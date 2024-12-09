شكرا لقرائتكم خبر عن النصائح الذهبية لتعزيز مناعتك فى الشتاء.. استشارى يقدمها لك والان مع تفاصيل الخبر

هناك بعض الإضافات التي يمكنك إضافتها على الحليب للشعور بالدفء خلال فصل الشتاء، وأيضا تساهم بشكل ملحوظ في الوقاية من الأمراض والحصول على فوائد عديدة، وهما الزنجبيل والقرفة والكركم.



وأوضح الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، أن إضافة هذا المثلث "الكركم والزنجبيل والقرفة" على كوب حليب دافئ قبل النوم، يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في حصولك على هذه الفوائد، ومنها:

- الحصول على نوم صحي

يحتوي الحليب على مادة التريبتوفان التي تحفز المخ على إنتاج هرمونات السيروتونين والميلاتونين المسئولين عن النوم الجيد، كما أن المثلث الصحي إضافته يقلل من الشعور بالتوتر والقلق، والشعور بتهدئة الأعصاب.

- تحسن صحة الجهاز الهضمي

يحتوي هذا المشروب على الجينجيرول الموجود في الزنجبيل، وهو مركب يساهم في تحسين حركة الأمعاء، وأيضا بعض المواد الأخرى المتوفرة في الكركم والقرفة التي من دورها تحسن صحة الجهاز الهضمي.

- محاربة الالتهابات

يحتوي كل من الزنجبيل والقرفة والكركم علي خصائص مضادة للالتهابات، وهذا يجعلها من الأمور الصحية والجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في تقليل الألم في الجسم، وتحسن الصحة العامة.

- تقوية الجهاز المناعي وحمايته من الأمراض

يحتوي هذا المشروب على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي من دورها تقوية الجهاز المناعي، وحمايته من الأمراض، كما أن تناول هذا المشروب يوميا قبل النوم يساهم بشكل ملحوظ في خلق سد منيع ضد البكتيريا والفيروسات.

- تخفيف أعراض البرد

يساعد على إزالة الاحتقان وتهدئة السعال وتحسين عملية التنفس، بفضل خصائصه المضادة للفيروسات.

