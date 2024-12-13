شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد طفلك على مواجهة التنمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون التنمرأحد الأسباب التي تجعل طفلك لا يرغب في الذهاب إلى المدرسة، إذا كنت تشك في وجود مشكلة مثل هذه، فأنت بحاجة إلى اتخاذ إجراء لضمان سلامة طفلك، وفقا لما نشره موقع healthychildren.

الأشياء التي يمكنك تجربتها مع طفلك والتي قد تساعده على الشعور بالأمان:

ـ أخبر طفلك بألا يتفاعل مع المتنمر وألا يستسلم لمطالبه، يحب المتنمر تخويف الآخرين وغالبًا ما يحاول دفع ضحيته إلى البكاء أو الانزعاج بشكل واضح بطرق أخرى، عادةً ما يؤدي الحصول على هذه الاستجابة إلى استمرار سلوك التنمر، يجب أن يحاول طفلك الحفاظ على هدوئه والابتعاد ببساطة، بعد ذلك، يجب أن يخبر طفلك شخصًا بالغًا بما يحدث في أقرب وقت ممكن.

ـ إذا لم تنجح محاولات طفلك في تجاهل استفزازات المتنمر، فيجب أن يتعامل بحزم مع المتنمر، اقترح على طفلك أن يقف بحزم وينظر إلى المتنمر في عينيه وينطق بتصريح واضح وبصوت عالٍ مثل: "توقف عن فعل ذلك الآن، إذا استمررت في مضايقتي، فسأبلغ مدير المدرسة (أو شخص بالغ آخر موجود في الجوار)"، أو "سأتحدث إليك، لكنني لن أتشاجر"، في بعض الأحيان، قد يؤدي التصريح القوي إلى تحسين الموقف، وسيترك المتنمر طفلك بمفرده، إذا لم يكن طفلك معتادًا على التحدث بحزم، فساعده على التدرب على ما سيقوله إذا كان في موقف تنمر.

ـ قد يستفيد طفلك أيضًا من التحدث إلى طبيب الأطفال، يمكن لطبيب الأطفال أن يقرر ما إذا كان طفلك يعاني من أي مشاكل تتعلق بالصحة العقلية نتيجة للتنمر، وقد يحيل طفلك إلى مقدم رعاية الصحة العقلية لمزيد من التقييم والعلاج.

ـ شجع طفلك على تكوين صداقات قوية. فالطفل الذي لديه أصدقاء مخلصون يكون أقل عرضة للتنمر، وسيكون لديه بعض الأقران الذين يدافعون عنه إذا تعرض للتنمر.

ـ تحدث إلى معلم طفلك أو مدير المدرسة إذا لم يتوقف الموقف مع المتنمر.

دع مدير المدرسة أو المعلم يتحدث مع المتنمر عندما يرى السلوك غير اللائق يحدث في حرم المدرسة. هذا النهج أفضل عمومًا من أن تتحدث أنت مع الطفل المتنمر أو والديه.