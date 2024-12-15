شكرا لقرائتكم خبر عن هل ارتداء القبعات والآيس كاب يضر بصحة أذنيك فى الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من أهمية الحفاظ على دفء الأذنين خلال فصل الشتاء، حذر الخبراء من أن الاستخدام اليومي للقبعات وسدادات الأذن لأنه يحبس الرطوبة، مما يعزز نمو الشمع فى الأذن ويسبب الالتهاب، بحسب موقع تايمز ناو.

وأشار الخبراء أيضًا إلى أن الاستخدام المنتظم لسماعات الرأس - وهو أمر شائع في فصل الشتاء حيث يقضي الناس وقتًا أطول في المنزل - يمكن أن يدفع الشمع إلى عمق قناة الأذن، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يجف شمع الأذن نتيجة للظروف الداخلية الناتجة عن أنظمة التدفئة الشتوية. تزداد احتمالية الانسدادات والتهيج مع هذا الشمع الأكثر ثباتًا وأقل قابلية للتشكيل.

إن الحفاظ على دفء جسمك خلال أشهر الشتاء أمر مهم لتعزيز جهاز المناعة ومساعدته في محاربة الفيروسات ونزلات البرد، عندما تؤثر نزلات البرد أو الأنفلونزا على الجهاز التنفسي العلوي، فإنها تزيد من خطر الإصابة بعدوى الأذن، يمكن أن تتطور عدوى فيروسية أو بكتيرية في الأذن الوسطى عندما يسد السائل أو الالتهاب قناة استاكيوس، مما يؤدي إلى إصابة الأذن، بحسب موقع تايمز ناو.

وتحدث التهابات الأذن بسبب دخول الكثير من الرطوبة إلى الأذن ثم توفير البيئة المناسبة التي يمكن أن تزدهر فيها البكتيريا. تنصح بتجفيف المنطقة المحيطة بقناة الأذن بقطعة قماش يوميًا، بعد الاستحمام.

خلال فصل الشتاء، تنتج آذاننا المزيد من الشمع لحماية الأذن الداخلية من درجات الحرارة المتجمدة، وتعمل كحاجز طبيعي ضد البرد ومع ذلك، يمكن أن يتصلب هذا الشمع المتزايد بسبب البرد، مما يؤدي إلى الحكة والضغط وصعوبات السمع. كلما كان الطقس أكثر برودة، زاد الضغط والتراكم الذي قد تواجهه.

المصطلح الذي يصف حدوث تضييق تدريجي لقناة الأذن بسبب درجات الحرارة الباردة هو تضيق الأوعية الدموية. ينتج التراكم بسبب هذا التقييد، مما يقلل من تدفق الشمع الطبيعي خارج الأذن. علاوة على ذلك، قد ينتج الجسم المزيد من الشمع استجابة للبرد كإجراء دفاعي.



الوقاية من التهابات الأذن فى الشتاء



وقال الأطباء إن الجهاز المناعي القوي يمكن أن يساعد في منع التهابات الأذن، والتي قد تنتج أو لا تنتج عن نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي العلوي.

وإلى جانب زيادة تناولك للفواكه والخضروات والألياف والماء، وإضافة الراحة والتمارين الرياضية إلى روتينك اليومي، يمكن أن تكون العناصر الغذائية المعززة للمناعة مثل فيتامين د، ج، الزنك، والبروبيوتيك إضافة رائعة لنظام غذائي صحي، خاصة خلال موسم البرد والإنفلونزا.