شكرا لقرائتكم خبر عن أضف هذه المكونات عند نقع قدميك فى الماء.. تعزز الاسترخاء وتخفف التوتر والان مع تفاصيل الخبر

قد يبدو نقع القدمين في الماء الدافئ بعد يوم طويل بمثابة تقنية رائعة لتعزيز الراحة والاسترخاء والهدوء، ولكن يمكن لإجراء بعض التعديلات البسيطة على هذه الممارسة أن يزيد من فوائدها لصحتك البدنية والعقلية على حدٍ سواء، وذلك من تخفيف التوتر إلى تحسين الدورة الدموية، يمكن أن يعمل نقع القدمين في الماء الدافئ على إحداث الكثير عندما يتم بشكل صحيح، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. بعض التغييرات السهلة التي يمكنك إضافتها للماء الدافئ عند نقع القدمين:

أضف ملح إبسوم لمزيد من الاسترخاء

لا يعد ملح إبسوم من المواد المفضلة في وقت الاستحمام فحسب، بل إنه يمكن أن ينقل نقع قدميك إلى مستوى أخر، حيث يساعد هذا النوع من الملح الغني بالمغنيسيوم على استرخاء العضلات وتقليل الالتهابات وحتى تخفيف الآلام البسيطة، إن إضافة ملعقة كبيرة أو ملعقتين فقط إلى الماء الدافئ يمكن أن يساعد جسمك على الشعور بالخفة والتجدد، فهو رائع لتليين الجلد الخشن في قدميك.

رش بضع قطرات من الزيوت العطرية

يمكنك تعزيز عملية نقع القدمين في الماء الدافئ باستخدام قوة العلاج بالروائح العطرية عن طريق إضافة الزيوت الأساسية، ويمكن لزيت اللافندر أن يقوم بهذه المهمة والذى يعزز استرخاء العقل، وأيضًا زيت النعناع الذى يمنحك الطاقة اللازمة، كما يتمتع زيت شجرة الشاي بخصائص مضادة للفطريات تحافظ على صحة قدميك، ويمكن أيضًا لإضافة بضع قطرات فقط أن تحول عملية نقع القدمين إلى تجربة تشبه المنتجعات الصحية من تعزيز حالتك المزاجية إلى تعزيز صحة قدميك.

استخدم درجة الحرارة المناسبة

إن درجة حرارة الماء مهمة أكثر مما تظن، فإذا كانت مرتفعة للغاية، فقد يؤدي ذلك إلى تهيج بشرتك، وإذا كانت باردة للغاية، فلن تكون عملية النقع فعالة، لذلك احرص على اختيار الماء الدافئ ولكن ليس الحارق، حوالي 37-40 درجة مئوية، وهي درجة الحرارة المثالية، وتساعد هذه الدرجة في تعزيز الدورة الدموية وتهدئة العضلات المتعبة دون التسبب في أي إزعاج.

الفوائد الصحية لنقع أقدامنا في الماء الدافئ، فهى ليست مجرد تقنية للاسترخاء، بل لها العديد من الفوائد الصحية للصحة البدنية والعقلية.. على النحو التالى:

- يساعد الماء الدافئ على تحسين تدفق الدم إلى ساقيك وقدميك من خلال فتح الأوعية الدموية، ويستفيد من ذلك بشكل خاص أولئك الذين يقضون وقتًا طويلاً في الجلوس أو الوقوف أو الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية، ويمكن أن يساعد زيادة الدورة الدموية في تهدئة التوتر وتقليل الوذمة وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

- إذا كنت تعاني من يوم شاق على قدميك أو تعانى من آلام المفاصل، فإن نقع القدمين في الماء الدافئ يمكن أن يخفف من هذه الآلام، وتعمل الحرارة المناسبة للماء على استرخاء العضلات وتخفيف تصلب المفاصل، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل أو التهاب اللفافة الأخمصية.

- يعمل نقع القدمين إلى استجابة استرخاء في الجسم، فهو يريح الجهاز العصبي، ويقلل من هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر)، ويخلق حالة من الهدوء، ويمكن أن يساعد الجمع بين هذا والزيوت الأساسية مثل اللافندر في تخفيف التوتر وتحسين جودة النوم.

- يساعد أيضًا إضافة ملح إبسوم إلى الحمام إلى إدخال المغنيسيوم إلى الجلد، مما يساعد في إزالة السموم وتقليل الالتهاب، وقد يؤدي هذا التأثير المطهر إلى جعل قدميك أكثر خفة وتجددًا، خاصة إذا كنت متعبًا.

- ويمكن أن يساعد إضافة زيت شجرة الشاي إلى حمام الماء الدافئ في مكافحة الجراثيم والفطريات، وهذا مفيد بشكل خاص إذا كنت تعاني من قدم الرياضي أو عدوى أظافر القدم أو كنت ترغب فقط في الحفاظ على قدميك نظيفة وصحية.