شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أول عملية جراحية بالروبوت في الهند.. إزالة ورم سرطاني من كلية مريض والان مع تفاصيل الخبر

أنقذ أطباء بالهند حياة مريض يبلغ من العمر 60 عامًا كان يعاني من سرطان كلى نادر ومعقد باستخدام جراحة بمساعدة الروبوت، فى أول عملية جراحية روبوتية ناجحة، بحسب موقع تايمز ناو.

وأجرى الجراحة الدكتور تارون جيندال، استشاري أول في أورام المسالك البولية، في مستشفيات أبولو متعددة التخصصات في كولكاتا بمساعدة نظام الجراحة بمساعدة الروبوت المتقدم، دافنشي وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء جراحة ناجحة في الهند لإزالة السرطان من كلية متقاطعة.

وبخلاف ذلك، لاحظ المريض وجود كتلة في بطنه قبل أن يقرر الحصول على مساعدة طبية.

وأظهر التصوير المقطعي المحوسب أنه يعاني من حالة نادرة تسمى تضخم الكلية المتقاطع - حيث كانت كليتيه اليسرى واليمنى على الجانب الأيمن، مع وجود الكلية اليمنى في الأعلى والكلية اليسرى غير الطبيعية أسفلها.

كما لوحظ ورم يبلغ طوله 11 سم ينشأ من الكلية العلوية. تحدث حالة انفصال الكلية المتقاطع في حوالي 1 من كل 10000 شخص، مما يجعلها غير شائعة نسبيًا، وإن لم تكن نادرة للغاية. ومع ذلك، فإن تطور الورم في مثل هذه الحالات يعتبر نادرًا للغاية.

وقال الدكتور تارون جيندال "كان التحدي الرئيسي هو إنقاذ كلية واحدة وحالبها مع التعامل مع تقاطع الحالبين والأوعية الدموية. كان من الأهمية تحديد إمداد الدم للكلية غير الطبيعية بدقة، وتحديد الحالب الصحيح للحفاظ عليه، وإزالة الحالب المصاب بالورم، وضمان الدقة طوال الإجراء.

إذا لم يتم تحديد إمداد الدم للكلية غير الطبيعية بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى تلف أو فقدان الجزء السليم من الكلية، مما يتسبب في حدوث مضاعفات أخرى.

وبالمثل، إذا لم يتم الحفاظ على الحالب الصحيح، فقد يضعف ذلك قدرة الكلية على تصريف البول بشكل صحيح، مما يؤدي إلى العدوى أو الفشل الكلوي.

يعد التحديد والدقة المناسبين أمرًا بالغ الأهمية لضمان صحة المريض وتعافيه على المدى الطويل"، كما قال الدكتور جيندال.

وأضاف: "لقد اخترنا الجراحة بمساعدة الروبوت للحفاظ بعناية على وظيفة الكلية السفلية، والتي تأثرت بالورم بشكل أقل مقارنة بالكلية العلوية. كان هذا النهج حاسمًا لضمان نتائج صحية أفضل للمريض وتجنب الحاجة إلى غسيل الكلى".

وتم إجراء استئصال جذري للكلية القطبية العلوية جنبًا إلى جنب مع استئصال الكلية الجزئي (إجراء جراحي يتم فيه إزالة جزء فقط من الكلية) على مستوى تقاطع الكليتين باستخدام تقنية دافنشي المتقدمة حيث تمت إزالة الجزء الحامل للورم من الكلية مع ضمان الحفاظ على الكلية السليمة والحالب المتبقيين.

لعبت التكنولوجيا دورًا مهمًا في هذه الحالة الجراحية المعقدة، مما مكن من اتباع نهج أقل توغلًا كان ليكون صعبًا بدون الخبرة والتقدم السابقين.

قدم دمج التصوير بـ ICG (Indocyanine Green) رؤى في الوقت الفعلي، مما ساعد في التمييز بين الكليتين وحدودهما.

وأوضح الدكتور جيندال "ساعدني استخدام منصة دافنشي الروبوتية في رؤية الأوعية الدموية الصغيرة التي قد يكون من الصعب اكتشافها بالعين المجردة.

وأضاف الدكتور جيندال: "لقد قلل هذا النهج بشكل كبير من حجم الشق، مما مكن المريض من الخروج في غضون يومين بدلاً من فترة التعافي الطويلة المطلوبة للجراحة المفتوحة، والتي كانت ستشمل شقًا كبيرًا بالإضافة إلى ذلك، كان فقدان الدم ضئيلًا، مما أدى إلى القضاء على الحاجة إلى عمليات نقل الدم، والتي كانت ستكون حتمية في إجراء مفتوح".

وقال المريض البالغ من العمر 60 عامًا، "أنا مدين للأطباء والفريق بأكمله لرعايتهم الاستثنائية. لقد خرجت من المستشفى بعد أيام قليلة من الجراحة، واليوم أشعر بالتحسن لقد تحسنت صحتي بشكل كامل، وعادت جميع اختباراتي، بما في ذلك مستويات الكرياتينين، إلى طبيعتها. أنا ممتن إلى الأبد للخبرة والدعم الذي تلقيته".

وفقًا للدكتور تارون جيندال، يمكن للمريض أن يعيش حياة كاملة وصحية دون الحاجة إلى تغييرات كبيرة في نمط حياته. "ومع ذلك، نظرًا لأنه لديه الآن كلية واحدة فقط، فيجب عليه تجنب بعض الأدوية والمضادات الحيوية كجزء من روتينه لمنع تلف كليته المتبقية".

