شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات تحميك من العدوى والأمراض في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

خلال فصل الشتاء، تنتشر الأمراض الموسمية والعدوى، لذلك من المهم حماية نفسك من خلال تعزيز مناعتك للوقاية من أمراض الشتاء، ويوصي الخبراء باتباع نظام غذائي غني بالمغذيات وممارسة التمارين الرياضية في الأماكن المغلقة، ويواجه الأطفال أكبر خطر فيما يتعلق بالأمراض الموسمية، ولعل إحدى أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها مكافحة الأنفلونزا الموسمية هي تناول مشروبات تعزز المناعة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 مشروبات لتعزيز المناعة للوقاية من العدوى والأمراض خلال فصل الشتاء:

الشوربة تعزز مناعتك وتخفف العدوى

تُعزز الشوربات مثل الكرنب والسبانخ والجزر والعدس عملية إزالة السموم من الجسم بالكامل مع ضمان بقاء الجسم نظيفًا وصحيًا، ولا تحتوي هذه الشوربات على العناصر الغذائية الضرورية فحسب، بل تحتوي أيضًا على خصائص تمنع أي ضرر صحي محتمل، ويمكنك أيضًا إضافة الزنجبيل والكركم، حيث إنهما يتمتعان بخصائص مضادة للالتهابات.

الشاي الأخضر بالليمون

يعد الشاي الأخضر بالليمون خيارًا رائعًا لإزالة السموم والحفاظ على الصحة الجيدة، حيث تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر بالليمون على مكافحة الإجهاد التأكسدي، بينما يعمل حمض الأسيتيك الموجود فيه على تطهير الكبد وتحسين الهضم، وهذا يُعزز إزالة السموم من الجسم.

مشروب البنجر

يمكن لتناول مشروب البنجر تحسين وظائف الرئة لدى مرضى الانسداد الرئوي على وجه الخصوص، ولتحضير مشروب البنجر، أضف البنجر بعد عصره ومعه ليمونة واحدة وملعقة صغيرة من الزنجبيل وقلّب جيدًا ثم أضف الماء الساخن، واتركه منقوعًا لمدة 10 دقائق، ثم قُم بتصفيته وأضف إليه العسل للتحلية.

عصير البرتقال

يعد عصير البرتقال الغني بحمض الفوليك والفيتامينات الخيار الأفضل لتقليل الالتهابات وتوفير الفلافونويدات المفيدة للصحة العامة والوقاية من أمراض الشتاء، كما أنه مفيد في علاج الأنفلونزا ونزلات البرد الشائعة، حيث أن عصير البرتقال الغني بالألياف يساعد في علاج أشكال مختلفة من السرطان وأمراض القلب والسكري وغيرها.

مشروب الليمون والنعناع

يحمي مشروب الليمون والنعناع خاصة عند تناوله في الصباح، الخلايا من الإجهاد التأكسدي، وهو مصدر غني بفيتامين سي، وهو رائع لطرد السموم من الجسم كما أنه يعزز صحة الرئتين

وبالإضافة إلى هذه المشروبات، يوصي الأطباء بشدة بضرورة الحرص على الترطيب المستمر من خلال زيادة استهلاك الماء وتناول الخضراوات الخضراء إلى جانب الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية والألياف، وتجنب تناول الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة.