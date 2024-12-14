بين الخرافة والحقيقة: هل يرتبط زيادة ألم الدورة الشهرية بزيادة فرص الحمل بعد الزواج؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2024 11:57 صباحاً - من الطبيعي أن تصاب الفتيات الصغيرات بألم الدورة الشهرية والذي تعرفه كل امرأة ولكنه يكون متراوح الشدة ما بين الألم البسيط والشديد، وأحياناً يكون الألم أشد من أن تحتمله المرأة التي لم تتزوج بعد على وجه الخصوص، ويتم إجراء تدخل طبي لتقليله والحد منه، ولذلك فقد راجت الكثير من المعتقدات حول ألم الدورة الشهرية عند البنات اللواتي لم يتزوجن بعد.

تكثر الخرافات والمعتقدات الخاطئة حول الكثير من الظواهر التي تصيب النساء خلال مرحلتي الحمل أو الولادة وكذلك في مرحلة الرضاعة، كما أن تلك المعتقدات الخاطئة تنتشر حول الدورة الشهرية التي تبدأ في سن مبكرة من حياة المرأة، ويجب أن تعرف مدى صدقها وأساسها العلمي، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية النساء والولادة الدكتورة أميرة فاضل حيث أشارت إلى أنه ما بين الخرافة والحقيقة هل زيادة ألم الدورة الشهرية عند البنات يعني الحمل بسرعة بعد الزواج، وأسباب حدوث هذا الألم والعوامل التي تؤدي لزيادته، وكذلك نصائح لتقليل حدته في الآتي:

لماذا يحدث ألم الدورة الشهرية بشكل عام؟

موعد الدورة الشهرية

لاحظي أن الدورة الشهرية حين تحدث عند المرأة معنى ذلك أن فرصة أخرى لحدوث الحمل قد ذهبت، وأن الرحم الذي كان يستعد لاستقبال واحتضان الجنين قد حدثت لديه خيبة أمل يعبر عنها عن طريق التقلصات التي تقل وتزيد وتختلف طبيعتها من فتاة لأخرى، وغالباً ما تكون آلام الدورة الشهرية شديدة عند البنات قبل الزواج، ولكنها تصبح أخف وتوصف بأنها محتملة بعد الحمل والولادة لأن الرحم يتسع ويعتاد على التقلص والاتساع والانكماش.

اعلمي أن تلك الآلام تكون طبيعية بسبب تخلص الرحم من مخلفات بداخله ولا تستدعي القلق على الإطلاق، وهناك بعض النصائح لتقليلها والتعامل معها بحيث لا تتوقف حياة المرأة ونشاطها اليومي، ولم يتوصل العلم حتى اليوم لأسباب زيادة حدة هذه الآلام عند امرأة عن أخرى، ولكن هناك من يرى أن بعض النساء والفتيات يكون لديهن زيادة من مادة تعرف باسم "البروستاغلاندين" في أجسامهن؛ مما يؤدي لزيادة الشعور بالألم خلال أيام الدورة الشهرية الأولى فقط، كما أن هناك نساء وفتيات لديهن حساسية خاصة تجاه تعامل أجسامهن مع الآلام بشكل عام، مما يؤدي لصعوبة التعامل مع انقباضات الرحم بحيث يقلل تدفق الدم إلى الرحم؛ مما يسبب زيادة آلام تلك المرأة عن غيرها.

العوامل التي تؤدي لزيادة ألم الدورة الشهرية عند البنات

تقلصات الرحم

توقفي عن تصديق المعتقدات التي تشير إلى أن الفتاة التي تعاني من آلام زائدة بسبب الدورة الشهرية قبل الزواج فهي سوف تحمل بسرعة بعد الزواج مباشرة، ولن تواجه مشاكل تؤدي لتأخير حدوث الحمل لديها لأن آلام الدورة الشهرية ترتبط برد فعل الرحم بسبب عدم حدوث الحمل، وتخلصه من بطانة قديمة والاستعداد لتكوين بطانة جديدة.

توقعي أن تصابي أنت أو ابنتك بآلام شديدة في الدورة الشهرية في فصل الشتاء أكثر منها في فصل الصيف وذلك بسبب طبيعة درجة حرارة الجو المحيطة، وكذلك برودة الجسم بشكل خاص والذي يؤدي لحدوث قلة في لزوجة الدم، وكلما نزل فهو يؤدي للشعور بالألم أكثر مما يكون عليه في ظل ارتفاع درجة الحرارة، ولذلك تلعب التدفئة والإكثار من الملابس دوراً في تخفيف آلام الدورة الشهرية.

لاحظي أن ألم الدورة الشهرية يرتبط بمستوى الحديد وبعض الفيتامينات في جسم المرأة وعلى عكس المتوقع، فلا يدل الألم الشديد على استعداد سريع للحمل، ولكن الألم وحسب الدراسات العلمية يزيد عند المرأة حين يكون لديها نقص في نسبة الحديد في جسمها، وحيث يرتبط سوء التغذية وفقر الدم بآلام الدورة الشهرية ولذلك فقد بينت الدراسات أن الفتيات العاملات والفقيرات واللواتي لا يحصلن على تغذية جيدة، ويقضين وقتاً طويلاً في العمل في المصانع مثلاً يتعرضن لآلام الدورة الشهرية بشكل أكبر وأكثر وكذلك تأخر الإنجاب عن الفتيات اللواتي يحصلن على الراحة في اليوم الأول من الطمث ويحصلن على تغذية صحية متوازنة ومتكاملة.

اعلمي أن نمط تغذية المرأة يرتبط بآلام وقلة أو زيادة أيام الدورة الشهرية، وحيث إن هناك حالات من النساء اللواتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض تكون لديهن مشكلة في قلة عدد أيام الدورة الشهرية، حيث تتوقف بعد يومين أو يعانين من تقطع الأيام أو كثرتها وزيادتها على المعدل الطبيعي، ويصل المعدل الطبيعي لأيام الدورة الشهرية إلى ما يتراوح بين خمسة إلى سبعة أيام فقط.

نصائح لتخفيف آلام الدورة الشهرية

ألم الدورة الشهرية

اهتمي بأن تحصلي على قسط من الراحة في اليوم الأول من الدورة الشهرية بحيث تقضين وقتاً أطول في الفراش وقومي بوضع ما يعرف بـ"قربة" من الماء الساخن حول بطنك وتحديداً في منطقة الحوض؛ لأن الحرارة تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقليل الألم وفي الوقت نفسه فهي تساعد على نزول الدم مما يقلل من الشعور بالتقلصات التي تزيد مع برودة الجو، ويمكن وضع قنينة بها ماء ساخن ويتم تغييرها وتمريرها في كل مرة فوق البطن ومحيط الحوض؛ مما يخفف كثيراً من الآلام.

حاولي شرب بعض المشروبات العشبية التي تؤدي لتقليل الآلام ومنها المريمية والبابونج والنعناع ولكن قللي من تناول مغلي البابونج والنعناع في حال كان لديك ميل للغثيان والقيء، حيث تشعر بعض البنات بالرغبة في القيء قبل الدورة الشهرية بساعة مثلاً بسبب التغيرات الهرمونية مع وجود الألم، ومن الطبيعي أن يحدث القيء ولا يجب القلق منه فهو رد فعل طبيعي من الجسم.

قللي من تناول الحلويات والسكاكر رغم أن بعض الفتيات يكون لديهن رغبة في تناول الحلويات قبل موعد الدورة الشهرية لأن السكريات عموماً تزيد من الشعور بألم البطن، وتكاثر الغازات وبالتالي فهي تضغط إلى الأسفل، وتزيد من حدة التقلصات الرحمية، ويمكن استبدال الحلوى بتناول الفواكه والخضار الطازجة وكمية كبيرة من البروتين لتقليل النقص في عنصر الحديد مع ضرورة التعرض لأشعة الشمس في فترة الصباح والضحى.

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*ملاحظة من "الخليج 365" قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.