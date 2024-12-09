شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية للتغلب على آلام المفاصل والالتهابات.. زيت بذور الكتان والان مع تفاصيل الخبر

ألم المفاصل والالتهابات يؤثران على الحياة اليومية والأنشطة، فيمكن لألم المفاصل والالتهابات أن تتسلل إلى حياتك اليومية وتبطئك، في حين توفر الأدوية راحة مؤقتة، توفر العلاجات الطبيعية مثل زيت بذور الكتان نهجًا لطيفًا وطويل الأمد لإدارة الانزعاج، حيث يحتوي هذا الزيت على خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يكون حليفك في تهدئة تلك المفاصل المؤلمة، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

وزيت بذور الكتان، المستخرج من بذور نبات الكتان، هو مصدر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، تشتهر هذه الأحماض الدهنية بخصائصها المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل التورم وعدم الراحة في المفاصل.

1. التدليك بزيت بذور الكتان

يمكن أن يستهدف التطبيق الموضعي لزيت بذور الكتان المفاصل الملتهبة بشكل مباشر، مما يوفر راحة فورية. يخترق الزيت الجلد، مما يحسن الدورة الدموية ويقلل من التصلب.

المكونات

ملعقتين كبيرتين من زيت بذور الكتان

بضع قطرات من الزيت العطري (اللافندر أو الأوكالبتوس لمزيد من التأثيرات المهدئة)

وقم بتسخين زيت بذور الكتان بلطف عن طريق وضع الوعاء في ماء دافئ لبضع دقائق. امزجه مع زيت عطري إذا رغبت في ذلك.

استخدمي هذا الزيت لتدليك المفصل المصاب لمدة 10-15 دقيقة.

لف المفصل بمنشفة دافئة لامتصاص أفضل.

كرري هذا العلاج مرتين يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

2. زيت بذور الكتان ومعجون الكركم

الكركم هو عامل مضاد للالتهابات معروف بسبب مركبه النشط، الكركمين. عند دمجه مع زيت بذور الكتان، فإن هذا العلاج له تأثير قوي ضد الالتهاب والألم.

مكونات

1 ملعقة كبيرة من زيت بذور الكتان

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

تعليمات

قم بخلط مسحوق الكركم مع زيت بذور الكتان حتى تتشكل عجينة سميكة.

أضف الماء إلى هذه العجينة حتى تحصل على القوام المطلوب.

قم بتوزيع العجينة على المنطقة المصابة وقم بتغطيتها بقطعة قماش ناعمة.

اتركيه لمدة 20-30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

استخدم هذا العلاج مرة واحدة يوميًا حتى تتحسن الأعراض.

3. زيت بذور الكتان وشاي الزنجبيل

عند تناوله، يمكن لزيت بذور الكتان أن يقلل من الالتهابات الجهازية. كما يعمل الزنجبيل، وهو مكون قوي آخر مضاد للالتهابات، على تعزيز التأثير من خلال استهداف التورم وتحسين الهضم.

مكونات

1 ملعقة صغيرة من زيت بذور الكتان

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور

1 كوب ماء مغلي

العسل أو الليمون حسب الرغبة (اختياري)

تعليمات

ابدأ بإضافة الزنجبيل المبشور إلى كوب من الماء المغلي واتركه منقوعًا لمدة 5 إلى 7 دقائق.

صفي الشاي واخلطه مع زيت بذور الكتان.

أضف العسل أو الليمون حسب الرغبة.

4. كمادات زيت بذور الكتان

يمكن أن يخفف ضغط زيت بذور الكتان الدافئ تصلب المفاصل وتخفيف الألم مع تعزيز الاسترخاء في العضلات المحيطة.

مكونات

ملعقتين كبيرتين من زيت بذور الكتان

قطعة قماش أو شاش نظيفة

ماء دافئ

تعليمات

قم بتسخين زيت بذور الكتان قليلًا.

اغمس القماش أو الشاش في الزيت الدافئ ثم اعصره للتخلص من أي فائض.

ضع الكمادة فوق المفصل المصاب.

قم بتغطيتها بغلاف بلاستيكي ومنشفة دافئة للاحتفاظ بالحرارة.

اتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

