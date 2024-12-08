شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. مشروبات صحية تعزز مناعتك مع انخفاض درجة الحرارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالأحد، 08 ديسمبر 2024 12:34 م
مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، وشعورنا بطقس بارد ليلا، عليك بالاهتمام بتناول مأكولات ومشروبات تعزز صحتك، وتقاوم بها أدوار البرد المتوقعة التي تزيد في مثل هذه الأجواء، فضلا عن الاهتمام بمجموعة من النصائح يقدمها تقرير نشر في موقع spectrumhealth :
- اهتم بالالتزام بارتداء ملابس مناسبة لحالة الطقس، لا ثقيلة بشدة ولا خفيفة بشدة
- اهتم بتغذيتك اليومية، وليكن غذائك اليومى صحى ومفيد
- ممارسة الرياضة والمشى يوميا في الشتاء أمر في غاية الأهمية
- حافظ على دفء جسمك بالشوربات الصحية المختلفة دون زيادة وإفراط
- استهلك السوائل الصحية بدلا من الأكلات المفرطة للتمتع بحالة صحية جيدة
- شرب المياه المستمر مع السوائل الصحية الدافئة من أهم ما يمكن فعله خلال طقس الشتاء، مثل الينسون والنعناع والكراوية والزنجبيل والقرفة
- ابتعد أكثر عن تناول الجبن والكعك والأطعمة المخبوزة والدسمة وزد ترؤكيزك على الخضروات والفاكهة الصحية
- تناول الكربوهيدرات المعقدة، مثل البطاطس المسلوقة والحبوب والفول السودانى الغنى بالدهون الصحية
- الجبن قليل الدسم من الخيارات الرائعة
- الموز الصحى الذى يعزز نسب البوتاسيوم في الجسم
- اللحوم الخالية من الدهن القليل منها مفيد
- الخضراوات الورقية التي تعزز لديك نسب المياه في الجسم فتحافظ على الترطيب وتحميك من الجفاف المتوقع في هذا الفصل البارد
- الاهتمام بالمشروبات الصحية التي لا تحتوى على السكريات مثل الفاكهة المخفوقة، كالخوخ والموز والبرتقال واليوسفى والتفاح وغيرها
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