شكرا لقرائتكم خبر عن موسم أمراض الجهاز التنفسى.. نصائح فعالة للفئات الضعيفة للوقاية من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

لقد بدأ موسم أمراض الجهاز التنفسي خاصة مع تقلبات الطقس في الوقت الحالي واقتراب دخول فصل الشتاء رسميًا أواخر ديسمبر الجارى، حيث ترتفع حالات الإصابة بالأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والأنفلونزا وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي وهو ما يثير العديد من المخاوف الصحية، خاصة بين الأطفال الذين هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات مقارنة بالبالغين، كما يظل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة معرضين لخطر أكبر، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، قد يكون موسم الأنفلونزا مشابهًا أو أفضل من العام الماضي، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديأ".

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يفتقر العديد من الأطفال والبالغين إلى الحماية من التهابات الفيروسات التنفسية التي توفرها اللقاحات، لذلك هناك مجموعة من الخطوات الأساسية لتعزيز المناعة وتقليل مخاطر افصابة بهذه العدوى الموسمية.. على النحو التالى:

كن على اطلاع دائم على التطعيمات

وتظل اللقاحات هي الطريقة الأكثر فعالية لمنع العدوى الشديدة فخاصة في الشتاء، ويوصي الخبراء بالحصول على لقاحات الإنفلونزا، ولقاحات الفيروس المخلوي التنفسي، ويمكن غالبًا إعطاء هذه اللقاحات معًا، على الرغم من أنه يمكن أيضًا توزيعها على فترات زمنية متباعدة للراحة.

مارس هذه العادات اليومية

اغسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون، وتجنب لمس وجهك، وخاصة عينيك وأنفك وفمك، واستخدم آداب السعال المناسبة، مثل تغطية فمك بمرفقك أو استخدام "مناديل"، والتركيز على التهوية الداخلية عن طريق فتح النوافذ أو استخدام أجهزة تنقية الهواء في المنازل والأماكن المغلقة.

راقب نفسك

من خلال ظهور أعراض مثل الحمى أو السعال أو الاحتقان، فإنه يجب الذهاب إلى الطبيب للحصول على العلاج المناسب في وقت مبكر، ويمكن أن تساعد الأدوية المضادة للفيروسات في علاج نزلات البرد والأنفلونزا، وهى تعتبر أكثر فعالية عند البدء في تناولها خلال أول 48 ساعة من ظهور الأعراض.

تقوية جسمك بشكل طبيعي

دعم جهاز المناعة لديك أمر في غاية الأهمية من خلال تناول نظام غذائي متوازن غني بفيتامينات A ،C، والزنك، والنشاط البدني، بجانب إدارة التوتر، حيث يمكن أن يضعف التوتر المزمن دفاعاتك المناعية، وإعطاء الأولوية للنوم الجيد للسماح لجسمك بالتعافي ومحاربة الالتهابات والعدوى.

البقاء في المنزل

عند المرض لتقليل انتشار الفيروسات التنفسية، تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين إذا كنت تشعر بتوعك، حتى الأعراض الخفيفة قد تشير إلى بداية المرض، لتجنب انتقال العدوى خاصة الفئات الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن والأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة، حيث ينبغي لهؤلاء الأشخاص استشارة الطبيب الخاص بهم بشأن الاحتياطات الإضافية للوقاية من العدوى، مثل العلاجات المضادة للفيروسات أو العلاجات الداعمة للمناعة.

فيما يلى.. الأعراض الشائعة لأمراض الجهاز التنفسي:

السعال، والحمى، والقشعريرة، والتهاب الحلق، وسيلان الأنف، والسعال، والصفير، وآلام العضلات، وآلام الجسم، والتعب، والتقيؤ، والإسهال، وكلها من من بين أعراض الأنفلونزا الموسمية.