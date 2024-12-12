شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان عنق الرحم الأكثر بحثا على جوجل فى 2024.. تعرف على المرض والان مع تفاصيل الخبر

وفقًا لتقرير جديد نشره موقع thehealthsite، فإنه العديد من الأشخاص بحثوا عن مرض سرطان عنق الرحم، فيعتبر من الكلمات الأكثر بحثًا على جوجل في الهند.

وأوضح التقرير أن سرطان عنق الرحم هو نوع خطير من السرطان تصاب به النساء، وللحماية منه تمت التوعية لإعداد لقاحات فيروس الورم الحليمى البشرى التى تحمى من سرطان عنق الرحم باستخدام التكنولوجيا الجديدة والمتقدمة في عام 2024.

ما هو سرطان عنق الرحم؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية بحلول عام 2022، تم الإبلاغ عن 1.27 ألف حالة إصابة بسرطان عنق الرحم فى الهند، وفي الوقت نفسه، فإن حوالي 25% من حالات الوفاة بسبب سرطان عنق الرحم توجد في الهند فقط.

ولا يمكن فهم أعراض سرطان عنق الرحم بسهولة، وعادة ما يتم تشخيص حالاته في المرحلة الأخيرة، ويصعب إنقاذ المصابة.

ما أعراض سرطان عنق الرحم؟

هناك بعض الأعراض المرتبطة بسرطان عنق الرحم، والتي يتعبرها 90% من النساء أنها طبيعية مما يتسبب في تأخر إكتشافهم للمرض، وهى:

- حدوث نزيف قبل الدورة الشهرية أو بعدها

- الشعور بالألم أثناء ممارسة الجنس

- إفرازات مهبلية

- فقدان الوزن السريع

- ألم في منطقة الحوض

ما علاج سرطان الرحم؟

يتم علاج سرطان الرحم عن طريق واحد أو مجموعة من العلاجات، بما في ذلك الجراحة والعلاج الإشعاعى والعلاج الكيميائي والعلاج الهرموني، وغالبًا ما يوصى بمزيج من العلاجات، لكنها تعتمد على مرحلة السرطان وخصائصه.