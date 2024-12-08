شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. مشروبات صحية تعزز مناعتك مع انخفاض درجة الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، وشعورنا بطقس بارد ليلا، عليك بالاهتمام بتناول مأكولات ومشروبات تعزز صحتك، وتقاوم بها أدوار البرد المتوقعة التي تزيد في مثل هذه الأجواء، فضلا عن الاهتمام بمجموعة من النصائح يقدمها تقرير نشر في موقع spectrumhealth :