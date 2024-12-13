تعرف على خطوات الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية عبر تطبيق “سنار”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

في إطار تعزيز جهود الوقاية الصحية، أعلنت وزارة الصحة عن إمكانية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية بسهولة من المنزل باستخدام تطبيق “سنار”.

توفر هذه الخدمة المميزة طريقة مريحة وآمنة لحجز موعد وتلقي اللقاح دون الحاجة إلى زيارة المراكز الصحية.

وتتمثل خطوات الحجز عبر التطبيق في الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار “الخدمات”، ثم الضغط على خانة “التطعيمات”، واختيار “لقاح الإنفلونزا الموسمية”.

بعد ذلك، يمكن تحديد الموقع وعدد المطعمين، ثم اختيار التاريخ والوقت المناسبين، وأخيرًا إتمام عملية الدفع.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الصحة لتوفير خدمات رقمية مبتكرة تعزز من راحة وسلامة المواطنين والمقيمين، خاصة خلال مواسم انتشار الأمراض.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط