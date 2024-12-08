شكرا لقرائتكم خبر عن تغذية الطفل الصح.. أكلات صحية ابدئي بها أول 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

تغذية الطفل منذ الصغر أمر هام للحفاظ على صحته وبناء قوته العضلية والجسمانية، وبمجرد حلول 6 أشهر وفى هذه المرحلة يحتاج طفلك إلى العناصر الغذائية أكثر من أي وقت آخر في حياته.

وفقا لموقع " webmd"، حسب الخبراء فأن حليب الأم هو أفضل مصدر لتغذية الأطفال خلال الأشهر الستة الأولى.

التغذية ونمو طفلك تتضمن بعض العناصر الغذائية التي يحتاجها الأطفال للنمو والبقاء بصحة جيدة ما يلي:

الكالسيوم: يساعد على بناء عظام وأسنان قوية.

الدهون: تعمل على إنتاج الطاقة، وتساعد على نمو الدماغ، وتحافظ على صحة الجلد والشعر، وتحمي من العدوى.

حمض الفوليك: يساعد الخلايا على الانقسام.

الحديد: يساعد على بناء خلايا الدم، ويساعد على نمو الدماغ، يجب أن يتناول الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية مكملات الحديد.

البروتينات والكربوهيدرات: توفر الطاقة وتدعم النمو.

الزنك: يساعد الخلايا على النمو وإصلاح نفسها.

يحتاج طفلك أيضًا إلى الفيتامينات مثل:

فيتامين أ : يحافظ على صحة الجلد والشعر والبصر والجهاز المناعي.

فيتامين ب1 (الثيامين): يساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة.

فيتامين ب2 (الريبوفلافين): يساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، ويحمي الخلايا من التلف.

فيتامين ب3 (النياسين): يساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة واستخدام الدهون والبروتينات.

فيتامين ب6. يحافظ على صحة الدماغ والجهاز المناعي.

فيتامين ب12 : يحافظ على صحة الأعصاب وخلايا الدم، ويصنع الحمض النووي (DNA) - المادة الوراثية الموجودة في كل خلية.

فيتامين سي. يحمي من العدوى، ويبني العظام والعضلات، ويساعد على التئام الجروح.

فيتامين د: يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم من الطعام، ويحافظ على صحة العظام والأسنان، قد يحتاج الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية إلى مكملات فيتامين د.

فيتامين E: يحمي الخلايا من التلف، ويعزز جهاز المناعة.

فيتامين ك: يساعد على تخثر الدم.

أفضل الأطعمة الأولى للطفل

يرى الكثيرون أن الحبوب مثل (الأرز أو دقيق الشوفان) المخلوطة بحليب الأم أو الحليب الصناعي هي "طعام تدريب سهل"، لأولى الأطعمة الصلبة للطفل، ثم يمكن إضافة الفواكه والخضروات أولا وأخيرًا اللحوم.



على الرغم من أن هذه الإرشادات مفيدة، فلا داعي للقلق كثيرًا بشأن أفضل طعام أول للطفل، فقط ابدئي بتقديم الأطعمة الصلبة بشيء تعتقدين أن طفلك سيحبه.

بعض الأطعمة الأولى الشائعة للطفل والتي تعد صحية وسهلة الأكل التي يجب طهيا جيدا وهرسها بالشوكة تشمل:

حبوب الأطفال، مثل دقيق الشوفان للأطفال، والأرز، والشعير

البطاطا الحلوة

الموز

الافوكادو

التفاح

الكمثرى

فاصوليا خضراء

القرع

الأطعمة التي يجب تجنبها بالنسبة للأطفال

من الأشياء التي لا يجب أن تعطيها لطفلك خلال الأشهر الاثني عشر الأولى حليب البقر الكامل، فهو لا يحتوي على ما يكفي من الحديد وفيتامين هـ والأحماض الدهنية الأساسية لطفلك، بل يحتوي على الكثير من البروتين والصوديوم والبوتاسيوم التي لا يمتصها جسم طفلك ويمكن أن يسبب ضررًا.



أيضا ابتعدى عن العسل لتجنب خطر الإصابة بالتسمم الغذائي عند الرضع بسبب العسل (نوع من التسمم البكتيري).



بالإضافة إلى ذلك، تجنبي الأطعمة المصنعة والأطعمة التي قد تسبب الاختناق (مثل الأطعمة اللزجة، مثل قطع زبدة الفول السوداني الكبيرة؛ والأطعمة الصلبة التي يصعب مضغها، مثل الخضراوات النيئة والمكسرات والبذور والفشار؛ والأطعمة الدائرية الزلقة التي لم يتم تقطيعها، مثل العنب



وبدلاً من ذلك، يجب أن تكون الأطعمة الأولى للطفل، وتلك التي يقدمها في الأشهر التالية، طرية ومهروسة أو مقطعة إلى قطع صغيرة

