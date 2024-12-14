شكرا لقرائتكم خبر عن أضف هذه الأطعمة لنظامك الغذائى للوقاية من سرطان القولون والان مع تفاصيل الخبر

تزداد حالات الإصابة بسرطان القولون في جميع أنحاء العالم، خاصة بين الشباب، ووفقًا لدراسة جديدة، ارتفعت حالات الإصابة بسرطان القولون بشكل خاص في الفئة العمرية بين 25-49 عامًا، ويمكن أن يُعزى هذا الاتجاه المقلق إلى النظام الغذائي غير الصحي الذي غالبًا ما يفتقر إلى الألياف الكافية ويحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم والسكر والدهون والمكونات المصنعة الأخرى، ويمكن أن يزيد نمط الحياة غير النشط من خطر الإصابة بسرطان القولون أيضًا، وبصرف النظر عن هذا، يمكن أن يزيد مرض السكري والسمنة والتدخين أيضًا من خطر الإصابة بسرطان القولون، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

أشارت الدراسات إلى أنه يمكن خفض خطر الإصابة بسرطان القولون بأكثر من الثلث إذا تناول الناس الطعام الصحى ومارسوا الرياضة بانتظام وحافظوا على وزن صحي وابتعدوا عن والتدخين.

فيما يلى.. 5 أطعمة يجب إضافتها إلى النظام الغذائي للوقاية من سرطان القولون والمستقيم: الفاصوليا والبقوليات

إن تناول نظام غذائي غني بالألياف والبروتينات يمكن أن يمنع زيادة الوزن ويحميك من عوامل الخطر المرتبطة بأسلوب الحياة الغير صحى، والتي قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، ويمكن إضافة البقوليات مثل فول الصويا والعدس والبازلاء واللوبيا والفاصولياء السوداء والحمراء إلى النظام الغذائي لأنها مصدر جيد للبروتين والألياف وفيتامين ب وهـ، ووفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، فإن تناول البقوليات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

منتجات الألبان

بالإضافة إلى المنتجات النباتية، يُنصح أيضًا بتناول منتجات الألبان، ويقول المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان إن هناك أدلة قوية على أن تناول منتجات الألبان يمكن أن يحمي من سرطان القولون والمستقيم، كما يعد البيض والحليب والجبن والزبادي من الإضافات المفيدة للنظام الغذائي.

الحبوب الكاملة

بدلاً من الحبوب المكررة، أضف الحبوب الكاملة إلى نظامك الغذائي اليومي لجني فوائد مجموعة واسعة من العناصر الغذائية من المغنيسيوم إلى الألياف، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحبوب الكاملة أن تساعدك أيضًا في تخفيف الإمساك وإزالة أي مركبات مسببة للسرطان في القولون، ويُنصح بإضافة 90 جرامًا من الحبوب الكاملة يوميًا، ويعد خبز القمح الكامل ودقيق الشوفان والفواكه والخضروات والأرز البني من بين بعض الخيارات.

الزبادي

يحتوي الزبادي على نسبة عالية من البروبيوتيك، وهو غذاء مهم لصحة أمعائك، فهو يساعد على تعزيز البكتيريا الجيدة في أمعائك، تأكد من تناوله بدون سكر أو مع فاكهة قليلة السكر في الصباح للحفاظ على صحة القولون.

الفواكه الحمضية

تعتبر الحمضيات غنية بالفيتامينات والمركبات النباتية وهي مصدر ممتاز لفيتامين سي، وتقول دراسة تحليلية نشرت في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي، إن تناول كميات أكبر من الحمضيات والتفاح والبطيخ والكيوي يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 9% مقارنة بتناول كميات قليلة منها.