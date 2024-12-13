أفكار أنشطة للاحتفال مع الأطفال خلال رأس السنة 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - مع نهاية العام، يملأ الحماس الأجواء، وخاصة بالنسبة للأطفال، إن مشاهدة البالونات ترتفع هي لحظة سحرية، تخلق ذكريات تدوم طويلاً، نريد أن نساعدك في جعل هذه اللحظات مميزة لعائلتك، لذلك جمعنا أنشطة ممتعة للأطفال للاحتفال بالعام الجديد 2025 وقضاء وقت ممتع مع العائلة، سواء كنت تستضيفين حفلة رأس السنة الجديدة في بيتك أو تبحثين عن احتفالات عائلية، فاختاري من هذه الأنشطة لإضفاء الضحك والبهجة على احتفالك.

أنشطة مع الأطفال في 2025

من خلال اختيار هذه الأنشطة، نعلّم أطفالنا مهارات قيّمة، ونقوم بتسليتهم بينما نعلمهم كيفية تحديد الأهداف والعمل الجماعي، فلنحتفل بالبدايات الجديدة، ونجعل هذا العام مثيراً وتعليمياً.

زيني المنزل بالديكورات المناسبة

زيني المنزل بالديكورات المناسبة



إن خلق حفل لا يُنسى للأطفال في ليلة رأس السنة الجديدة يعتمد على الأجواء، وعادة ما نستخدم الحرف اليدوية للأطفال الخاصة بليلة رأس السنة الجديدة لجعل كل لحظة مثيرة وإبداعية، نهدف إلى توفير بيئة يشعر فيها الأطفال بروح الاحتفال، مع العد التنازلي حتى منتصف الليل.

ابدئي بالديكورات التي تعد أيضاً أنشطة ممتعة، يحب الأطفال صنع حلقات الألعاب النارية البراقة أو زينة القصاصات، فاجعلي هذه الأنشطة بالحفل تبدو رائعة وتجعل الأطفال مشغولين وسعداء.

استخدمي كلمات البحث القابلة للطباعة عن ليلة رأس السنة الجديدة

تُعد ألعاب البحث عن الكلمات مزيجاً ممتعاً من التعلم والمرح، تساعد هذه الألعاب القابلة للطباعة في ليلة رأس السنة الجديدة الأطفال على تعلم كلمات جديدة وتحسين مهاراتهم. إنها رائعة للعبة هادئة قبل منتصف الليل أو نشاط ممتع طوال الليل، يمكن طباعتها وتغييرها لأي فئة عمرية، ما يجعلها مثالية للحفلات مع الأطفال من جميع الأعمار.

عيشوا متعة العد التنازلي للبالونات

اجعلي المساء أكثر إثارة مع العد التنازلي للبالونات، قومي بتعليق بالونات مرقمة لكل ساعة حتى منتصف الليل، عندما تنفجر بالونة، فإنها تكشف عن نشاط ممتع أو مكافأة، إنها طريقة ممتعة للأطفال للاستمتاع بالعد التنازلي وتضيف المفاجأة والبهجة إلى الليل.

طرق الاستعداد مع أطفالك للاحتفال برأس السنة 2024

أبدعي مع أطفالك بالحرف اليدوية

أبدعي مع أطفالك بالحرف اليدوية



مع استعدادنا للعام الجديد، تعد الحرف اليدوية التي يتم صنعها في ليلة رأس السنة للأطفال طريقة رائعة لإظهار إبداعهم، هذه الأنشطة ليست ممتعة فحسب، بل تجعل الأطفال يشعرون بالفخر بما صنعوه.

إن أنشطة مثل صنع قبعات حفلات رأس السنة الجديدة بنفسك هو طريقة ممتعة لبدء الاحتفال، يمكن للأطفال استخدام الأطباق الورقية أو الكرتون لصنع قبعاتهم، وإضافة الترتر والملصقات للأطفال واللافتات الملونة تتيح لكل طفل إظهار أسلوبه الفريد في العد التنازلي لرأس السنة الجديدة.

جرّبي جلسة عمل يدوية حيث يصنع الأطفال قبعات ساعة العد التنازلي، يمكنهم تزيين كل "ساعة" بأنسجة وألوان مختلفة، يعزز هذا النشاط الإبداع، ويساعد الأطفال على التعرف إلى الأرقام والوقت.

حضري كبسولات زمنية مخصصة لرأس السنة الجديدة

إن إنشاء كبسولات زمنية مخصصة لرأس السنة الجديدة يعد حرفة ممتعة أخرى، يمكن للأطفال ملء الصناديق أو البرطمانات الصغيرة بذكريات العام، مثل الصور أو الملاحظات، تعد هذه الكبسولات الزمنية طريقة خاصة للأطفال لاسترجاع ذكرياتهم في المستقبل.

إن صنع قبعات أو كبسولات زمنية لحفلات رأس السنة الجديدة بنفسك يعد من الطرق الرائعة لإبقاء الأطفال منشغلين، تضيف هذه الحرف اليدوية المزيد من المتعة إلى الاحتفال وتبقي الأطفال مشغولين وهم يتطلعون إلى العام الجديد.

أفكار توزيعات مبتكرة في ليلة رأس السنة 2024

قوموا بنزهة في الطبيعة مع البحث عن قرارات العام الجديد

نظمي نزهة حيث يلتقط الأطفال أشياءَ ترمز إلى أهدافهم للعام الجديد، مثل ورقة للنمو أو حجر للقوة، الاحتفالات في الهواء الطلق مثل الألعاب النارية ولعبة لف البلاستيك تجعل ليلة رأس السنة مميزة، فهي تجمع العائلات معاً لقضاء ليلة من العجائب والضحك، هذه الأنشطة ترفيهية وتساعد الجميع على الشعور بالارتباط والحماس للعام الجديد.

تناولوا وجبات خفيفة وحلويات بطابع ليلة رأس السنة

تناولوا وجبات خفيفة وحلويات بطابع ليلة رأس السنة



مع اقتراب منتصف الليل، يمكن للوجبات الخفيفة والمشروبات المناسبة للأطفال أن ترتقي باحتفالك، سواء كان حدثاً عائلياً كبيراً أو تجمعاً صغيراً، فمن المهم أن يكون هناك وجبات خفيفة ومشروبات ممتعة للجميع، وهذا يشمل الأطفال، هنا نلقي نظرة على بعض خيارات الوجبات الخفيفة الصحية والمشروبات الممتعة التي يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بها.

ركزي مثلاً على الأطعمة الصحية للاستمتاع باحتفال ممتع، حيث تعد البيتزا الصغيرة وأصابع الموزاريلا وشرائح الدجاج من الخيارات الرائعة، يمكنك تناولها مع الفواكه والخضروات الطازجة والتوت الأزرق والجزر للحصول على وجبة خفيفة ملونة ومغذية.

امزجي الأطعمة المالحة مع الوجبات الخفيفة الحلوة مثل البسكويت المملح المغطى بالشوكولاتة أو الحلوى الجيلاتينية، هذا يحافظ على نشاط الأطفال وسعادتهم، حيث يمكنك توفير مجموعة متنوعة من المكونات (الفشار، البسكويت المملح، رقائق الشوكولاتة) للأطفال لخلطها ومطابقتها لإنشاء مزيج الوجبات الخفيفة الشخصية للعام الجديد.

حددوا أهداف العام الجديد

تعد أنشطة تحديد أهداف العام الجديد للأطفال من الأنشطة المميزة، فهي تشجع على المرح وتمهد الطريق للأهداف المستقبلية من خلال قرارات الأسرة، تخيلي عائلتك، الكبيرة والصغيرة، تتحدث عن ما تريد تحقيقه في العام المقبل.

دعونا، لأجل تحديد الأهداف، نستكشف الإبداع والتجارب العملية مع عجينة اللعب للعام الجديد، هذه المادة الممتعة ليست مجرد حرف يدوية؛ إنها طريقة للتعبير عن الأحلام والأهداف، يمكن للأطفال تشكيل أحلامهم أو رموز أهدافهم، مما يجعل نشاط اللعب البسيط تجربة تعليمية قوية لجميع أفراد الأسرة.

ومن خلال التركيز على أنشطة أهداف العام الجديد للأطفال والتجارب الممتعة مثل عجينة اللعب للعام الجديد، فإننا نجعل ليلة رأس السنة لا تُنسى، تعمل هذه الأنشطة على تقوية الروابط العائلية، وتعلمنا عن الوحدة والعمل الجماعي، إليكم ليلة مليئة بالضحك والتعلم والكثير من الإبداع باستخدام عجينة اللعب!

شاركوا في ألعاب موسيقية لاستقبال العام الجديد

مع اقتراب الساعة من منتصف الليل، لا شيء يجمع أفراد الأسرة معاً مثل الموسيقى والمرح، في ليلة رأس السنة الجديدة، جرّبي الألعاب الموسيقية التي تسلي وتجلب الفرح، تتيح أنشطة مثل الكاريوكي للأطفال ولعبة "اسمع النغمة" للجميع إظهار مواهبهم الموسيقية.

تخيلي أطفالاً يغنون أغانيهم المفضلة باستخدام الميكروفونات، الكاريوكي للأطفال لا يقتصر على الغناء؛ بل يتعلق بالثقة والمتعة الموسيقية، إنه حدث ليلي يتم فيه الاحتفال بصوت كل طفل.

كما تجعل لعبة "اسم اللحن" الليلة منافسة ممتعة، يحاول أفراد الأسرة تخمين الأغاني من خلال بضع نغمات فقط، إنها طريقة رائعة لجمع الجميع معاً ومشاركة الأغاني من أوقات مختلفة.

كما تجعل هذه الألعاب العد التنازلي للعام الجديد ذكرى لا تُنسى، فهي تشجع الجميع على الغناء في العام الجديد بفرح.

رسم الألعاب النارية للعام الجديد للأطفال في سن ما قبل المدرسة

رسم الألعاب النارية للعام الجديد للأطفال في سن ما قبل المدرسة



من خلال دمج عناصر "فن العام الجديد"، يمكنك أيضاً توجيه الأطفال الصغار في رسم لوحات ألعاب نارية نابضة بالحياة، وبمساعدة بعض المساعدة، يمكن للأطفال غمس أيديهم في طلاء غير سام وطبعها على ورق داكن، محاكين الانفجارات الملونة للألعاب النارية التي تضيء سماء الليل، لا يعمل هذا النشاط على إثارة خيالهم فحسب، بل يعزز أيضاً المهارات الحركية، مما يمنحهم شعوراً بالفخر بإبداعاتهم الفريدة التي يمكن عرضها خلال احتفالات العام الجديد.

ومع اقتراب الساعة من منتصف الليل، يمكن للعائلات التجمع لعرض أعمالهم اليدوية، وربما تتويج ذلك بإقامة معرض صغير للعائلة أو عبر مكالمة فيديو مع أحبائهم.

كما يمكن للأطفال إنشاء مادة لزجة لامعة بطابع العام الجديد باستخدام اللمعان والألوان التي تمثل العام الجديد، مثل الذهبي والفضي والأزرق، هذا النشاط الحسي ممتع ويبقي الأطفال مستمتعين لساعات.

أفكار لماراثون الأفلام في ليلة رأس السنة

مع نهاية العام، يعد الاستمتاع بالأنشطة داخل المنزل فكرة رائعة، فهو يتيح للعائلة والأصدقاء الاستمتاع بروح العام الجديد دون الخروج، حيث تمزج الاحتفالات الداخلية بين البساطة والإبداع عند الأطفال، إن البدء بماراثون أفلام ليلة رأس السنة فكرة رائعة، الأفلام التي تتحدث عن البدايات الجديدة مثالية لهذا اليوم، فهي تسلي الأسر وتساعدها على الترابط والتأمل معاً.

اختاري الأفلام التي تثير اهتمام الجميع، فيلم "Frozen" رائع للأطفال، بينما فيلم "Groundhog Day" مثالي للكبار، يقدم كل فيلم المتعة والفرصة للتحدث عن العام القادم.

مارسوا أنشطة ذات طابع غذائي

يمكن للأنشطة التي تتناول موضوعات الطعام أن تضفي لمسة رائعة على أي تجمع، فتضيف نكهة وإبداعاً للاحتفالات، كما يمكن أن يؤدي الجمع بين الطعام والفن إلى إنتاج منتج نهائي لذيذ، فكري في تنظيم حفلة "اصنع طبقك الخاص"، حيث يمكن لكل ضيف إحضار مكون مفضل يمثل ثقافته أو ذوقه الشخصي.

قوموا بإعداد محطة لتزيين الكب كيك حيث يمكن للأطفال إنشاء حلوياتهم ذات الطابع الخاص بالعام الجديد باستخدام الرشات والثلج واللمعان الصالح للأكل.

أو يمكن للأطفال صنع ساعة تنازلية صالحة للأكل باستخدام كعكة مستديرة كقاعدة وتزيينها بالحلوى أو الثلج لتمثيل الساعات.

ساعد الأطفال على صنع أصوات باستخدام زجاجات بلاستيكية مملوءة بالخرز أو الفاصوليا أو الأرز، وتزيينها بشرائط وملصقات لإضفاء لمسة جمالية.

مارسوا الأنشطة التأملية

يمكن أن تلعب الأنشطة التأملية دوراً محورياً في كيفية احتفالنا بالإنجازات والتحولات، وخاصة خلال الأحداث مثل ليلة رأس السنة، ومع اقتراب الساعة من منتصف الليل، يمكن أن تساعدنا المشاركة في ممارسات التأمل في تقييم العام الماضي مع تحديد النوايا للعام القادم.

ابدئي بإنشاء وعاء امتنان عائلي حيث يمكن للأطفال كتابة الأشياء التي يشعرون بالامتنان لها والتخطيط لمواصلة إضافتها طوال العام، أو قومي بإنشاء تقويم لطيف لشهر يناير يتضمن أعمال لطف يومية يمكن للأطفال إكمالها، مثل مساعدة أحد الأشقاء أو عمل بطاقة لجارهم.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص