كيفية التعرف إلى علامات الجفاف عند الرضع.. ومتى تلجأ الأم للطبيب؟

مفهوم الجفاف عند الرضع

طفل يبكي لمعاناته من الجفاف

أسباب الجفاف عند الرضع

الرضيع لا يتمكن من التعبير عن معاناته حالة إحساسه بالجفاف، لذلك يجب على الأم البحث عن الأعراض. أجسام الرضع أصغر من أجسام الكبار، وبالتالي لديهم مخزون أقل من الماء، لهذا هم أكثر عرضة للجفاف من غيرهم. الرضع لا يشربون كمية كافية من الماء، ما يضعهم في خطر أكبر للإصابة بالجفاف.

علامات الجفاف عند الرضع

رضيع يبكي بشدة من دون دموع

تغيير الحفاض أقل من 4 مرات خلال الـ24 ساعة.

الحمى وقلة التبول، البكاء الشديد وعدم وجود دموع .

برودة أو تعرق اليدين والقدمين.

التوتر والقلق، جفاف الفم، القيء.

الإسهال، التعرق المفرط.

عدم تناول كمية كافية من السوائل أثناء المرض.

المعاناة من قرح الفم والمعاناة من الأمراض المزمنة؛ مثل مرض السكري.

الإصابة بعدوى (فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية) وأكثرها شيوعاً النزلات المعوية.

حساسية الحليب، أو حساسية الطعام.

درجات الجفاف عند الأطفال

طفل مصاب بالحمى

متى يكون الجفاف خطيراً عند الأطفال؟

استشارة الطبيب لازمة

فقدان الطفل للوعي، الدوخة عند الوقوف.

عدم التبول لمدة 8 ساعات، نبض ضعيف أو سريع.

نوبات تشنج، حمى تصل إلى (39.4 درجة مئوية) أو أعلى.

قلة التعرق، الارتباك وتغير الحالة العقلية، أو تداخل الكلام.

دوخة، الإغماء أو فقدان الوعي، الهلوسة.

استمر المرض ولم يتم العلاج على الفور، عليك استشارة الطبيب، الجفاف يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات؛ مثل الغيبوبة أو تلف الدماغ أو حتى الوفاة.

طرق منزلية لعلاج الجفاف عند الأطفال

أم تطعم رضيعها بالملعقة

أعطي طفلك الماء ومحلول معالجة الجفاف عن طريق الفم، بنسبة 5 سم مكعب (ملعقة صغيرة) من المحلول كل دقيقتين.

استمري في الرضاعة وإعطاء الرضيع سوائل إضافية إذا استمر القيء أو الإسهال لدى الطفل.

استخدمي عصير الليمون المخفف أو عصير الفاكهة الطازج، إذا لم تتمكني من الحصول على محلول الجفاف.

أضيفي جزءاً واحداً من عصير الليمون أو عصير الفاكهة إلى أربعة مقادير من الماء.

أعطي الطفل المحلول أو العصائر باستخدام سرنجة أو ملعقة لتشجيعه على شرب المزيد.

قدمي كميات صغيرة من السوائل، ولكن بشكل متكرر؛ ملعقتان من السوائل كل 15 دقيقة، إذا كان طفلك يتقيأ.

أعطي الطفل محلول الجفاف لمدة 24 ساعة، واستمري في رضاعته، إذا كان الطفل يرضع رضاعة طبيعية.

أعطيه محلول الجفاف لمدة 24 ساعة إذا كان الطفل يرضع صناعياً، ثم ابدئي في الرضاعة الصناعية، ولكن بكميات قليلة ثم زيادة الكمية تدريجياً.

قومي بزيادة كمية السوائل والطعام التي تعطينها لطفلك ببطء، أعطي طفلك دواء لعلاج الحمى، ولا تعطيه أبداً الأسبرين قبل سن العامين.

شجعي طفلك على شرب السوائل غير المحلاة؛ المياه الغازية والعصائر والجيلاتين المنكّه يمكن أن تهيج الإسهال.

قومي بتقديم بديل الماء العادي لعصير الفاكهة المعدّ منزلياً، المخفف نصفه بالماء أو الصودا غير المحلاة.

قدمي للطفل رقائق الثلج، إذا لم يشعر بقدرة أو رغبة في الشرب، ولكن يجب إعطاؤها بكميات تدريجية.

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:19 صباحاً - عادة ما يحتاج الطفل للرضاعة خلال الستة أشهر الأولى من عمره بشكل حصري ، ومرات كثيرة تستمر الرضاعة حتى نهاية العام الثاني مع إدخال بعض الأطعمة بشكل تدريجي، وأثناء هذه المدة يفقد الأطفال الرضع الكثير من الماء الموجود في أجسامهم أثناء ساعات اليوم؛ حيث يتبخر من الجلد ويخرج بعضه عند التنفس أو في حالة البكاء والتعرق والتبول، في مقابل حصول الرضيع على الماء من طعامه وشرابه ما يجعله يعوض تلك السوائل التي يفقدها.إلى هنا والأمور الصحية تسير بشكل طيب، ولكن سنتعرف إلى مفهوم الجفاف عند الرضع وأسبابه،وآثار إهمال العلاج وفقاً لموقع "هيلث لاين" الطبي.الجفاف عند الرضع حالة طارئة يجب التعامل معها فوراً؛ لأنها قد تكون مهددة للحياة، وتعني فقد الطفل للكثير من السوائل، ونقص للأملاح في جسمه.وعلمياً يُصاب الطفل الرضيع بالجفاف إذا فقد كثيراً من سوائل الجسم، أو إذا كان لا يشرب ما يكفي من الماء، بجانب تعرضه لبعض الأمراض مثل: النزلات المعوية، التي ترتبط بالحمى والإسهال المستمر والقيء.بجانب فقدان الطفل لشهيته، ولهذه الأسباب لا يحصل الرضيع على ما يكفيه من السوائل ويُصاب بالجفاف، كما أن التعرق الزائد للصغار حالة الطقس الحار جداً.. يصيبه بالجفاف.يفقد الجسم فيه أقل من 5% من إجمالي محتواه من الماء، يعاني الطفل في هذه المرحلة من علامات؛ مثل: جفاف الفم والشفاه، قلة التبول عن المعتاد، زيادة العطش.يفقد الجسم في هذه المرحلة 5-10% من إجمالي محتواه من الماء، ويُفضل علاج الطفل في المستشفى للحصول على سوائل وريدية، ويصبح الطفل أقل تفاعلاً أو مرحاً ويعاني من جفاف الفم، التبول بشكل أقل، تسارع ضربات القلب والدوار.في هذه المرحلة تتجاوز نسبة فقدان الماء من الجسم 10%، والجفاف الشديد حالة طارئة تحتاج إلى الذهاب بالطفل للطوارئ فوراً.مع الجفاف الشديد يشعر الرضيع بالنعاس أو النوم العميق، البكاء دون دموع، حمى مع تغير لون الجلد للأزرق، التنفس السريع.إذا تُرك الرضيع دون علاج وظهرت على الطفل العلامات التالية:*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.