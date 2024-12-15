شكرا لقرائتكم خبر عن لا تأكل الفاكهة مع الزبادى فى وجبة الإفطار لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

يفضل البعض مزج الفاكهة مع الزبادي وتناولها في الصباح، ولكن الخبراء أكدوا أنه من غير الصحي تناول الفاكهة بالزبادي في الصباح، حيث تتداخل الأحماض الطبيعية الموجودة في الفاكهة مع الكازين الموجود في منتجات الألبان، مما يحد من امتصاص الكالسيوم ويسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وعسر الهضم، بحسب موقع تايمز ناو.

وفقًا للخبراء، في حين أن الفاكهة والزبادي من أفضل الأطعمة للهضم، إلا أنهما معًا يمكن أن يسببا مشكلات في الهضم.

لماذا لا يجب عليك تناول الفاكهة والزبادي معًا؟



إن الأحماض الطبيعية الموجودة في الفاكهة يمكن أن تتداخل مع منتجات الألبان، مما يؤدي إلى الحد الأدنى من امتصاص الكالسيوم ومشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات.

الفواكه تحتوي على حمضيات بشكل طبيعي، ولهذا السبب لا يلتصق بروتين الكازين بها، مما يسبب لك مشاكل في الجهاز الهضمي هذا يعني أنك لن تكون قادراً على امتصاص الكالسيوم من هذا الطعام المعين، وسينتهي بك الأمر بعظام أضعف على المدى الطويل.

تحتوي الفواكه على سكريات بسيطة وتحتوي منتجات الألبان على اللاكتوز - تبدأ السكريات البسيطة في التأثير على تخمر اللاكتوز في أمعائك، مما يؤدي إلى تكوين الغازات والانتفاخ وعسر الهضم وانتفاخ البطن.

ما الطريقة الصحيحة لتناول الفواكه والزبادي؟



لتجنب أي مشكلة تتعلق بصحتك، من الأفضل تناولهما بشكل منفصل. يمكنك تناول الفواكه في الصباح ثم "منح فاصل زمني لا يقل عن 60 دقيقة قبل تناول وعاء الزبادي.

ضع بعض الأشياء الأخرى في الاعتبار عند الجمع بين الفواكه ومكونات أخرى:

تجنب دائمًا الجمع بين منتجات الألبان والفواكه. يمكنك أولاً تناول الفاكهة ثم الانتقال إلى الزبادي أو الحليب للمساعدة في إبعاد مشاكل الجهاز الهضمي.

إذا كنت ترغب في إقران الفاكهة بمكون آخر، فاختر دائمًا المكسرات، لأنها لا تشكل مزيجًا أفضل فحسب، بل تمنع أيضًا ارتفاع السكر، فضلاً عن تزويدك بالكثير من البروتين.

إذا أمكن، حاول تناول الفاكهة كوجبة خفيفة في الساعة 4 مساءً. ومع ذلك، إذا كنت لا تزال تتوق إليها أثناء النهار، فاستمتع بها بين الوجبات ولا تأكلها مع أطعمة صلبة أخرى.

أطعمة صحية يمكنك إقرانها بالزبادي

بالنسبة لأولئك الذين يحبون الزبادي كوجبة إفطار، تأكد من إضافة هذه إلى الوعاء:

زبدة الفول السوداني

تعتبر هذه المكونات اللذيذة مصدرًا قويًا للبروتين، فهي لا تتمتع بمذاق جيد فحسب، بل تمنحك أيضًا جرعة مضاعفة من الطاقة والتغذية.

العسل

رشي قليلًا من العسل في وعاء الزبادي للحصول على حلاوة طبيعية، والتي لا تسبب ارتفاعًا كبيرًا في الجلوكوز كما يفعل السكر.

التمر

عند الجمع بين التمر والزبادي، يشكلان نكهة غنية وزبدية ذات ملمس مثير. التمر مليء بالحديد وهو مُحلي طبيعي بدون سعرات حرارية.

الفستق

إن الطعم الحلو والمالح والكمية المقرمشة من الفستق تجعله مكونًا رائعًا لمجموعة متنوعة من الأطباق.