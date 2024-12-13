شكرا لقرائتكم خبر عن للماميز.. اعرفي أسباب الآلام المتكررة في أذن طفلك والان مع تفاصيل الخبر

الآلام المتكررة التي تصدر من أذن طفلك والمنطقة المحيطة بها الخارجية بشكل خاص أمر محير، بعض الأمهات لا تعي السبب ولا يمكنها تحديد مكان الألم.

ومن جانبه، قال الدكتور إسلام محمد أخصائي الأطفال قصر العينى، إن التهاب وأوجاع الأذن من الشكوى المتكررة لدى الكثير من الأطفال والتي تحتمل الكثير أيضًا من الأسباب، فتلك المنطقة التي تقع بها الأذن قد تكون الآلام بها لأكثر من سبب بخلاف التهابات الأذن المعروفة.

وهناك الكثير من الأسباب بأمراض الأذن لدى البعض، البعض الآخر قد يعاني من التهاب في الأذن الخارجية، وقد يعاني البعض من تراكم الشمع داخل الأذن أو انسداد الأذن لأية أسباب أخرى مثل وضع أشياء غريبه داخل الأذن.

فالكثير من الأسباب تتعلق بالتهابات الأذن المتكررة المزمنة وكذلك التهاب الحلق أيضًا تؤثر على حالة الأذن والشعور بالراحة فيها، الإصابة كذلك بنزلات البرد والأنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية أو التهابات الأنف كلها مسببة لنفس المشكلة أيضًا ونفس الألم، بعض الحالات ترتبط بالتهابات الأذن الوسطى كذلك، قد يرجع السبب أيضًا لمشكلات في أسنان وضروس الطفل الصغير أو مشكلات في الأعصاب.

ولابد من عرض الطفل الصغير على الطبيب المختص الذي يفحص أذنيه جيدًا لمعرفة سبب الألم وطبيعته والذي قد يكون لأكثر من سبب خاصة لأولئك الأطفال الذين يعانون من تكرار الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا والتهابات الحلق واللوزتين.