شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى لمرضى النوبات القلبية وإزاى تحمى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

تعرف النوبة القلبية في الأوساط الطبية باسم احتشاء عضلة القلب، و يشير "الاحتشاء" إلى موت الأنسجة الناجم عن نقص إمداد الدم، وقد يؤدي موت الأنسجة إلى تلف طويل الأمد لعضلات القلب.

والنوبة القلبية هي حالة تحدث عادةً عندما يتم حظر إمداد الدم إلى القلب فجأة بسبب انسداد كامل للشريان الذي يزود عضلات القلب بالدم، فيؤدي هذا إلى موت خلايا عضلة القلب وغالبًا ما يحدث انسداد الشريان بسبب تكوين اللويحات (ترسب وتصلب المواد الدهنية والكوليسترول على جدران الشرايين)، ما يؤدى إلى مرض القلب التاجى، إذا تُركت دون علاج فقد تكون قاتلة، وتعتمد شدة الضرر الذى يلحق بأنسجة القلب بسبب احتشاء عضلة القلب أو النوبة القلبية على طول عمر النوبة، وكلما تلقيت الرعاية الطبية فى وقت مبكر، كان الضرر أقل، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

أعراض النوبة القلبية

الأعراض الكلاسيكية لنوبة قلبية هى ألم أو انزعاج فى الصدر، لكن هناك إشارات أخرى أيضًا هي..

آلام الجزء العلوي من الجسم

إذا كنت تعاني من ألم أو انزعاج أو ضغط في صدرك، والذي يمتد إلى ذراعيك (خاصة الذراع اليسرى) والفك والحلق وشفرات الكتف، فهناك احتمالات بأنك تعاني من نوبة قلبية.

التعرق البارد

لا تتجاهل إذا ظهر عليك فجأة عرق بارد، خاصة عندما تمر بأعراض أخرى لنوبة قلبية.

الدوخة المفاجئة

بدءًا من المعدة الفارغة إلى الجفاف، يمكن أن تؤدى الكثير من الأشياء إلى الدوخة أو الدوار، لكن إذا كان شعورك بعدم الثبات مرتبطًا بانزعاج فى الصدر، فقد يكون ذلك علامة على نوبة قلبية، وتشير الأدلة إلى أن النساء أكثر عرضة للشعور بهذه الطريقة أثناء نوبة قلبية.

عدم انتظام ضربات القلب

يمكن أن تكون دقات القلب المتسارعة نتيجة للعديد من العوامل بما في ذلك الإفراط في تناول الكافيين وقلة النوم، ولكن إذا شعرت أن قلبك ينبض بشكل أسرع من الطبيعى لأكثر من بضع ثوانٍ فقط، فاطلب التدخل الطبى على الفور.

السعال العنيد ونزلات البرد

عادةً لا تُعتبر أعراض البرد والإنفلونزا جرس إنذار للإصابة بنوبة قلبية، لكن إذا كنت ضمن المجموعة المعرضة لخطر الإصابة بهذه الحالة (لديك تاريخ عائلى، أو تعانى من السمنة، أو تعانى من مرض السكر)، فقد تكون هذه علامة تحذير بالتأكيد، إذا كنت تعانى من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا ولا تختفى، فاحصل على اختبار للمخاط، يمكن أن يشير المخاط الوردى إلى أن قلبك لا يعمل بأقصى إمكاناته، هذا هو سبب تسرب الدم مرة أخرى إلى الرئتين.

النظام الغذائى لمرضى النوبات القلبية

أول خطوة فى علاج النوبة القلبية هو منع الانتكاس والمضاعفات المستقبلية الأخرى مثل السكتة الدماغية، تؤثر عاداتك الغذائية إلى حد كبير على كيفية عمل أعضاء مختلفة من جسمك، ولا يشكل قلبك استثناءً، يمكن أن يكون تناول وجبات صحية مفيدًا في تقليل فرص إصابتك بنوبة قلبية أخرى.

املأ طبقك بالأطعمة المفيدة لصحة قلبك بكميات معتدلة من العناصر التالية..

الفواكه والخضراوات

اللحوم الخالية من الدهون

دواجن

المكسرات والفاصوليا والبقوليات

سمكة

الحبوب الكاملة

الزيوت النباتية، مثل زيت الزيتون

منتجات الألبان قليلة الدسم

في حين أنه من المهم تضمين الأطعمة الصحية في وجباتك، إلا أن هناك قاعدة ذهبية أخرى يجب عليك اتباعها، تجنب بعض الأطعمة الضارة بقلبك، وهي..

الأطعمة الغنية بالملح

السكر المكرر والكربوهيدرات

الأغذية المصنعة

اللحوم الخالية من الدهون

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة

الوقاية من النوبات القلبية

إن تعديل نمط حياتك واتباع بعض العادات الصحية قد يساعد كثيرًا فى منع أو تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية، وفيما يلي بعض الخطوات الصغيرة التي ستساعدك بالتأكيد..