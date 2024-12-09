7 أسباب للوخز في الثلث الثاني من الحمل وتأثيره على صحة الجنين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:49 صباحاً - تعاني العديد من النساء الحوامل من الوخز أو التنميل، وخاصة في اليدين والقدمين وهو أمر طبيعي خلال فترة الحمل، ويمكن أن تحدث هذه الحالة لأن الرحم ينمو ويضغط على الأعصاب في منطقة الساق، وقد تشعر بعض النساء الحوامل بوخز في اليدين والأصابع، خاصة بعد الاستيقاظ في الصباح وسيختفي على الأغلب هذا الإحساس بعد الولادة، وقد يؤدي تمدد المعدة مع تقدم الحمل في بعض الأحيان إلى الشعور بالوخز في تلك المنطقة.

في المقابل سيكون سبب الوخز لدى النساء الحوامل في الثلث الثاني من الحمل بعض الحالات المرضية والتي سيكون لها تأثير على صحة الجنين؟ فيما يلي وفقاً لموقع "webmd " أسباب للوخز خلال الأشهر الثلاثة الثانية من الحمل التي تحتاجين إلى معرفتها.

التغيرات الهرمونية

التغيرات الهرمونية أثناء الحمل يمكن أن تسبب الوخز - الصورة من موقع AdobeStock

التغيرات الهرمونية، وخاصة زيادة هرمون الريلاكسين، يمكن أن تسبب الوخز لأنه يتسبب في استرخاء الأربطة مع تقدم الحمل، مما قد يؤدي إلى تغيير مركز الجاذبية والتأثير على طريقة الجسم في الجلوس

يمكن أن تسبب هذه الحالة ضغطًا على العصب (أو قرصًا)، مما يؤدي إلى ألم وحرقان حول الفخذين والساقين والظهر والأرداف.

على الجانب الآخر يعد نمو الرحم هو السبب الأكثر شيوعاً للوخز في الثلث الثاني من الحمل، و يمكن للرحم المتنامي أن يضغط على العضلات والأعصاب والأربطة، مما يؤدي إلى التنميل والوخز.

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احتباس السوائل

يحدث احتباس السوائل عادة في الثلث الثاني والثالث وقد يسبب تورم اليدين والقدمين أو مايسمى الوذمة، والتي يمكن أن تسبب إحساسًا بالخدر أو الوخز في الأطراف وضغطًا أو ألمًا في المنطقة المحيطة.

ألم الفخذ

يحدث ألم الفخذ المذلي بسبب الضغط على العصب الفخذي الجانبي (LFCN) ويقع هذا العصب في مقدمة وجانب الفخذ، وتشمل أعراض ألم الفخذ المذلي الألم في الفخذ، الذي يمكن أن ينتشر إلى خارج الركبة، والخدر والإحساس بالحرقان، والشعور بالوخز في منطقة الفخذ، وتقتصر الأعراض الشائعة لألم الفخذ المذلي عمومًا على ساق واحدة.

فقر الدم بسبب نقص الحديد

نقص الحديد أثناء الحمل يمكن أن يسبب فقر الدم، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد يؤثر على 36.5 في المائة من النساء الحوامل.

يمكن أن تسبب هذه الحالة متلازمة تململ الساق، وهو اضطراب عصبي تشعر فيه الأمهات برغبة قوية لا تقاوم في تحريك أرجلهن ومن علامات هذه المتلازمة أيضاً هو الوخز في منطقة القدمين.

نقص فيتامين ب12

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 أثناء الحمل تلف الأعصاب أو الاعتلال العصبي ويمكن أن يتسم ذلك بالتنميل أو الوخز في أصابع اليدين والقدمين.

في معظم الحالات، يكون الوخز مؤقتًا فقط ويمكن علاجه. وبصرف النظر عن الوخز، يمكن للأمهات أيضًا أن يعانين من ضعف العضلات ومشاكل في التوازن وتغيرات في السلوك.

سكري الحمل

يمكن أن يسبب سكري الحمل ألمًا أو تنميلًا أو وخزًا في اليدين أو القدمين، وتترافق هذه الأعراض بشكل عام مع علامات أخرى، مثل كثرة التبول، والتعب، وعدم وضوح الرؤية، والجوع المتكرر، والعطش الشديد وارتفاع ضغط الدم الحملي.

متلازمة النفق الرسغي (CTS)

تظهر أعراض متلازمة النفق الرسغي مبكرًا في إحدى اليدين - الصورة من موقع AdobeStock

تحدث متلازمة النفق الرسغي (CTS) بشكل عام أثناء الحمل، ويتم تشخيص إصابة ما يصل إلى 31 إلى 62 بالمائة من النساء الحوامل بمتلازمة النفق الرسغي.

أسباب متلازمة النفق الرسغي لدى النساء الحوامل هي احتباس السوائل وزيادة الوزن والتقلبات الهرمونية. وتحدث معظم هذه الحالات خلال الأشهر القليلة الأخيرة من الحمل، ولكن لا يستبعد احتمال حدوثها في وقت مبكر من الحمل وفي الثلث الثاني من الحمل.

قد تظهر أعراض متلازمة النفق الرسغي مبكرًا في إحدى اليدين أو كلتيهما فيما يلي بعض الأعراض:

الشعور بالحرقان في اليدين، وخاصة في الرسغين والذراعين، وصعوبة في الإمساك بالأشياء

ألم يشبه الوخز بالإبر في اليدين والمعصمين والأصابع

تنميل ووخز في أصابع اليد، وخاصة الإبهام والسبابة والوسطى

يمكن أيضًا الشعور بالألم في الكتفين والرقبة والذراعين

تورم في اليدين والأصابع

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أعراض الوخز أثناء الحمل

تزداد الأعراض عند الاستيقاظ، أو في منتصف الليل، أو عند القيام ببعض الحركات بالجسم.

الشعور وكأنه وخز بإبرة، وفقدان الإحساس، ويظهر إحساس بالحرقان، ووخز ينتشر ويصاحبه ألم.

يظهر في منتصف (الثلث الثاني) أو نهاية الحمل، مع زيادة الوزن واحتباس السوائل في الجسم.

الدوخة والكلام غير واضح

فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء

تأثير الوخز على صحة الجنين

يمكن اعتبار الوخز شكوى طبيعية أثناء الحمل ومع ذلك، لا تزال الأمهات بحاجة إلى الحذر إذا كان هذا الوخز ناتجًا عن فقر الدم بسبب نقص الحديد أو سكري الحمل، وقد يشكل فقر الدم مخاطر على الجنين إذا لم يتم علاجه أثناء الحمل، مثل:

الولادة المبكرة وولادة أطفال مبتسرين أو منخفضي الوزن عند الولادة

ولادة الطفل مصاباً بفقر الدم

تأخر في التطور والنمو

وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤثر سكري الحمل على الجنين أيضًا. فيما يلي بعض التأثيرات:

الإصابة أثناء الولادة بسبب كبر حجم الطفل

انخفاض نسبة السكر في الدم ومستويات المعادن عند الولادة

اليرقان

الولادة المبكرة

مشاكل مؤقتة في التنفس.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.