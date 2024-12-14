شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر تلوث الهواء على صحة عظامك؟ وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

ملوثات الهواء، مثل الكربون الأسود والجسيمات التي يقل حجمها عن 2.5 ميكرون، هي من العوامل المسببة لهشاشة العظام، والمستويات المرتفعة من تلوث الهواء تعمل على تقليل كثافة المعادن في العظام، وهذا يؤدي في النهاية إلى إضعاف قوة العظام وقد يؤدي إلى مشاكل أخرى متعلقة بالعظام مثل هشاشة العظام والكسور"، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

ويعد هرمون الغدة جار الدرقية ضروريًا لتنظيم مستويات الكالسيوم في الدم والعظام. يتسبب تلوث الهواء، أو الهواء الحمضي، في انخفاض مستويات إنتاج هرمون الغدة جار الدرقية، مما يؤدي إلى إنتاج أقل للكالسيوم، وبالتالي ضعف العظام وهشاشتها.

والهواء الملوث هو مصدر رئيسي للإجهاد التأكسدي، وهي الحالة التي تطغى فيها الجذور الحرة الضارة على دفاعات الجسم الطبيعية المضادة للأكسدة. في العظام، يؤدي الإجهاد التأكسدي إلى إتلاف الخلايا العظمية (الخلايا المسؤولة عن تكوين العظام) والخلايا العظمية الناضجة، مما يؤدي إلى موت الخلايا. يؤدي هذا الضرر إلى إضعاف بنية العظام، مما يعوق قدرتها على التجدد والحفاظ على القوة.

ومن المعروف أن فيتامين د ضروري لصحة العظام وتقويتها. والمصدر الأكبر لفيتامين د هو الشمس؛ حيث يؤدي تلوث الهواء إلى تقليل كمية الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى الأرض. ولأننا لا نتعرض بشكل كافٍ للأشعة فوق البنفسجية، فإننا نعاني في النهاية من نقص فيتامين د مما يؤدي إلى ضعف العظام".

وفيما يلي بعض التدابير الموصى بها من قبل الخبراء والتي يمكن أن تساعدك على حماية صحة عظامك من الهواء الملوث:

اتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالقلويات: إن تناول الأطعمة الغنية بالقلويات يعمل على تحييد الحمض في جسمك الناتج عن تلوث الهواء، وهذا يساعد جسمك على الحفاظ على درجة حموضة صحية وصحة العظام، ويجب تجنب تناول أي أطعمة حمضية.

إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية: حاول دمج الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين د والكالسيوم في نظامك الغذائي، وهي عناصر غذائية أساسية لصحة العظام.

حافظ على رطوبة جسمك: يساعد الماء على إخراج أي سموم موجودة في الجسم ربما دخلت جسمك بسبب تلوث الهواء.

الحد من التعرض المباشر للهواء الملوث: ارتدِ قناعًا للوجه عندما تكون مستويات التلوث مرتفعة وفكر في استخدام أجهزة تنقية الهواء في المنزل لتقليل التعرض للتلوث الداخلي.