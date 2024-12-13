كيف ترفعين من فرص حدوث الحمل لديك رغم قصر عمر البويضة؟

معلومات مهمة عن البويضات عند المرأة

اعلمي أن كل امرأة على وجه الأرض ومنذ خلقت الحياة تمتلك مبيضين وهما الجهاز المسئول عن إنتاج البويضات بحيث تخرج بويضة واحدة كل شهر وبالتبادل من كل مبيض، وبالتالي فيمكن بسهولة أن يحصي الأطباء عدد بويضات امرأة قد بلغت سن التبويض مثلاً في الرابعة عشر من عمرها وبلغت سن اليأس أو سن انقطاع الطمث في الخمسين من عمرها، وقد أحصى الأطباء أن عدد بويضات المرأة في مثل هذه الفترة من الخصوبة قد تصل إلى 400000 بويضة، ويحدث إحصاء هذه البويضات بالطريقة التي يعرفها كل الأطباء، وكذلك تفعل كل امرأة بكل سهولة على العكس من عدم قدرتهم على إحصاء عدد النطف الذكرية عند الرجل.

لاحظي أن هناك ما يعرف بالبويضات الأولية، حيث إن هذه البويضات تكون محتوية على العدد الكامل من الكرموسومات، وتظل هذه البويضات الأولية في حالة خمول في جسم الأنثى حتى يأتي وقت خروجها من أحد المبيضين وذلك من خلال عملية تعرف بعملية التبويض، حيث ستبقي ذلك المخزون من البويضات في جراب أو كرة مجوفة من الخلايا الأنثوية، وتسمى تلك الكرة بـ "الجريب"، حيث ستنضج البويضات بالتدريج وحسب ظروف كل بويضة، ولذلك فمن الطبيعي أن تخرج بويضة ناضجة من كل مبيض فقط لمرة واحدة كل شهر، علماً أن بعض البويضات الأولية قد تبقى في ذلك الجراب أو الجريب قبل أن تصل إلى درجة النضج فيما يتبقى الكثير منها وهي غير ناضجة إلى ما بعد وصول المرأة إلى سن اليأس.

كيف يمكن رفع نسبة حدوث الحمل؟

أيام التبويض

اعلمي أنه وعلى الرغم من أن عمر البويضة عند المرأة لا يتجاوز اليوم الواحد أي أربع وعشرين ساعة فقط، إلا أن ذلك لا يعني أن فرصة حدوث الحمل تكون ليوم واحد فقط وهذا اعتقاد خاطىء تماماً، لأنه مقابل العمر القصير للبويضة فهناك عمر أطول للنطفة الذكرية وهي تبقى حية لمدة أربع أو خمسة أيام، ولذلك فحدوث العلاقة الزوجية قبل خروج البويضة بيومين أو في يوم خروجها يؤدي لحدوث الحمل، ولذلك ففي حال وصول المرأة ليوم التبويض المؤكد يمكن أن تكون هناك نطف ذكرية قد سبحت عبر قناة الولادة إلى أن تصل إلى منطقة التقاء البويضة بالنطفة ويتم التلقيح والإخصاب والانغراس في الرحم، وبالتالي ففرصة حدوث الحمل ترتبط بموعد العلاقة الزوجية وليس بعمر البويضة القصير.

جرّبي أن تعرفي طريقة حساب أيام التبويض ويكون ذلك بعد انتهاء آخر أيام دورتك الشهرية المنتظمة، وفي حالات كثيرة يحسب الأطباء أن التبويض قد يحدث بعد أول آخر أيام الدورة الشهرية بسبعة أيام، ولذلك ينصحون بحدوث العلاقة الزوجية بعد انتهاء الدورة الشهرية بيومين أي في يومها السابع وليس بعد انتهائها مباشرة، وفي حال حدوث العلاقة الزوجية لعدة أيام متتالية أو يوماً بعد يوم ترتفع فرص حدوث الحمل بصورة كبيرة وتصبح نسبة حدوث حمل في هذا الشهر مرتفعة.

اعتمدي طريقة حساب درجة حرارة جسمك لكي تعرفي موعد خروج البويضة، خاصة في حال كانت الدورة الشهرية لديك غير منتظمة، لأن هناك ارتفاعاً طفيفاً ويكاد لا يلحظ عند حدوث التبويض ولكن يمكن للمرأة ملاحظته حين تقوم بقياس درجة حرارة جسمها بمجرد استيقاظها من النوم وقبل أن تتحرك من سريرها وتسجيل الارتفاع الطفيف لديها، حيث يشير بشكل مؤكد إلى حدوث التبويض في ذلك اليوم وخلال ساعات سابقة وتالية معدودة ومحسوبة عليها لفرصة حمل لن تتكرر سوى بعد شهر قادم.

علامات التبويض عند المرأة

أعراض الدورة الشهرية

توقعي أن تشعري بارتفاع طفيف في درجة حرارة جسمك في حال حدوث التبويض لديك وقبل أن تبذلي أي مجهود يؤدي لرفع درجة حرارة جسمك، إضافة لشعورك بالدوار الخفيف والغثيان، ويمكن لأعراض الدوار والغثيان أن تتشابه مع أعراض قرب الدورة الشهرية ولكن هذه الأعراض تكون بعد الانتهاء من آخر أيام الدورة الشهرية.

لاحظي حدوث ألم في أسفل البطن ولكنه يكون خفيفاً وبسيطاً ولكنه ملحوظ، إضافة للشعور بألم في منطقة قناة فالوب بسبب بدء تحرك البويضة، كما أن هناك ألماً ووخزاً يحدث في منطقة الثدي وتشعر المرأة بالقليل من الاحتقان والتحسس في محيط الحلمة وملاحظة مثل هذه الأعراض يعني أن المرأة تمر بمرحلة التبويض ويمكن استغلالها لرفع فرص الحمل إضافة لشعورها بالقلق والتوتر وفرط الحساسية والبكاء لأقل سبب.

نصائح مهمة تسهم في تنظيم التبويض عند المرأة

التمر

اهتمي بالحفاط على نمط تغذية صحي لكي تحافظي على قوة وصحة التبويض لديك وكذلك على انتظامه، لأن انتظام الدورة الشهرية يلعب دوراً كبيراً في رفع مستوى خصوبتك بشكل عام، كما يمكنك أن تلاحظي أن التاريخ العائلي والوراثي يلعب دوراً كبيراً في زيادة سنوات خصوبتك وأعراض أخرى ترتبط بقوة التبويض ونشاطه.

لاحظي أن تعرضك للإشعاع الكيماوي والتصوير بالأشعة السينية يؤثر بشكل كبير على نسبة التبويض ونشاطه، ويجب عدم التعرض للأشعة إلا للضرورة وإخبار طبيبك في حال تعافيك قبل الزواج من سرطان الثدي مثلاً.

اهتمي بممارسة الرياضة الخفيفة وخاصة التمارين التي تعمل على تقوية عضلات الحوض والمرتبطة بمنطقة أسفل البطن، كما يمكن أن تمارسي الرياضة بشكل عام لكي تحافظي على صحتك النفسية والتي تؤدي لضبط الهرمونات في جسمك.

احرصي على تناول المكسرات بكل أنواعها وكذلك تناول التمور، لأنها تعتبر منجماً غذائياً يفيد صحتك الإنجابية بشكل عام، ويمكنك أيضاً الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها تؤثر على التبويض، وقد تبين أنها من أسباب زيادة نسبة متلازمة تكيس المبايض ويمكن استبدالها بمشروبات عشبية مفيدة، مثل البردقوش واليانسون والبابونج.

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - تهتم الحامل بحدوث الحمل حين تكون قد خططت له وهي تعرف جيداً أن عمر البويضة يكون قصيراً، وفي الوقت الذي تكون لديها فترة تبويض معينة يمكن أن تعرف موعدها فهي تكون أمام تساؤل مهم وهو كيف تقتنص هذه الفترة القصيرة لكي يحدث الحمل المخطط له مع وجود بعض الموانع مثل أن تكون لديها دورة شهرية غير منتظمة ومع تداول معتقدات بين النساء من أن الحمل يحدث في يوم خروج البويضة من المبيض فقط.يجب أن تعرف كل امرأة تسعى لحدوث الحمل أن هناك دورة حياة مختلفة ما بين بويضة المرأة التي تعرف بالنطفة الأنثوية وبين دورة حياة النطفة الذكرية، ولذلك فقد التقت " الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشاري طب النساء والولادة الدكتور غسان أيو سلامة، حيث أشار إلىرغم أن عمر البويضة يكون قصيراً مقارنة بالنطفة الذكرية وكيفية التعرف إلى أعراض التبويض وأيامه في الآتي:قد يهمك أيضاً: نصائح لزيادة فرص الحمل*ملاحظة من "الخليج 365" قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.