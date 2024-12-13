شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أعراض تظهر على شعرك تدل على نقص هذا الفيتامين والان مع تفاصيل الخبر

يتعرض البعض لحدوث تغيرات في لون الشعر ويكون هذا نتيجة لنقص بعض الفيتامينات، ومن أبرزها فيتامين ب12، ووفقا لموقع thehealthsite، فنقص العناصر الغذائية بالجسم يعد من أبرز أسباب الإصابة والتعرض لشيب الشعر، كما يكون هناك أسباب عديدة أخرى، مثل الوراثة والتوتر ونقص التغذية، فيمكن أن تحدث هذه المشاكل المتعلقة بالشعر بسبب نقص أنواع مختلفة من العناصر الغذائية في الجسم.

-نقص فيتامين ب12 يمكن أن يسبب الشيب المبكر للشعر

يمكن أن يكون نقص فيتامين ب12 في الجسم سببًا رئيسيًا لمشكلة شيب الشعر في سن مبكرة، فهو عنصر غذائي أساسي ليس فقط للبالغين ولكن أيضًا للأطفال، فعندما ينخفض مستوى فيتامين ب12 في الجسم، فإن ذلك يزيد من بعض المشاكل المتعلقة بالشعر، وتتمثل المهمة الرئيسية لفيتامين ب 12 في توصيل الأكسجين إلى كل جزء من الجسم من خلال خلايا الدم الحمراء، وعند حدوث نقص فيتامين ب12، لا يصل الأكسجين إلى الشعر ونتيجة لهذا تبدأ خلايا الشعر بالضعف، والخلايا الضعيفة غير قادرة على إنتاج الميلانين الذي يعطي اللون الأسود للشعر ونتيجة لذلك يبدأ شعرك الأسود يتحول تدريجياً إلى اللون الأبيض ويبدأ لون الشعر بالظهور باللون الأبيض في سن مبكرة.

-تساقط الشعر

بسبب نقص فيتامين ب 12، يبدأ شعر الرأس في التناقص على شكل عناقيد أو بقع، وفي الواقع، بسبب نقص فيتامين ب 12، فإن بصيلات الشعر غير قادرة على مساعدة الشعر الجديد على النمو، وبالتالي، يبدأ تساقط الشعر بالظهور على شكل بقع على الرأس.

-ترقق الشعر

بسبب تساقط الشعر، يبدأ شعرك ليصبح رقيقًا وضعيفًا. ونتيجة لذلك، تبدأ كثافة الشعر في الانخفاض.

-شعر جاف

بسبب نقص فيتامين ب12، يمكن أن يصبح شعرك جافًا وضعيفًا، ونتيجة لذلك يبدأ في الكسر والسقوط بسهولة.