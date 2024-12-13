شكرا لقرائتكم خبر عن علامات على الوسائد تؤكد ضرورة استبدالها لصحة الجلد والرقبة والان مع تفاصيل الخبر

هل الوسائد لها صلاحية؟..نعم هذا ما أكده التقرير المنشور عبر موقع indianexpress، حيث يقترح أطباء الجلدية استبدال الوسائد كل عام أو عامين للحفاظ على النظافة وصحة الجلد.

وأوضح أطباء الجلدية، أنه مع مرور الوقت، تتراكم على الوسائد عث الغبار وخلايا الجلد الميتة والزيوت، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالحساسية أو مشاكل الجلد، فإن استخدام وسادة قديمة يمكن أن يساهم في ظهور حب الشباب وتهيج الجلد بسبب تراكم البكتيريا والحطام بمرور الوقت.

فتفقد الوسائد شكلها وتتعرض للحساسية وتبدو متكتلة وتصبح أقل نظافة بمرور الوقت، فحتى الوسائد الأكثر فخامة تتعرض لذلك.

وفي نفس السياق، قال الدكتور أرفيند ميهرا، المدير الأول لجراحة العظام في مستشفى باراس هيلث جوروجرام، إنه يمكن استبدال الوسائد في وقت أقرب إذا ظهرت عليها علامات التكتلات أو التسطيح أو تغير اللون.

وأضاف ميهرا، أنه بصرف النظر عن الغبار، فإن استبدال الوسائد في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة العمود الفقري ومنع مشاكل العظام، و يمكن أن تؤدي الوسائد المهترئة التي تفشل في توفير محاذاة مناسبة للرقبة والعمود الفقري إلى آلام مزمنة في الرقبة والصداع وحتى مشاكل في وضعية الجسم على المدى الطويل.

ولذا يجب إستبدال الوسائد كل عام للحفاظ علي الصحة العامة، والحماية من الأمراض.