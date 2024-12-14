استشاري قلب يقدم 5 نصائح مهمة يجب الالتزام بها عند شراء جهاز مراقبة الضغط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

قدم الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، نصائح مهمة يجب الالتزام بها عند شراء جهاز مراقبة الضغط.

وشدد على أن هناك شروط يجب مراعاتها لأخذ أفضل جهاز مناسب، وتشمل:

1. أن يكون الجهاز معتمد من هيئة دولية مثل ISO 81060-2,AAMI,ESH .

2. أن يكون الجهاز عليه ضمان إصلاح لمدة 5 سنوات.

3. أن يكون للجهاز وكيل معتمد في السعودية يضمن إصلاحه بشهادة رسمية.

4. أن يكون هناك قياسات متعددة مرفقه مع الجهاز لمثانة قياس العضد لتناسب الأحجام المختلفة من 17 سم إلى 52 سم، S,M,M-L,L,XL.

5. أن يكون مسجلاً في هذا الموقع الإلكتروني stridebp.org وتم اعتماده للحالات المماثله لحالتك: أطفال، حمل، رجفان اذيني، سمنة، قصور الكلى، كبار سن، سكري ..إلخ.

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