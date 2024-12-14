استغلي بداية العام الجديد لتعليم طفلك التخطيط لبناء أهدافه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2024 11:57 صباحاً - يُعَدُّ العام الجديد فرصة جيدة لتعليم الأطفال كيفية تحديد أهدافهم، ويمكن للأم مساعدة أطفالها على تعلم العديد من المهارات الجديدة والتعامل مع النتائج إذا فشلوا في تحقيق أهدافهم.

على الجانب الآخر يُعَدُّ تحديد الأهداف والعمل على تحقيقها خطوة مهمة للأطفال والمراهقين لمساعدتهم على تحفيز سلوكهم والشعور بمزيد من الرضا؛ لذا يجب على الآباء أن يكونوا أكثر واقعية مع أطفالهم بدلاً من الاكتفاء باتخاذ العديد من القرارات الخاطئة. وإليك بوصفك أماً كيفية مساعدة طفلك على وضع أهداف صحية وأن تكوني واقعية في تقديم التوجيه والدعم للطفل على مدار العام، وإليك أيضاً وفقاً لموقع "raisingchildren" كيفية وضع أهداف لطفلك ومساعدته على تحقيق أحلامه في العام الجديد.

تعرفي إلى اهتمامات طفلك

دعي طفلك يتحدث عن الأنشطة التي يفضلها -الصورة من موقع Freepik

تُعَدُّ الخطوة الأولى التي يجب على الآباء اتخاذها هي التعرف إلى اهتمامات أطفالهم ومواهبهم؛ وذلك لأن لكل طفل مميزاته وعيوبه، ومراقبة الأنشطة التي تجعل الأطفال متحمسين وسعداء يمكن أن تساعد الآباء في تحديد اهتمامات أطفالهم ومواهبهم. فعلى سبيل المثال، إذا كان الطفل يحب الرسم أو الرقص أو تشغيل الموسيقى؛ فيمكن للوالدين تقديم المزيد من الدعم لهذه الأنشطة.

على الجانب الآخر تجب عليك دعوة أطفالك للتحدث عن الأشياء التي يحبونها وأحلامهم؛ فبهذه الطريقة، يمكن للوالدين أن يصلوا إلى ما يريد طفلهم تحقيقه حقاً.

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قائمة الرغبات

الخطوة الثانية التي عليك اتخاذها هي معرفة رغبات طفلك وإعداد قائمة أمنيات؛ حتى تتمكني لاحقاً من تحديد الهدف الذي يريد طفلك تحقيقه بالفعل.

اطلبي من الطفل أن يذكر أو يكتب كل الأشياء التي يريدها دون استثناء؛ فليس هناك حدود لما يريده الطفل، بدءاً من الألعاب وغيرها من الأشياء المختلفة التي يريدها.

فيمكنك على سبيل المثال كتابة الرغبات في دفتر أو لوحة كبيرة ووضعها في مكان يمكن للطفل رؤيته بسهولة، ويمكن لهذه الطريقة أن توفر الحماس والتحفيز، بالإضافة إلى تذكير طفلك بالأشياء التي يريد تحقيقها هذا العام.

توجيه الأطفال

بعد أن يقوم الطفل بإعداد قائمة أمنيات بما يريده، فإن الخطوة التالية هي اختيار الأهداف التي يمكن تحقيقها في العام التالي ومناقشة كل رغبة يريدها الطفل؛ حتى يتمكن من فهم هدف القرار والغرض منه بوصفه محاولة لتدريب الطفل على وضع الخطط والأهداف.

فمن المهم للآباء توجيه الطفل لاتخاذ القرارات التي يريدها وليس العكس؛ أي توجيه طفلك لاتخاذ القرارات وفقاً لتوقعات والديه، يجب على الآباء أيضاً مساعدة الأطفال على أن يكونوا مستقلين في التصرفات واتخاذ القرارات.

تقليداً عائلياً

تُعَدُّ إحدى طرق تعليم الأطفال كيفية تقديم قرارات السنة الجديدة هي جعلها تقليداً عائلياً، فيمكن أيضاً أن تكون كتابة قرارات السنة الجديدة معاً بمنزلة لحظة ترابط بين أفراد الأسرة لأن هذا النشاط يمكن أن يساعد الآباء والأطفال على تقييم الإنجازات السنوية لبعضهم بعضاً وتشجيع بعضهم بعضاً.

فيمكنك الجلوس مع طفلك والنظر إلى ما تم تحقيقه هذا العام، ومناقشة الإنجازات والعقبات التي واجهتموها حتى وقت كتابة هذه القرارات. يمكن لكل فرد من أفراد الأسرة أن يذكر الأشياء التي يريدها وكذلك الأشياء التي يريد تغييرها.

كيفية تحقيق الأهداف

من بين العديد من الأهداف التي يريد طفلك تحقيقها، عليك مساعدته على معرفة كيفية تحقيق هذه الأهداف. على سبيل المثال، إذا كان طفلك يريد شراء دراجة جديدة؛ فعليك أن تساعديه على حساب مقدار مصروف الجيب الذي يجب عليه أن يدخره جانباً كل يوم من أجل شراء الدراجة التي يريدها.

الدعم المعنوي والعاطفي

يحتاج كل طفل إلى الدعم المعنوي والعاطفي -الصورة من موقع Freepik

يحتاج كل طفل إلى الدعم المعنوي والعاطفي من الوالدين، ويمكن لكلمات التشجيع والثناء الصادق أن توفر دافعاً كبيراً للأطفال لتحقيق أحلامهم.

لذلك؛ تجنبي توجيه انتقادات مفرطة أو مقارنة أطفالك بأطفال الآخرين، لأن ذلك قد يقلل من ثقتهم بأنفسهم.

وبدلاً من ذلك، قدمي الدعم من خلال الاستماع إلى مشاعر الأطفال ووجهات نظرهم، ومنحهم مساحة للتعبير عن أنفسهم. عندما يشعر الأطفال بالدعم والتقدير، سيكونون أكثر تحفيزاً للعمل الجاد لتحقيق أهدافهم.

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توفير الموارد اللازمة

لتحقيق أحلامهم، يحتاج الأطفال إلى الوصول إلى مختلف الموارد ذات الصلة فعلى سبيل المثال، إذا كان طفلك يحلم بأن يصبح رياضياً، فتأكدي من حصوله على لوازم رياضية وتدريبية مناسبة، وإذا كان طفلك مهتماً بعالم الفن، فابحثي عن الدورات التدريبية التي يمكنها صقل مهاراته.

يمكن للوالدين أيضاً توفير الكتب أو الوسائل التعليمية أو التكنولوجيا اللازمة لدعم تعلم الأطفال من خلال توفير الوصول إلى الموارد المناسبة، يمكن للوالدين مساعدة الأطفال على تطوير المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق أحلامهم.

تعليم الانضباط والمثابرة

تحقيق الأهداف ليس بالأمر السهل دائماً ولذلك، يحتاج الأطفال إلى فهم أهمية الانضباط والمثابرة. يمكن للوالدين مساعدة أطفالهم على تعلم كيفية إدارة الوقت، ووضع الخطط، وتحديد الأهداف قصيرة المدى وطويلة المدى.

تعليم الأطفال أن يكونوا متسقين في تنفيذ الأنشطة التي تدعم أحلامهم وعدم الاستسلام بسهولة عند مواجهة التحديات. من خلال توجيه الأطفال للحفاظ على التركيز والعمل الجاد.

تُعَدُّ إحدى الطرق التي يمكن القيام بها لتعليم الانضباط والمثابرة للأطفال هي تشجيعهم على البدء في الادخار ليحققوا أحلامهم المختلفة عن طريق الادخار.

في النهاية يجب أن تكوني قدوة حسنة؛ لأن للوالدين تأثيراً كبيراً في تكوين شخصية أطفالهم، لذلك كوني حذرة وحكيمة في تصرفاتك وأفعالك.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.