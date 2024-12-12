شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. طرق بسيطة للتخلص من الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

تكتسب النساء الوزن الزائد بشكل سريع، عند أخذ قرار التخلص من الوزن الزائد يستغرق الأمر فترة طويلة وفي الوقت نفسه، إذا لم يتم الحد من السمنة، فإن العديد من الأمراض التي تصيب النساء يمكن أن تصبح خطيرة، وفقا لموقع thehealthsite.

السمنة تسبب الأمراض عند النساء

في نمط الحياة الحديث، وكثرة الجلوس أمام الشاشات، وأيضا تناقص الأنشطة البدنية، تعاني النساء بسبب السمنة.

والنساء اللاتي يعانين من الوزن الزائد لديهن أيضًا خصوبة أقل، وتزيد السمنة من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل: مرض السكري، ومتلازمة تكيس المبايض، وأمراض القلب، والتهاب المفاصل، وسرطان الثدي، وغيرها. يمكن أن تتأثر نوعية حياتك بسبب السمنة.

ما هي أسباب زيادة السمنة؟

عندما يتراكم سعرات حرارية في الجسم تزداد مشكلة السمنة وزيادة الوزن، فمن المهم لجسمك أن تتوفر جميع العناصر الغذائية بكميات متوازنة حتى يتمكن من أداء وظائفه، ولكن إذا واصلت تناول الطعام ولم تستخدم هذه الطاقة في أي عمل بدني، فسوف تستمر في التراكم وستظل كذلك لفترة طويلة.

و إذا كان مؤشر كتلة جسمك مرتفعًا، فحاول التحكم في وزنك، ففي الكثير من الأحيان يزداد وزنك دون علمك، وبسبب عدم الانتباه في الوقت المناسب، يأخذ ذلك شكل مرض . يمكنك معرفة نسبة الدهون الموجودة في جسمك بمساعدة حاسبة مؤشر كتلة الجسم.فيعتبر الأشخاص الذين يتراوح مؤشر كتلة الجسم لديهم بين 25 و29.9 يعانون من زيادة الوزن.

إذا كان مؤشر كتلة الجسم لديك أكثر من 30، فقد أصبحت عرضة للسمنة.

ما هي طرق الحد من السمنة؟

ـ يمكنك مقابلة اختصاصي تغذية للحصول على مخطط غذائي مصمم لنفسك، حيث سيتم كتابة السعرات الحرارية اليومية حسب جسمك، تأكلين وفقًا لذلك لبضعة أشهر وستبدأين بسهولة في رؤية الفرق.

ـ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتحكم في وزنك المتزايد، قومى بتضمين تمارين التمدد في تمرينك لأن ذلك يساعد في الحفاظ على تدفق الدم المناسب.

ـ تجنبى تناول الأطعمة غير الصحية من الخارج وتناول الأطعمة النقية المصنوعة في المنزل.

ـ شرب كمية كافية من الماء.

ـ تناولى الفواكه والخضراوات الطازجة.

ـ زيادة كمية البروتين في نظامك الغذائي.