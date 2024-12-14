صحة ورشاقة

صحتك بالدنيا.. إزالة ورم سرطانى من كلية مريض أول عملية جراحية ناجحة بواسطة الروبوت فى الهند.. 5 أشياء افعلها قبل تناول وجبتك لمنع الإفراط فى الطعام.. حماية طفلك من تفشى مرض الحصبة.. الأسئلة الشائعة

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القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365” على مدار الساعات القليلة الماضية عددًا من الموضوعات الخدمية التي تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وتعرض طرق الوقاية من الأمراض ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار، منها:

 

نجاح أول عملية جراحية بالروبوت في الهند.. إزالة ورم سرطاني من كلية مريض

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5 أشياء افعلها قبل تناول وجبتك لمنع الإفراط في الطعام

 

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حماية طفلك من تفشي مرض الحصبة.. الأسئلة الشائعة

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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