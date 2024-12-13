شكرا لقرائتكم خبر عن ساعته وتاريخه.. الابتزاز الإلكترونى كيف تواجهه بحيل وتزيد من صلابتك النفسية والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت الحلقة الثالثة من مسلسل ساعته وتاريخه التى جاءت بعنوان "تفتيش مفاجئ" والتى عرضت الليلة عبر فضائية Dmc فى تمام الساعة العاشرة مساءً، قضية الابتزاز الإلكترونى التى يتعرض لها الكثير من الفتيات فى مختلف محافظات مصر، والتى قد تؤدى فى بعض الأحيان إلى ارتكاب جرائم، والتى يلجأ إليها بعض من منتحلى الشخصيات عن طريق حسابات وهمية لفبركة بعض الصور للحصول على منافع مادية، وهو ما يشكل صدمة للمجنى عليهم ويضطرهم إلى ارتكاب جرائم أو إزهاق حياتهم.

وتعمل الحلقة الثالثة من مسلسل ساعته وتاريخه، على توعية الأهل والأقارب والأصدقاء للتعامل مع ذويهم فى حال تعرضهم للابتزاز الإلكترونى، بالإضافة إلى التوعية بضرورة الإبلاغ عن تلك القضايا عن طريق الخط الساخن لوزارة الداخلية فى إدارة تكنولوجيا المعلومات وجرائم الإنترنت، والذى يعرض بنهاية الحلقة وهو "108".

الابتزاز الالكترونى، وتهديد الضحايا الواقعين تحت طائلة المبتزين، أمر فى غاية الخطورة والتهديد النفسى، حيث يقع الضحايا تحت مشاعر مضطربة مثل الخوف والقلق والاضطراب، وفقدان القدرة على اتخاذ القرارات، كذلك الشعور بالوحدة والقلق البالغ.

تنصح التقارير المنشورة فى موقعى كيورا وverpix أن هناك طرقا نفسية وحيلا يمكن أن تنتهجها فى تلك الحال، تحافظ على بعض من سلامك النفسى، ولا تجعلك تنهار نفسيا، منها:

- لا تواجه الأمور بمفردك، عليك أن تطلب المساعدة من المختصين الذين يستطيعون تعقب هذا الشخص الذى يبتزك.

- عندما تواجه الأمر بمفردك قد يزيد هذا من شعورك بالقلق البالغ والتوتر الحاد وصعوبة اتخاذ القرارات.

- قلل من التعرض للشاشات والأجهزة الإلكترونية والنشاط عبر الإنترنت لتقليل التوتر وتخفيف حدة المضايقات، وتخفيف حدة الشعور بالقلق.

- اجعل شخصا تثق به هو الذى يبحث ويساعدك فى المشكلة.

- حافظ على روتين يومك حتى لا تشعر بقلة الاستقرار واضطرابك نفسيا، عليك بتدوين يومياتك والتأمل وتطبيق كل تقنيات الهدوء التى تستخدمها مع نفسك عند الشعور بالقلق.

- تواصل مع الجهات المسئولة التى يمكن أن تحميك فى هذه الحالة.

- حاول ترسيخ نفسك نفسيا لأن هذه الأفعال تستهدف تقويض صحتك النفسية.

- فكر بعقلانية واستشر شخصا تثق فيه.