لماذا يتعرض مرضى السكرى أحيانا لفقدان الوزن؟ نصائح لحياة صحية

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لا بد أنك سمعت أن السمنة أو وجود كمية زائدة من الدهون في الجسم قد تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وزيادة الوزن ليست المشكلة الوحيدة عندما يتعلق الأمر بهذه الحالة الصحية طويلة الأمد، فقد يفقد بعض مرضى السكري أيضًا الوزن دون مبرر، وفي حين أن الحفاظ على وزن صحي أمر ضروري للوقاية من مرض السكري والسيطرة عليه، فإن فقدان الوزن غير المبرر ليس صحيًا أيضًا، إذا كنت تعاني من نقص الوزن، فيجب أن تحاول اكتساب بضعة أرطال، إن تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، وخاصة الأطعمة شديدة المعالجة، لن يؤدي إلى زيادة الوزن الصحية. تعرف على بعض الطرق الفعالة والصحية لزيادة الوزن مع مرض السكري.

لماذا يفقد مرضى السكري الوزن؟

التبول بكثرة، خاصة أثناء الليل، والشعور بالعطش الشديد من علامات هذه الحالة المزمنة التي تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب عدم قدرة الجسم على معالجته بشكل صحيح. إن فقدان الوزن دون محاولة حتى هو أحد أعراض مرض السكري، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة .

تشمل بعض أسباب فقدان الوزن لدى مرضى السكري ما يلي:

نقص الأنسولين: بدون كمية كافية من الأنسولين، لا يستطيع الجلوكوز (السكر) دخول الخلايا وتوفير الطاقة. يقوم الجسم بتكسير الدهون والعضلات للحصول على الوقود، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

- كثرة التبول: " يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى كثرة التبول، مما يؤدي إلى الجفاف وفقدان الوزن بشكل أكبر.

فقدان السعرات الحرارية: يتم التخلص من السكر الزائد عن طريق البول، مما يؤدي إلى فقدان السعرات الحرارية.

ما هي طرق زيادة الوزن لمرضى السكري؟

عندما تستكشف طرق زيادة الوزن مع مرض السكري، تأكد من ثبات مستويات السكر في الدم مع زيادة تناول السعرات الحرارية

1. مراقبة مستويات السكر في الدم

افحص مستويات السكر في الدم باستمرار للمساعدة في زيادة الوزن مع مرض السكري. يجب أن تصل إلى هدف السكر في الدم قدر الإمكان. هذه هي الأهداف النموذجية، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها :

قبل تناول الطعام: 80 إلى 130 مليجرام لكل ديسيلتر (ملغ/ديسيلتر).

بعد ساعتين من بداية تناول الوجبة: أقل من 180 ملج/ديسيلتر.

تسمح المستويات المستقرة لجسمك بمعالجة العناصر الغذائية بشكل أكثر فعالية، مما يعزز اكتساب الوزن الصحي.

2. تناول الطعام بشكل متكرر

تناول وجبات صغيرة ومتوازنة كل 3 إلى 4 ساعات لزيادة تناول السعرات الحرارية دون التسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم"، إذا لم تكن مصابًا بمرض السكري، فيجب عليك أيضًا تناول الطعام بشكل متكرر.

3. اختر الدهون الصحية

يعد تناول الدهون الصحية أحد الطرق لزيادة الوزن مع مرض السكري، اختر أطعمة مثل زيت الزيتون والأسماك الدهنية (السلمون والماكريل) وزبدة الجوز.

4. أضف البروتين إلى كل وجبة

البروتين هو وسيلة أخرى لزيادة الوزن مع مرض السكري، كما أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يمكن أن يخفض نسبة الجلوكوز في الدم لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 2.

5. إدراج الكربوهيدرات المعقدة

إن إزالة الكربوهيدرات من نظامك الغذائي لن يساعد في إعادة مستويات الجلوكوز في الدم إلى المعدل الطبيعي، وتعد الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات مصادر مهمة للعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف والفيتامينات والمعادن القابلة للذوبان في الماء، وفقًا للجمعية الأمريكية للسكري.

6. استخدم السعرات الحرارية السائلة

إن شرب العصائر أو المشروبات المخفوقة المصنوعة من الحليب والزبادي وزبدة الجوز والفواكه مثل الموز والفراولة يعد طريقة صحية لزيادة الوزن مع مرض السكري

7. تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية مع الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية

إذا كنت تحاول زيادة وزنك، فأنت بحاجة إلى استهلاك حوالي 500 سعر حراري إضافي يوميًا، قد لا يكون تجنب الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية مثل الخضراوات الصليبية أو الأطعمة الغنية بالمياه مثل الخيار والكرفس ممكنًا تمامًا.

8. ممارسة الرياضة بانتظام

إن ممارسة الرياضة بشكل منتظم هي إحدى الطرق الصحية لزيادة الوزن مع مرض السكري، يمكن أن يؤدي تدريب القوة إلى زيادة كتلة العضلات.

9. إدارة التوتر والنوم

يمكن أن يؤثر الإجهاد المزمن وقلة النوم على الشهية وتنظيم نسبة السكر في الدم، مما يعيق اكتساب الوزن، مارس تقنيات الاسترخاء وحافظ على جدول نوم منتظم، مارس التنفس العميق والتأمل، وهي ممارسة يمكن أن تساعد في تحضير جسمك وعقلك لنوم جيد.

10. استخدم الأنسولين بشكل فعال

إن استخدام الإنسولين بشكل فعال هو أحد الطرق لزيادة الوزن مع مرض السكري.

11. استخدم المكملات الغذائية

قد يساعد استخدام المكملات الغذائية مثل الكازين ومسحوق بروتين مصل اللبن في بناء كتلة العضلات، وهي إحدى الطرق لزيادة الوزن مع مرض السكري.

12. استشر أخصائي التغذية

يمكنك تعديل نظامك الغذائي بنفسك، ولكن الحصول على المساعدة من متخصص قد يكون أفضل، يمكن لأخصائي التغذية المسجل أن ينشئ خطة وجبات مخصصة خصيصًا لإدارة مرض السكري وأهداف زيادة الوزن