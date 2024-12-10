شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على بشرتك وعظامك.. 6 فيتامينات ضرورية للنساء فوق سن 25 والان مع تفاصيل الخبر

تدخل النساء في منتصف العشرينيات من العمر مرحلة تحولية في الحياة، حيث يصبح تحقيق التوازن بين الصحة والعمل والمسئوليات الشخصية هو القاعدة، ولكن في خضم هذا الزحام، من السهل أن ننسى حجر الأساس للصحة الجيدة وهى التغذية السليمة، وتلعب الفيتامينات دورًا مهمًا في الحفاظ على مستويات الطاقة وتعزيز المناعة والحفاظ على صحة الجلد والشعر والعظام، فإذا كنت امرأة تجاوزت سن 25 عامًا، فإليك 6 فيتامينات أساسية يجب أن تعتنى بتناولها للحفاظ على صحتك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيتامينات ضرورية للنساء فوق 25 عامًا فيتامين د

فيتامين د ضروري للحفاظ على قوة العظام والأسنان، والنساء في العشرينات من العمر لا يحصلن على ما يكفي من التعرض لأشعة الشمس بسبب الجداول الزمنية المزدحمة أو أنماط الحياة الداخلية، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى ضعف العظام بمرور الوقت، ما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2013، تواجه النساء معدلات وفيات وأمراض خطيرة بسبب هشاشة العظام والكسور، والتي يمكن تقليلها من خلال خيارات العلاج مثل فيتامين د، ويمكن أن تساعد الأطعمة مثل الحليب المدعم والبيض والأسماك الدهنية مثل السلمون، ولكن إذا كنت لا تحصل على ما يكفي، فقد تكون المكملات الغذائية فكرة جيدة.

فيتامين ب 12

إذا كنت تشعرين بالتعب بشكل متكرر أو تكافحين من أجل التركيز، فقد يكون نقص فيتامين ب12 هو السبب، حيث يدعم هذا الفيتامين إنتاج خلايا الدم الحمراء ووظيفة الأعصاب، وكلاهما ضروريان للبقاء نشيطة، ونظرًا لأنه يوجد بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية مثل البيض واللحوم ومنتجات الألبان، فيجب على النباتيين التفكير في الأطعمة المدعمة أو المكملات الغذائية للحصول عل جرعة مناسبة من فيتامين ب12.

فيتامين سي

يشتهر فيتامين سي بدوره في تعزيز المناعة، لكنه أيضًا سلاح سري لبشرة متوهجة، فهو يساعد في إنتاج الكولاجين، الذي يحافظ على تماسك البشرة وشبابها، بالإضافة إلى ذلك، يساعد الجسم على امتصاص الحديد، الذي تحتاج إليه النساء أكثر أثناء الدورة الشهرية، أضيفي الفواكه الحمضية والفراولة والفلفل الحلو والبروكلي إلى النظام الغذائي للحصول على دفعة طبيعية من فيتامين سي.

فيتامين E

إذا كانت بشرتك صحية ومشرقة هي أولويتك، فيجب أن يكون فيتامين E هو المغذي الذي يجب أن تلجأ إليه، فهو معروف بخصائصه المضادة للأكسدة، فهو يحمي البشرة من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية والتلوث، كما أنه يساعد في الحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك، ويمكنك العثور على فيتامين E في المكسرات والبذور والسبانخ وزيت عباد الشمس.

حمض الفوليك (فيتامين ب 9)

يعتبر حمض الفوليك مهمًا بشكل خاص للنساء اللاتي يخططن لإنجاب أطفال أو في سنوات الإنجاب، وقد أكدت ذلك دراسات مختلفة أجريت على هذا الأساس، فهو يعزز نمو الخلايا ويمنع العديد من التشوهات للأجنة، حتى إذا كنت لا تخططين لإنجاب طفل في أي وقت قريب، فإن حمض الفوليك ضروري لإصلاح الخلايا بشكل عام ووظيفتها، وتعد الخضراوات الورقية والفاصوليا والحبوب المدعمة مصادر رائعة لحمض الفوليك.

فيتامين ك

فيتامين ك ضروري لالتئام الجروح لأنه يدعم تخثر الدم الصحى، ولأنه يعزز امتصاص الكالسيوم وقوة العظام، فهو أيضًا بطل غير معروف لصحة العظام، وللحصول على جرعة ثابتة، قم بتضمين الأطعمة المخمرة مثل الخضراوات مثل البروكلي والسبانخ والكرنب في وجباتك.