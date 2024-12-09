بطرق فعالة: إليك كيفية تعزيز ثقة الطفل بنفسه ومواجهة مخاوفه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:19 صباحاً - تعد الثقة بالنفس جانباً مهماً يجب أن يتمتع به كل طفل منذ سن مبكرة؛ لأنها تساعد الأطفال على مواجهة التحديات المختلفة والمواقف الجديدة، كما أنها تحفزهم على تحقيق أهدافهم. كما أن الشعور القوي بالثقة بالنفس يسمح للأطفال بأن يكونوا أكثر استقلالية، وقدرة على التعبير عن آرائهم، وبناء علاقات اجتماعية صحية.

لذلك، من المهم للآباء دعم تنمية ثقة الأطفال بأنفسهم منذ سن مبكرة، فعلى الرغم من أنها ليست مهمة سهلة، ولكن مع اتباع النهج الصحيح يمكن تحقيق هذا الإجراء و إليك وفقاً لموقع "raisingchildren"طرقاً مختلفة يمكن تطبيقها لمساعدة الأطفال على تنمية الثقة بالنفس.

الثناء والتقدير

الثناء من أبسط الطرق لزيادة ثقة الطفل بنفسه- الصورة من موقع Freepik

من أبسط الطرق لزيادة ثقة الطفل بنفسه هو الثناء فعلى سبيل المثال، بدلاً من مجرد قول "رائع"، حاولي تقديم تعليق أكثر تفصيلاً، مثل "أنا معجبة حقًا بمدى دقة ترتيب هذه الألعاب فهذا يظهر أن لطفلك موهبة في التنظيم"

يجب الانتباه إلى أن الثناء سيجعل الأطفال يشعرون بالتقدير ويفهمون ما يفعلونه بشكل جيد ولا يقتصر الأمر على بناء الثقة بالنفس فحسب، بل يتعلق أيضًا بمساعدة الأطفال على إدراك قدراتهم وإمكاناتهم فعندما يشعرون بالتقدير، سيكونون أكثر شجاعة لتجربة أنشطة جديدة ومواجهة التحديات والمخاوف.

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اتخاذ القرارات البسيطة

يعد السماح للأطفال باتخاذ قرارات صغيرة خطوة مهمة في تنمية ثقتهم بأنفسهم. يمكن للأمهات البدء بمنح الطفل خيارًا بسيطًا، مثل "هل تريد ارتداء اللون الأحمر أم الأزرق اليوم؟" تمنح هذه القرارات الصغيرة الأطفال شعورًا بالسيطرة والمسؤولية.

عندما يشعر الأطفال بأن آراءهم موضع تقدير، سيكونون أكثر ثقة لاتخاذ قرارات أكبر في المستقبل. كما أنها تساعدهم على تعلم تقييم الاختيارات وتأثيرها، وهي مهارة مهمة في الحياة.

خلق جو إيجابي

البيئة التي ينمو فيها الأطفال لها تأثير كبير على ثقتهم بأنفسهم لذا فمن المهم للوالدين خلق جو إيجابي وداعم في المنزل لذا أعطي الحب والاهتمام الصادقين، حتى يشعر الأطفال بالأمان في التعبير عن أنفسهم دون خوف.

على الجانب الآخر يجب تشجيع الأطفال على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، مثل الانضمام إلى مجموعة لعب فيمكن أن يؤدي التفاعل مع أقرانهم إلى تحسين مهاراتهم الاجتماعية وتنمية ثقتهم في التواصل مع الآخرين ويصبحون أكثر قدرة على التعلم والاستكشاف.

تجربة أنشطة جديدة

تعد إحدى أكثر الطرق فعالية لبناء الثقة بالنفس هي تشجيع الأطفال على تجربة أنشطة جديدة مثل الفن أو الرياضة أو العزف على آلة موسيقية. فعندما يجرب الأطفال شيئًا جديدًا، يتعلمون التغلب على الخوف ومواجهة الشك.

لذا يجب على الأم التأكد من تقديم الدعم والتشجيع لطفلها عندما يواجه بعض التحديات وتركه يدرك أن الفشل جزء من عملية التعلم فمن خلال منحه الفرصة للتجربة والتكيف، سيشعر الطفل بشجاعة أكبر لتحمل المخاطر واستكشاف اهتماماته.

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التعرف على العواطف

علمي طفلك فهم مشاعره والتعبير عنها - الصورة من موقع Freepik

ترتبط الثقة بالنفس ارتباطًا وثيقًا بقدرة الأطفال على التعرف على عواطفهم والتحكم فيها؛ لذا يجب تعليم الأطفال فهم مشاعرهم والتعبير عنها بطرق صحية ومناقشة عواطفهم مثل السعادة والحزن والغضب والخوف وكيفية التعامل معها.

عندما يتعلم الأطفال التعرف على مشاعرهم، سيكونون أكثر استعدادًا لمواجهة التحديات بثقة وتعلم تقنيات الاسترخاء، مثل التنفس العميق أو التحدث عن مشاعرهم. وبهذه الطريقة، سيشعر الأطفال بالهدوء والاستعداد لمواجهة المواقف الصعبة، مما يزيد في النهاية من ثقتهم بأنفسهم في التفاعل مع البيئة المحيطة بهم

التغلب على الخوف

تعد إحدى الطرق لمساعدة الأطفال على التغلب على الخوف هي تعليمهم ما الذي يجعلهم خائفين. إذا كان طفلك يخاف من الظلام، فاشرحي له أنه لا يوجد شيء مختلف في غرفته عندما يتم إطفاء الأنوار وإذا كان طفلك يخاف من الأصوات العالية، مثل الرعد، أخبريه من أين يأتي الصوت لأن المعرفة غالباً ما تقلل من الخوف.

تحمل المسؤولية

تشجيع الأطفال على تحمل المسؤولية يعد وسيلة فعالة لتنمية الثقة بالنفس والشجاعة لدى طفلك من خلال تكليفهم ببعض المسؤوليات، مثل رعاية الحيوانات الأليفة، أو تنظيف غرفهم، أو المساعدة في الطهي، فقد يشعر الأطفال بأن لديهم دورًا مهمًا ويساهمون في الأسرة.

علاوة على ذلك، تساعدهم هذه المسؤوليات أيضًا على تطوير مهارات التحكم في الوقت وتحديد الأولويات.

شجعي طفلك

تعد إحدى أهم الطرق لتنمية شجاعة الأطفال هي التأكد من شعورهم بالدعم والتقدير، فعندما يشعر الأطفال بالخوف، فإنهم بحاجة إلى معرفة أن الخوف أمر طبيعي وأن الجميع يشعر به وكآباء، نحتاج إلى مساعدة أطفالنا على مواجهة هذه المخاوف

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.