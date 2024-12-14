أكثر من 1200 حالة وفاة بسبب جدري القردة منذ بداية السنة في الكونغو الديمقراطية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية اليوم، تسجيل 1225 حالة وفاة بسبب فيروس جدري القردة منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت وزارة الصحة الكونغولية، أنه تم تسجيل 53860 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس، بينها 11984 حالة مؤكدة و1225 حالة وفاة، منذ بداية العام الحالي، مبرزةً أنه تم اكتشاف حوالي 30% من الحالات المشتبه فيها في منطقة جنوب كيفو (شرق) وهي الأكثر تضررًا في البلاد.

وتواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية، مركز هذا الوباء، ارتفاعًا في معدل الوفيات بسبب التشخيص المتأخر وصعوبة الحصول على العلاج في عدة مناطق، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية.

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