شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ على صحة عيون أطفالك في الطقس البارد والان مع تفاصيل الخبر

تزداد الاصابة بالعديد من المشكلات الصحية خلال فصل الشتاء، وبشكل خاص للأطفال فهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفيروسية والبكتيرية، لذا من المهم تعزيز مناعتهم خلال الأشهر الباردة حتى يتمكنوا من البقاء في أفضل حالاتهم، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح للحفاظ على صحة عيون الأطفال في الشتاء، بحسب موقع تايمز ناو.

تعد العيون من بين الأجزاء الأكثر حساسية المعرضة لمشاكل مثل الالتهاب وجفاف العين والتهيج - خاصة في الطقس البارد.

وأكد الأطباء إن ذلك يحدث بسبب ارتفاع حالات العدوى حيث تعمل الرياح ودرجات الحرارة الباردة على تقييد تدفق الأوعية الدموية في عينيك وقرنيتك، مما يؤثر على عينيك ويسبب عدم الراحة.

يمكن تجنب هذه المشاكل أو تقليلها، ويمكن تحسين صحة عيون الأطفال إذا اتخذنا بعض التدابير الوقائية.

مشاكل العين التي يواجهها الأطفال وما يمكنك فعله حيالها

بعض مشاكل العين التي يجب على الآباء توخي الحذر منها، وخاصة في طقس الشتاء تشمل:

جفاف العين

مع انخفاض الرطوبة الجوية، تصبح جفاف العين مشكلة شائعة في الشتاء، مثل جفاف الجلد.

قد يكون استخدام قطرات العين المرطبة ومرطب الهواء عند الحاجة مفيدًا يجب تذكير الأطفال بالرمش مرة كل 5-6 ثوانٍ أثناء استيقاظهم، لتجنب تدفق الهواء المباشر على العينين، وتقليل وقت الشاشة.

التهاب الملتحمة التحسس ي والمعدي

إن التهاب الملتحمة التحسسي الموسمي شائع في الشتاء، والذي يشمل التهاب الملتحمة الفيروسي والبكتيري. من المهم حماية عينيك من الغبار والأبخرة وحبوب اللقاح. تجنب ملامسة العين بأيدي أو قطعة قماش غير نظيفة والامتناع عن فرك العينين يمكن أن يساعد في منع هذه الحالات.

قد تكون هناك حاجة إلى قطرات العين المناسبة أو المراهم التي يصفها أخصائي العيون في بعض الحالات.

من المهم تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء التواجد في الهواء الطلق. يساعد ارتداء النظارات الشمسية ذات الحماية الجيدة من الأشعة فوق البنفسجية في منع تلف الشبكية بسبب أشعة الشمس.

الحفاظ على النظافة الجيدة

من المهم الحفاظ على نظافة اليدين بغسلهما حسب الحاجة وتجنب ملامسة الأشياء والأسطح الملوثة والأشخاص المصابين. لا ينبغي إرسال الأطفال المصابين بالتهاب الملتحمة المعدي إلى المدرسة أو الفصول الدراسية أو المناطق المزدحمة لمدة 4-5 أيام أو حسب توجيهات أخصائي العيون لتجنب انتشار العدوى إلى الأطفال الآخرين.

الترطيب والتغذية المتوازنة

من المهم تذكير الأطفال بشرب كمية كافية من الماء والسوائل الصافية للحفاظ على الترطيب المناسب. يساعد النظام الغذائي المغذي والمتوازن على زيادة المناعة بشكل عام.

روتين العناية الشتوية المهم للأطفال

للحصول على رؤية صحية، يجب اتباع روتين منتظم للعناية بالشتاء:

استحم دائمًا بانتظام

اغسل يديك بالماء والصابون بشكل متكرر

رطب وجهك ويديك

اغسل وارتدِ ملابس نظيفة

ارمش بعينيك كثيرًا

