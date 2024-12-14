شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مغنية تايلاندية شابة بعد جلسة تدليك أصابتها بانزلاق غضروفي في الرقبة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الأطباء فى تايلاند فى إصدار تحذيرات من الحصول على جلسات تدليك تسببت فى انزلاق غضروفى فى رقبتها بعد الوفاة المأساوية لفينج تشيادا، وهى شابة من أودون ثانى، والتى ورد أنها توفيت بسبب مضاعفات مرتبطة بجلسات تدليك الرقبة التى خضعت لها فى استوديو فى مدينتها، ووفقا لوالدة تشيادا، فقد بدأت تعانى من آلام فى الكتف منذ شهرين، وبدلًا من الذهاب إلى المستشفى، اختارت زيارة استوديو تدليك محلى، لقد كانت تحب التدليك دائما، لذلك اعتقدت أنه سيكون وسيلة جيدة لتخفيف الألم، بعد يومين فقط من جلسة تدليك الرقبة، بدأت الشابة تشعر بألم فى رقبتها أيضا، وساءت الأمور من هناك.

كتبت فينج تشيادا على فيسبوك فى 6 نوفمبر: "لا أعرف من أين أبدأ.. سألنى كثير من الناس عما حدث.. ذهبت لتدليك فى مكان فى أودون ثانى.. قبل التدليك، كانت الأعراض التى أعانى منها هى أن كتفى فقط هما المؤلمان.. عندما حصلت على التدليك لأول مرة.. كانت أعراضى طبيعية.. بعد يومين، بدأت أشعر بألم فى مؤخرة رقبتى.. اعتقدت أنه مجرد ألم طبيعى من التدليك"، بحسب ما ذكر موقع oddity central.

لم يهدأ ألم "فينج تشيادا" على الإطلاق، بل ازداد الأمر سوءا، لذا بدأت فى تناول مسكنات الألم، بعد أسبوع، بدأت ذراعها اليمنى تخدر، لكنها ارتكبت خطأ بالعودة إلى استوديو التدليك لجلسة أخرى، بدلًا من الذهاب إلى المستشفى، بعد أسبوعين آخرين، أصبح الألم فى رقبتها لا يطاق لدرجة أنها لم تستطع حتى الاستلقاء على ظهرها فى السرير، ومع ذلك، لم تقلق كثيرًا، معتقدة أن الألم كان مجرد أثر جانبى للتدليك.



المطربة التايلاندية

عادت الشابة التايلاندية إلى استوديو التدليك للمرة الثالثة، وهذه المرة حصلت على تدليك عنيف لدرجة أنها أصيبت بكدمات لمدة أسبوع، وبعد فترة قصيرة بدأت تشعر بوخز فى أطراف أصابعها، حتى أنها شعرت وكأنها تريد قطع راحة يدها، ثم انتشر الخدر فى يدها إلى صدرها وساقها اليمنى، وبعد فترة قصيرة فقدت الإحساس فى جانبها الأيمن بالكامل.

كتبت فينج على فيسبوك: "فى الوقت الحالى، لا يمكننى استخدام نصف جسدى.. أخبركم بهذا لأن العديد من الأشخاص سألونى، أريد أن أترك هذا درسا لأى شخص يحب التدليك حقا، سأتعافى، أنا فى الكثير من الألم، أريد أن أعمل الآن، لكننى الآن أنتظر الوقت المناسب، شكرا لك على القراءة حتى النهاية، أريد الرد على الدردشات، أريد الرد على تعليقات الجميع، لكننى لا أستطيع، أتحرك مع تقلصات طوال الوقت، أنا طريحة الفراش ولا أستطيع مساعدة نفسى، شكرا لك على كل التشجيع".

ومؤخرًا قبل عدة أيام، أعلنت صفحة فيسبوك التايلاندية الشهيرة Drama Addict أن فينج تشيادا توفيت بعد دخولها فى غيبوبة نتيجة لمضاعفات مرتبطة بإصابات فى رقبتها، وبحلول الوقت الذى أدرك فيه الأطباء أنها تعانى من انزلاق غضروفى حاد فى رقبتها، لم يكن هناك ما يمكنهم فعله لمساعدة المغنية الشابة.

أخبرت والدة تشيادا الحزينة قناة PPTV التلفزيونية التايلاندية أن ابنتها حاولت رؤية طبيب بشأن آلام رقبتها فى مرحلة ما، لكن الطبيب لم يعتقد أن أعراضها يمكن أن تكون ناجمة عن تدليك بسيط للرقبة، عندما رأى الطبيب يدها المرتعشة، سأل المغنية عما إذا كانت تتناول المخدرات، بدلا من التحقيق بشكل أكبر، لذلك لم يتبق لها خيار آخر سوى تناول مسكنات الألم.

كانت النهاية المأساوية لفينج تشيادا بمثابة جرس إنذار للعديد من الأطباء فى تايلاند الذين يصدرون الآن تحذيرات حول المخاطر المميتة المحتملة للحصول على تدليك الرقبة لتخفيف الألم.