شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة فترة الامتحانات الرسمية.. تعزز التركيز والتذكر والإدراك والان مع تفاصيل الخبر

فترة الامتحانات هى الفترة التى يجب أن تركز خلالها كل أم على تقديم الوجبات الغذائية الصحية للطالب، وذلك لتعزيز قدراته النفسية والصحية والمخية والبدنية، تلك الفترة التى تتسم ببعض التوتر والقلق، فضلا عن المزيد من الجهد والإرهاق نتيجة المذاكرة المستمرة، ولكن النظام الغذائي وحده يمكن أن يساعد على مرور هذه الفترة بسلام ونشاط.

ووفقا لتقرير نشر فى موقع هيلث الطبى المعنى بالصحة العامة والأمراض فإن الفاكهة فى النظام الغذائى للطلاب أمر في غاية الأهمية لأنها تعزز من ترطيب الجسم ترطيبا جيدا وعميقا، كما أنها تعزز نسب السكريات الصحية فى الدم دون الإضرار بصحة الطالب، وبالتالى تمد بالتركيز والطاقة والنشاط وتحسن نفسيته أيضا وتشعره بالترطيب.

ووفقا للتقرير فإن فاكهة الرمان الصحية أحد أهم أنواع الفاكهة التى يجب التركيز عليها خلال فترة الامتحانات، لا يجب بالطبع الإكثار فى تناولها أو الإفراط فيها لكن القليل منها يمكن أن يوفر الكثير من الفوائد والتي من أهمها..

احتواء الرمان على مضادات الأكسدة يعزز من قوة الجسم والبعد عن الكسل والرغبة في النوم الدائم والخمول وبالتالي تزيد من الانتباه

تحتوي فاكهة الرمان على البوليفيول تلك المادة التي تعزز من صحة الدماغ وتحميه من التلف والتأكسد، كما أنها تعزز من النواقل العصبية وتعزز من عمليات الدماغ كاملة

الرمان يعزز من الذاكرة والاحتفاظ بالمعلومات لأنه يعزز من القدرات المخية على الاحتفاظ بالأفكار

يعزز الرمان من الذاكرة اللفظية وكذلك الذاكرة البصرية لذلك يفيد الطلاب في تحسين قدرتهم على المذاكرة والتذكر وأداء الامتحانات

يحسن عصير الرمان بشكل خاص من وظائف المخ ويزيد من ترطيب الجسم مما ينعش القدرات المخية

يحسن كذلك من التركيز الشديد والقدرة على الانتباه

وجدت العديد من الدراسات أن الرمان بشكل خاص يحسن من قدرات المخ ويقي من فقدان الذاكرة مع التقدم في العمر