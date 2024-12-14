شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “خالد النمر” يوضح معايير اختيار جهاز مراقبة ضغط الدم المناسب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قدم الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح مهمة للراغبين في شراء جهاز مراقبة ضغط الدم لضمان دقة القياس وملاءمته لحالة المستخدم. وأوضح الدكتور النمر أن اختيار الجهاز المناسب يعتمد على عدة معايير أساسية، تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الدقة والاعتمادية.

وأشار النمر إلى النقاط التالية التي يجب مراعاتها:

1. الاعتماد الدولي: ضرورة أن يكون الجهاز معتمداً من هيئات دولية مثل ISO 81060-2، أو AAMI، أو ESH لضمان جودة التصنيع ودقة النتائج.

2. ضمان الإصلاح: يفضل اختيار جهاز يتمتع بضمان إصلاح لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

3. وجود وكيل معتمد: التأكد من وجود وكيل معتمد في المملكة العربية السعودية يضمن الصيانة والإصلاح بشهادة رسمية.

4. قياسات متعددة للمثانة الهوائية: ضرورة أن يأتي الجهاز بمثانات هوائية ذات قياسات متنوعة (S، M، M-L، L، XL) لتتناسب مع محيط عضد المستخدم، بدءاً من 17 سم وحتى 52 سم.

5. التسجيل في موقع موثوق: يجب أن يكون الجهاز مسجلاً في مواقع إلكترونية معتمدة وموصى به لحالات طبية معينة مثل الأطفال، النساء الحوامل، مرضى الرجفان الأذيني، السمنة، قصور الكلى، كبار السن، ومرضى السكري.

وأكد الدكتور النمر أن الالتزام بهذه المعايير يسهم في تحسين دقة قياسات ضغط الدم ويساعد على متابعة الحالة الصحية بشكل أكثر فعالية، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة تتطلب مراقبة دقيقة.

نصائح لاختيار واعٍ

وأوضح النمر أن اختيار الجهاز المناسب لا يقتصر فقط على السعر أو العلامة التجارية، بل يشمل الاهتمام بالتفاصيل الفنية التي تضمن سلامة وأداء الجهاز على المدى الطويل.

وختم حديثه بالتأكيد على أهمية استشارة الأطباء والمختصين قبل شراء جهاز مراقبة ضغط الدم، لا سيما للأشخاص الذين يعانون من حالات طبية خاصة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط