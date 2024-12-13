الحمى القرمزية عند الأطفال.. أعراض إياك إغفالها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - تُعَدُّ الحمى القرمزية مرضاً بكتيرياً يظهر لدى الأطفال المصابين بالتهاب الحلق العقدي، وتتميز الحمى القرمزية بطفح جلدي أحمر لامع يغطي معظم الجسم، ويصاحبه أيضاً التهاب في الحلق، وقد يُصاب بها عادة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 سنة.

عادة، يبدأ الاحمرار في التلاشي في اليوم السادس، ومع ذلك تستغرق الندبات عدة أسابيع لتتقشر وتختفي تماماً، ولكن إذا تُرك المرض دون علاج؛ يمكن أن يؤدي الطفح الجلدي إلى حالات أكثر خطورة تؤثر في القلب والكُلَى وأجزاء أخرى من الجسم. في ما يلي، وفقاً لموقع "هيلث لاين" أعراض الحمى القرمزية وأسبابها وعلاجها.

أسباب الحمى القرمزية عند الأطفال

تنتشر البكتيريا المسببة للحمى القرمزية بسهولة -الصورة من موقع Freepik

يُعَدُّ السبب الرئيسي للحمى القرمزية عند الأطفال هو العدوى البكتيرية العقدية، ويمكن لهذا النوع من البكتيريا إطلاق السموم التي تسبب الطفح الجلدي واحمرار اللسان.

وتستمر فترة حضانة هذه البكتيريا من 2 إلى 4 أيام؛ لذلك من الممكن ألا يبدو الطفل المصاب مريضاً في البداية.

يُعَدُّ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 سنة هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، ويمكن أن تنتشر الجراثيم أو البكتيريا المسببة للحمى القرمزية بسهولة من خلال الرذاذ عند السعال أو العطس.

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علامات وأعراض الحمى القرمزية عند الأطفال

في ما يلي بعض العلامات والأعراض الأخرى للحمى القرمزية عند الأطفال، وهي كالتالي:

الطفح الجلدي أو الاحمرار على جسم الطفل يُعَدُّ العرض الرئيسي للحمى القرمزية؛ فعادة يبدأ في الرقبة والوجه والصدر والظهر ومناطق أخرى من الجسم.

في ثنايا الجسم مثل المرفقين والإبطين والفخذ، سيشكل الطفح خطوطاً حمراء.

تصل الحمى عند الأطفال إلى درجة حرارة 38.3 درجة مئوية أو أعلى.

حمى مصحوبة بقشعريرة في الجسم.

الشعور بألم في الحلق واحمراره مع ظهور بقع بيضاء أو صفراء.

صعوبة في البلع.

وجود بقع أو طلاءات بيضاء على اللسان.

تضخم الغدد الليمفاوية في منطقة الرقبة.

الغثيان المصحوب بالقيء.

صداع.

في حالات نادرة، يكون العرض الأولي للحمى القرمزية هو الإصابة بعدوى جلدية مثل القوباء وعند ظهور أعراض هذه العدوى الجلدية، لا يشعر الطفل بالتهاب الحلق.

مضاعفات الحمى القرمزية عند الأطفال

إذا لم يتم علاج الحمى القرمزية بشكل صحيح؛ فقد تنتشر البكتيريا إلى أعضاء الجسم الأخرى، مثل: اللوزتين، الرئتين، الكُلَى، الدم، والأذن الوسطى.

ليس هذا فحسب، ففي بعض الأحيان يمكن أن تسبب الحمى القرمزية أيضاً الحمى الروماتيزمية وغيرها من الحالات الخطيرة التي تؤثر في القلب والمفاصل والجهاز العصبي والجلد.

الفرق بين الحمى القرمزية والحصبة

على الرغم من أن أعراض الحمى القرمزية تبدو في البداية مثل الحصبة؛ فإنه يمكن التمييز بين أعراض كل منهما، فعلى سبيل المثال، تكون أعراض الحصبة مصحوبة دائماً بنزلة برد أو التهاب الملتحمة أو العين، وتظهر بقع بيضاء صغيرة في داخل الفم.

أما عن أبرز أعراض الحمى القرمزية؛ فهي التهاب الحلق وليس هذا فحسب، بل إن من علامات الطفح الجلدي لكل منهما تُعَدُّ مختلفة تماماً أيضاً؛ ففي مرض الحصبة يظهر الطفح الجلدي من خلف الأذنين، في حين يظهر الطفح الجلدي للحمى القرمزية على الرقبة.

تشخيص الحمى القرمزية عند الأطفال

يقوم الأطباء بتشخيص الإصابة بالحمى القرمزية بناءً على الحالة والفحص السريري. وللتأكد من ذلك يقوم الطبيب بإجراء مسحة من الحلق لتحديد نوع البكتيريا الموجودة في حلق الطفل.

علاج الحمى القرمزية عند الأطفال

لعلاج الحمى يجب تناول المضادات الحيوية لمدة 10 أيام -الصورة من موقع AdobeStock

عندما يتأكد الطبيب من إصابة الطفل بالحمى القرمزية، سيصف لك بعض المضادات الحيوية مثل البنسلين أو الأموكسيسيلين، ويجب تناول هذا الدواء لمدة 10 أيام أو حتى الانتهاء من علاج العدوى ومنع انتشار البكتيريا إلى أشخاص آخرين.

قد يستغرق الأمر ما يصل إلى عدة أسابيع حتى يعود تورم اللوزتين والغدد إلى طبيعته.

العلاجات الطبيعية للحمى القرمزية عند الأطفال

في ما يلي أبرز العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع الحمى القرمزية:

أعطي لطفلك طعاماً يسهل عليه بلعه مثل العصيدة أو الحساء الدافئ، ويمكنك أيضاً تقديم العصير أو الآيس كريم.

قومي بإعداد الماء المالح الدافئ للمساعدة في تقليل التهاب الحلق عند الأطفال.

تأكدي من توفير كمية السوائل التي تتناولها، مثل الماء، للحفاظ على رطوبة حلق الطفل ومنع الجفاف.

إعطاء الأدوية الخافضة للحرارة لتخفيف الحمى والألم.

استخدام جهاز ترطيب لتجنب تهيج الهواء الجاف لحلق الطفل.

يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 4 سنوات أن يمتصوا أقراص استحلاب الحلق.

حتى الآن، لا يوجد لقاح يمكن استخدامه للوقاية من الحمى القرمزية عند الأطفال؛ لذلك فإن الوقاية التي يمكنك القيام بها هي تعليم الأطفال الحفاظ على قواعد النظافة.

إذا كانت لديك أسئلة؛ استشيري الطبيب للحصول على الحل الأمثل لحالة طفلك الصحية.

متى تجب عليك رؤية الطبيب؟

تجب عليك مراجعة الطبيب من الفور إذا كان طفلك يعاني من أيٍّ من الأعراض التالية.

حمى أكثر من 38.9 درجة مئوية.

التهاب الرقبة.

طفح جلدي أحمر.

آلام في المعدة والقيء.

صداع قوي للغاية.

إذا كانت لديك مخاوف بشأن ظهور بعض الأعراض على طفلك؛ فعليك استشارة الطبيب من الفور.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.