفة، وبالتالي التخلص من الحالة العقلية والنفسية المضطربة والتخلص من المواقف والمخاوف العاطفية أيضا.

بعض المحاور التي يعمل عليها هو العمل على تغيير أنماط التفكير وأنماط السلوك يساعد أخصائي الصحة العقلية من خلال هذا العلاج المريض على الكشف عن أفكاره وعواطفه والتخلص من السلوكيات السلبية وعادات التفكير غير الصحية والتركيز على عادات تفكير أكثر صحة للتخلص من التوتر والألم.

أشهر الحالات التي يعالجها هذا النوع من العلاج، الاكتئاب الوسواس القهري علاج ما بعد الصدمه، نقص الانتباه وفرط النشاط، علاج القلق والتوتر، وعلاج الرهاب وعلاج اضطرابات الشخصية واضطرابات الأكل اضطرابات الشراهة وفقدان الشهية، كذلك الاضطرابات الإدمانية مع اضطرابات ثنائي القطب ومشكلات النوم، فضلا عن الآلام العضلية كذلك الصداع النصفي واضطراب الانفصال، ومشكلات العمل ومشكلات التكيف ومشكلات متلازمة القولون العصبي.

من أهم فوائد العلاج السلوكي المعرفي أنه يجعلك أكثر وعيا بمشاعرك وسلوكياتك وأفكارك وبناء أفعالك على هذا الأساس، كذلك يعد هذا النوع من العلاج فعالا مثل العلاج النفسي الدوائي ويمكن من خلاله التغلب على المشاعر السلبية.