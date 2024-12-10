شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب يحافظ على وزن وصحة كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

كبار السن قد يعانون من الاضطرابات المختلفة في أزانهم أو ما يعرف بفقدان الوزن غير المقصود مع تقدمهم في العمر، ووفقا لتقرير نشر في موقع ncoa فإن هناك الكثير من المسنين يحاولون الحفاظ على أوزانهم دون اضطراب، ولذا ينصح التقرير بضرورة متابعتهم لدى طبيب مختص عند حدوث اضطراب بنقصان حاد أو زيادة حادة في أزانهم دون قصد.

ووفقا للتقرير فإن الالتزام من كبير السن على النظام الغذائي الصحى الغنى بالخضراوات الصحية والفاكهة الصحية يساعد بشكل كبير على الحفاظ على وزنه دون مشكلات تذكر، هذا الحفاظ على الوزن يعزز من الكتلة العضلية والدهنية لكبير السن ويحافظ على حالته النفسية كذلك.

وتابع التقرير موضحا أن هناك مشروبا يساعد على الحفاظ على وزن كبار السن من النقصان غير المقصود، وهو مشروب اللبن أو الحليب الطبيعى، الذى يكون غنيا بعنصار يحتاجها الجسم وبشدة، مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، فهذه المعادن والعناص يحتاجها العظم عند كبير السن لزيادة كثافته وتعزيز قوته.

الحليب يساعد تقليل فرص ارتفاع ضغط الدم خاصة إذا كان قليل الدسم، ما يساعد كبير السن على ضبط نسبة وحمايته من الارتفاع، الحليب مصدر هام للبروتين الصحى والمفيد كذلك، كما أن كبير السن يحتاجه للحفاظ على الكتلبة العضلية لديه، ويمكن تناوله دون سكريات مضافة، وبالإمكان إضافته إلى الشوفان الصحى، فضلا عن الزبادى وكذا الحبوب.

ولابد من الحفاظ على تغذية كبار السن، وتعزيزها للوقاية من سوء التغذية المتوقع بعد التقدم فى العمر واضطرابات الشهية المعروف الذى يصيبهم، فضلا عن اضطراب أوزان أغلبهم المستمر.