الملكة كاميلا تتحدث عن مرضها وتكشف سبب غيابها لفترة طويلة

من المعروف عن الملكة كاميلا أنها أحد أكثر أفراد العائلة المالكة البريطانية انشغالاً بالمهام الملكية؛ إذ تحرص على أداء الارتباطات الملكية بنفسها بالإضافة لظهورها بجانب زوجها الملك تشارلز في العديد من المشاركات والزيارات، إلا أنها تغيبت في الفترة الماضية عن المشاركة في عدد من الأحداث؛ بسبب إصابتها بعدوى في الصدر، بحسب ما أعلنه قصر باكنغهام.

وفي تحديث جديد لحالتها الصحية، كشفت الملكة عن نوع الإصابة التي تعرضت لها في الفترة السابقة.

استقبل الملك تشارلز والأمير ويليام والأميرة كيت ميدلتون، صباح أمس، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، في زيارة رسمية مقرر لها أن تستمر على مدار يومين، وذلك لتوطيد العلاقات القطرية البريطانية، ولمناقشة بعض القضايا التي تخص الشرق الأوسط. وعلى الرغم من تغيب الملكة كاميلا عن مراسم الاستقبال الملكي لهما؛ إذ لم تشارك في عرض حرس الخيالة، حيث كانت ستبقى في البرد، إلا أنها وصلت بالسيارة إلى قصر باكنغهام للترحيب بأمير دولة قطر وزوجته، لتناول الغداء، والتقطت معهما صوراً. وعلى الرغم من أنها بدت في حالة معنوية جيدة عندما وصلت إلى قصر باكنغهام؛ فإنها غادرت في أثناء خط الاستقبال.

وقد أخبرت الملكة، البالغة من العمر 77 عاماً، الضيوف أن عدوى الصدر الأخيرة التي أُصيبت بها كانت شكلاً من أشكال الالتهاب الرئوي. وعلى الرغم من أن الملكة تتعافى بشكلٍ جيد؛ فإنها لا تزال تعاني من أعراض متقطعة للتعب بعد الفيروس.

في المساء، انضمت الملكة كاميلا للملك تشارلز وضيوف آخرين من بينهم الأمير ويليام والأميرة آن، في حين تغيبت كيت ميدلتون، لحضور مأدبة عشاء الدولة في قصر باكنغهام، التي أُقيمت على شرف أمير قطر. ومن المتوقع أن تحضر الملكة الوداع خلال اليوم الأخير من زيارة الدولة.

ارتدت الملكة كاميلا فستان سهرة مخملياً أحمر وتاج كوكوشنيك الماسي، وزينت إطلالتها بقلادة كانت في السابق ملكاً للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وفي خطابه، قال الملك تشارلز، البالغ من العمر 76 عاماً: "إن المساء يمكن اعتباره عودة إلى الوطن"، حيث درس الأمير في المملكة المتحدة.

تغيب الملكة كاميلا عن عدد من الفعاليات

جدير بالذكر أن قصر باكنغهام أعلن في الشهر الماضي أن الملكة كاميلا ألغت العديد من الفعاليات بسبب عدوى في الصدر، بما في ذلك فعاليات الذكرى. ومن المفهوم أنها تتعافى بشكل جيد، لكنها لا تزال تعاني من أعراض متقطعة للتعب بعد الفيروس من عدوى الصدر.

تغيبت الملكة عن مهرجان الذكرى وحدث النصب التذكاري، أيضاً تغيبت عن العرض الأول لفيلم Gladiator II في 13 من نوفمبر والعرض الملكي المتنوع في 22 من نوفمبر. وخلال حفل استقبال في Clarence House في 12 من نوفمبر، قالت إنها تتحسن بشكل واضح، مع وجود بعض السعال.

ومن المقرر أن تظهر الملكة كاميلا يوم الأربعاء 4 من ديسمبر في حفل توزيع جوائز Entente Littéraire مع بريجيت ماكرون، السيدة الأولى لفرنسا، في لندن.

قد يهمك أيضــــاً:

الملكة كاميلا تكسر قاعدة ملكية والأميرة آن تنقذها

الملكة كاميلا تحصل على الدكتوراه الفخرية في الآداب