كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:19 صباحاً - إذا كنت أماً لطفل مبدع، فأنت تدركين قدرة طفلك على التفكير بشكل مختلف عن الأطفال الآخرين. ومع ذلك، قد يواجه المعلمون صعوبة أكبر في تقدير المفكر المبدع، ما لم يُظهِر هذا الطفل إبداعه من خلال الفنون. وذلك لأن الأطفال المبدعين أكثر عرضة لإظهار الصفات التالية: أحلام اليقظة، والرغبة في العمل بمفردهم، ومشاركة الأفكار الغريبة والآراء المتضاربة، وفوق كل هذا، قد لا يتمتع هؤلاء الأطفال بالدرجات العالية في تحصيلهم المدرسي، فكيف تكتشفين الذكاء الإبداعي عند طفلك، هذا ما يضعه الاختصاصيون والخبراء من علامات.

برأي الخبراء أن وجود الطفل المبدع في الفصل أمر ممتع بشكل عام؛ ومع ذلك، فإن عدم امتثاله لهيكل الفصل الدراسي يمكن الخلط بينه وبين اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط. غالباً ما يحتاج الأطفال المبدعون إلى مزيد من الاهتمام الفردي. وإلى أن يتعلموا كيفية اتباع الهيكل وكيفية العمل ضمن حدود القيود الزمنية دون التضحية بإبداعهم.

من المؤسف أن هناك دراسات تُظهر أن إبداع الأطفال يبدأ في التراجع بمجرد دخولهم المدرسة. خصوصاً إذا تم توبيخهم لأنهم يتجاوزن الحدود المقررة، وبالتالي يتم إخماد شرارة أخرى من الإبداع، ذلك أنهم قد يعبرون عن ذواتهم بطريقة غريبة، حيث يعتبر المعلمون هذا بمثابة عمل من أعمال التمرد؛ ومع ذلك، فإنه بتصرفاته قد يرفع من مستوى الطلاب الآخرين للتفكير بشكل إبداعي في تقاريرهم التالية.

ما أسباب الذكاء الإبداعي.. العبقرية

ما أسباب الذكاء الإبداعي.. العبقرية



لا يعرف العلماء على وجه التحديد ما الذي يجعل شخصاً ما عبقرياً. ربما يكون هناك عنصر وراثي لمستوى ذكائه، حيث تؤثر أنواع معينة من الجينات على مقدار القوة الفكرية التي يتمتع بها، حيث تؤثر العوامل الوراثية التي تؤثر على دوافع وثقة طفلك بنفسه وغير ذلك من السمات. كما تؤثر بشكل كبير على أدائه في المدرسة أو في الاختبارات التي تقيس الذكاء.

وتدل علامات الذكاء الإبداعي لدى الأطفال، على العبقرية، والعبقري هو الذي يتمتع بقوة فكرية أو إبداعية غير عادية. كان علماء النفس في أوائل القرن العشرين أول من قام بقياس وتعريف العبقرية من حيث معدل ذكاء الشخص (IQ).

وكانت درجة الذكاء الأولى للعباقرة حوالي 140. أي ما يقرب من واحد من كل 250 شخصاً. لكن أحد الباحثين الرائدين في أربعينيات القرن العشرين اقترح أن العباقرة يجب أن يكون لديهم معدل ذكاء أعلى من 180. أي ما يقرب من واحد من كل 2 مليون شخص.

لا يوجد تعريف واحد للعبقرية. لكن العديد من الأطباء يدرسون الأطفال الأذكياء أو الموهوبين لفهم العبقرية بشكل أفضل. وهم يعرّفون العبقرية بأنها ثروة من الأصالة والإبداع والقدرة على التخيل أو التفكير بطرق ومجالات جديدة.

علامات تدل على الذكاء الإبداعي لدى الأطفال.. عبقرية العقل

زيادة الحساسية الحسية والمعالجة العاطفية



هناك بعض السمات الجسدية المشتركة بين أدمغة الأشخاص العباقرة أو الذين يتمتعون بذكاء شديد.

لديهم المزيد من المادة الرمادية

على عكس الأسطورة الشائعة، لا ينشأ الذكاء من حجم الدماغ. لكن أظهرت مسوحات الدماغ أن الأشخاص الموهوبين أو العباقرة لديهم المزيد من المادة الرمادية. هذا هو الجزء من الدماغ المسؤول عن حساب ومعالجة المعلومات. وهو الذي يوجه انتباههم وذاكرتهم ولغتهم وإدراكهم وتفسيراتهم.

زيادة الاتصال بين مناطق الدماغ

عادةً ما يكون لدى الأفراد الموهوبين أو العباقرة مادة بيضاء أكثر نشاطاً في أدمغتهم. المادة البيضاء مسؤولة عن الاتصال بين أجزاء مختلفة من الدماغ. يبدو أن أدمغة العباقرة لديها شبكة أفضل من هذه الاتصالات. ويؤدي ذلك إلى تفكير سريع ومعقد للغاية.

زيادة الحساسية الحسية والمعالجة العاطفية

يمكن أن تختبر الأدمغة العبقرية "القدرة الفائقة على التحفيز". بعض الأدمغة العبقرية حساسة للغاية لمشاعر الآخرين. يمكن أن يساعد هذا في التواصل مع الآخرين. لكن في بعض الأحيان قد يكون الأمر مرهقاً ومجهداً.

علامات أخرى للذكاء الإبداعي "العبقرية" عند الأطفال

هناك العديد من العلامات المختلفة للعبقرية. وتُسمى هذه العلامات مجتمعة "الموهبة" عند الأطفال. فلا يوجد دماغان أو شخصان متماثلان (حتى التوائم !). ويمكن أن يُظهِر العباقرة المختلفون سمات مختلفة، أي لا توجد قائمة رسمية لعلامات العبقرية. بعض العلامات التي تظهر غالبًا عند الأطفال تشمل:

الحاجة الشديدة للتحفيز الذهني والمشاركة.

القدرة على تعلم مواضيع جديدة بسرعة.

القدرة على معالجة المعلومات الجديدة والمعقدة بسرعة.

الرغبة في استكشاف مواضيع محددة بعمق كبير.

فضول الطفل لا يشبع، يتجلى غالباً من خلال العديد من الأسئلة.

تعلم المواد التعليمية في المستويات الدراسية القادمة.

العمق العاطفي والحساسية.

الإثارة حول مواضيع أو اهتمامات فريدة.

يمتلك حس الفكاهة الناضج أو الفريد.

مبدع وقادر على اكتشاف حلول إبداعية للمشاكل.

متعلم سريع.

أكثر وعياً من الأطفال الآخرين بالذات والمواقف الاجتماعية والقضايا العالمية.

هناك أيضاً تداخلات بين طيف التوحد والذكاء الشديد.

هل تستدلين على علامات تدل على أن طفلك عبقري؟

هل طفلك موهوب؟

تُقيم بعض الاختبارات المعيارية ما إذا كان طفلك موهوباً أو يُعتبر عبقرياً. يتضمن التقييم الكامل اختباراً معيارياً لقياس قدرته الفكرية وملاحظات حول كيفية تفاعل طفلك في بيئة الفصل الدراسي.

حيث يتم منح أولياء أمور الأطفال الموهوبين توصيات حول كيفية مساعدة أطفالهم على النجاح ونصائح لتقديمها لمعلميهم. تحدثي مع مدرسة طفلك حول الموارد المتاحة في مجتمعك إذا كنت تريدين هذه الاختبارات أو التقييمات لطفلك.

مخطط لكشف ذكاء الطفل الإبداعي في البيت

مخطط لكشف ذكاء الطفل الإبداعي في البيت



أنشأ أحد الخبراء مؤخراً مخططاً يشرح الاختلافات بين المتفوقين والأطفال الموهوبين والمفكرين المبدعين. إنه يستحق النظر إليه في تربية وتعليم الأطفال. لقد قيل الكثير في السنوات الأخيرة عن المدارس التي تقمع الإبداع. لذلك لا بد أن تدرك المدارس أهمية دعم التفكير الإبداعي، فسيكون من المفيد أن تتمكن أيضاً من التعرف إلى الطفل المبدع داخل المدرسة.

يمكن للآباء والمعلمين استخدام هذا الرسم البياني لتحديد الطفل المبدع أو الموهوب أو المتفوق واستخدامه بشكل وصفي.

كيف تكتشفين الطفل المفكر والمبدع

يتذكر الإجابات يطرح أسئلة غير متوقعة حيثيرى الاستثناءات.

مهتم فضولي كثير التعجب.

منتبه يتم إشراكه عقلياً بشكل انتقائي يمارس أحلام اليقظة؛ غير المهمة.

يولد أفكاراً متقدمة يولد أفكاراً معقدة ومجردة يفيض بالأفكار، وكثير منها لن يتم تطويره أبداً.

يعمل بجد لتحقيق ذلك يعرف دون عمل شاق يلعب بالأفكار والمفاهيم.

يُجيب على الأسئلة بالتفصيل يتأمل بعمق ووجهات نظر متعددة يضيف إمكانيات جديدة.

أداؤه أعلى المجموعة هو خارج المجموعة يبدع في مجموعته الخاصة.

يحب الاهتمام وسماع الآراء يتفاعل مع وجهات نظر متعددة يشارك بآراء غريبة ومتضاربة.

يتعلم بسهولة يعرف الإجابات ويتساءل ماذا لو...

يحتاج من 6 إلى 8 تكرارات يحتاج من 1 إلى 3 تكرارات يتساءل عن الحاجة إلى التكرار.

يفهم على مستوى عالٍ يفهم الأفكار العميقة والمعقدة يفيض بالأفكار التي لم يتم تطويرها أبداً.

يستمتع بصحبة أقرانه يفضل صحبة الأقران المثقفين يفضل أن يعمل بمفرده.

يفهم الفكاهة المعقدة يخلق روح الدعابة المعقدة يستمتع بالفكاهة البرية والغريبة.

يستوعب المعنى يستنتج ويربط المفاهيم يصرخ قائلاً: آها!

ينجز المهام في الوقت المحدد يبدأ المشاريع وتوسعات المهام يبدأ المزيد من المشاريع التي سيتم إكمالها.

يستمتع بالمدرسة يستمتع بالتعلم الذاتي يستمتع بالإبداع.

يمتص المعلومات يتلاعب بالمعلومات يرتجل.

هو فني ذو خبرة في مجال معين هو خبير يجرد ما هو خارج المألوف مخترع ومولد للأفكار.

يحفظ جيداً يخمن ويستنتج جيداً يُنشئ ويطرح الأفكار بشكل جيد.

في غاية اليقظة والملاحظة يتوقع ويربط الملاحظات سريع البديهة.

يحصل على درجات A لكن لا تهمه الدرجات.



*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص