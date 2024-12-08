علامات الحمل الصحي وطرق الحفاظ عليه.. وتفاصيل كثيرة تهمك

أعراض الحمل عامة

ألم الثدي من أعراض الحمل الصحي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 01:29 مساءً - تختلف أعراض الحمل وعلاماته في ضعفها أو صحتها من حامل إلى حامل، أو حتى لدى المرأة نفسها بين حمل وآخر، وفي هذا التقرير نتعرف إلىوكيفية الحفاظ عليه، والفرق بينه وبين الحمل القوي، وفي هذا التقرير يوضح الدكتور أحمد ناصف أستاذ النساء والولادة أعراض الحمل عموماً، ومؤشرات الحمل الصحي، وطرق الحفاظ عليه، ويشرح الفحوصات اللازمة للتأكد من الحمل الصحي.تظهر على بعض النساء أعراض الحمل المبكرة جداً خلال الأسابيع الأولى من تلقيح البويضة، وقد تظهر عند بعض النساء أعراض الحمل قبل الدورة الشهرية، وفي هذه الحالة عادةً ما تكون علامات الحمل نفس أعراض الدورة أو أعراض متلازمة قبل الدورة الشهرية.تبدأ أسابيع الحمل من تاريخ موعد آخر دورة، ولقد وجد أن 50% من الحوامل تبدأ لديهم أعراض الحمل المبكر في الأسبوع الخامس من الحمل، و70% من النساء يشعرن بأعراض الحمل بالأسبوع السادس، و90% تظهر لديهم الأعراض بالأسبوع الثامن.والطريقة الأدق لاكتشاف الحمل هي: اختبار الحمل بالمختبر، أو اختبار الحمل المنزلي في البول، أو فحص السونار (الألتراساوند)، حيث إن اختبار الحمل يكشف عن هرمون الحمل الذي يتم إطلاقه في البول والدم بعد مرور 10 أيام من حدوث الحمل وظهور البويضة المخصبة.

يمكن اكتشاف تكيس المباض قبل الدورة الشهرية

علامات الحمل الصحي

حامل تشكو من غثيان الصباح

تورم الثديين والإحساس بألم فيهما.

الغثيان مع القيء أو بدونه.

كثرة التبول، الإرهاق.

هل الحمل القوي دليل على صحته!

نصائح للحفاظ على الحمل القوي:

حامل نائمة

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

تجنب التدخين والكافيين الزائد.

التحكم في التوتر.

علامات أخرى للحمل الصحي

سلامة الحمل تظهر في نبض الجنين وحركته

التعرف إلى الحمل الصحي بالفحوصات الطبية

حامل تنتظر نتيجة الفحص

السونار:

تقنية التصوير الثلاثي أو رباعي الأبعاد:

فحص الدم:

حساب معدل نبض الجنين:

حركة الجنين تظهر صحة الحمل:

حامل تتحسس حركة الجنين

تتمثل في تفويت الدورة الشهرية؛ بمعنى أن يمر أسبوع واحد أو أكثر ولم تبدأ دَورة الحيض في موعدها.لا توجد علامات محددة للحمل القوي أو الصحي، حيث إن أعراض الحمل تختلف من امرأة لأخرى وبين مرات الحمل لدى نفس المرأة أيضاً.وقد تكون خفيفةً أو شديدةً في أي حمل حتى لو كان الحمل سليماً وقوياً، ومع ذلك هناك بعض العلامات التي قد تُشير إلى الحمل القوي، مثل:عدم وجود أي مضاعفات خلال الحمل، مثل النزيف أو الألم الشديد، وإذا كانت أعراض الحمل شديدةً، مثل الغثيان والقيء الشديدين، أو التعب والإرهاق الشديدين، هنا يجب استشارة الطبيب.كما أنه في بعض الحالات يؤدي الحمل بتوأم إلى زيادة شدة أعراض الحمل، بجانب ارتفاع مستوى هرمون الحمل بشكل منظم، والذي يمكن قياسه من خلال اختبار الدم.كما أن نمو الجنين بشكل طبيعي، والذي يمكن تأكيده من خلال فحص الموجات فوق الصوتية.يُعاني حوالي (80%) تقريباً من الحوامل من الغثيان أو القيء ما بين الأسـبوع (4-12) من الحمل، وعادةً ما يكون هذا الغثيان أو القيء خفيفاً أو شديداً، بجانب القيء الشديد المتكرر أحياناً، والخوف مما قد يسببه الغثيان من نقص للسوائل، وهي الأملاح والمعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم، ويمكن العلاج باستخدام مضادات الهستامين مع فيتامين ب6؛ للتغلب على الغثيان والقيء.الغثيان والقيء المصاحبين لبداية الحمل في الصباح أو عند المشي أو عند النهوض من الفراش.الإحساس بوخز خفيف وحكة في جلد الثدي خاصةً حول الحلمة؛ بسبب زيادة كمية الدم في جلد الثدي وكثرة التبول، هذا في الأشهر الأولى للحمل.كما أن سلامة الحمل تظهر في نبض الجنين، ويمكن رؤيته بالسونار في الأشهر الأولى، وكذلك حركة الجنين وزيادة حجمه في الشهر الخامس.وأخيراً: يُنصح بالمتابعة الدورية عند الطبيبة، لمتابعة صحة الحمل مع تناول أقراص حمض الفوليك والحديد.أول خطوة للتأكد من سلامة الحمل تكون بزيارة الطبيب وإجراء التحاليل والفحوصات اللّازمة، والحصول على النصائح التي تساهم في استمرار الحمل والمحافظة على صحّة الأم والجنين ومنها:تستخدم الموجات فوق الصوتية أو السونار Ultrasound) لالتقاط صور للجنين في الأسبوع 11-14 من الحمل، إذ يمكن رؤية معظم أعضاء وعظام الجنين باستخدام هذه التقنية.هذه التنقية تُستخدم في وقت مبكر من الحمل بهدف تحديد عمر الحمل والتأكد من أن الحمل سليم، ولا يُعاني فيه الجنين من عيوب خِلقية معينة. ولكن هذه التنقية غير دقيقة؛ وذلك لعدم إظهارها لبعض العلامات على الأجنّة المصابين بعيوب خِلقية.الذي ساعد على معرفة المزيد من المعلومات حول العيوب الخلقية لدى الجنين، وذلك لقدرة الفحص على إظهار كافة التفاصيل من زوايا مختلفة.ولذلك شاع استخدام هذه التقنية في تشخيص الإصابة ببعض العيوب الخلقية للجنين مثل الشفة الأرنبة، وتحديد العلاج اللازم بعد الولادة، ويُفضل إجراء هذا الفحص في الأسبوع 27-32 من الحمل.وهو يساعد في الكشف عن هرمون الحمل في الدم، إذ يجب أن يتضاعف مستوى هرمون الحمل كل يومين في بداية الحمل ليدل على أنّ الحمل صحي وسليم.ويمكن للطبيب التأكد من ذلك عن طريق إجراء العديد من فحوصات الدم بفاصل زمني يبلغ 48 ساعة وتتبع مستوى الهرمون، ويساعد فحص هرمون الحمل على الكشف عن بعض المشاكل خلال فترة الحمل مثل الإجهاض أو الحمل خارج الرحم.من الفحوصات الطبية الأخرى التي تُساعد على التأكد من صحة الحمل: هو حساب معدل نبضات قلب الجنين، حيث إنّ معدل نبضات قلب الجنين يتراوح بين 110-160 نبضة في الدقيقة، وقد يتغير معدل نبض الجنين نتيجة لاستجابته للعديد من الظروف داخل الرحم. وقد يدل معدل نبض قلب الجنين غير الطبيعيّ على عدم حصوله على الأكسجين الكافي، أو وجود بعض المشاكل الأخرى التي تدل على عدم صحة الحمل.تدل حركة الجنين داخل الرحم على أنّه حيّ وأنّه ينمو ويتطور بشكل جيّد، لذلك من الضروريّ أن تُراقب الأم حركة جنينها وتعرفها جيداً، حتى تتواصل مع الطبيب في حال تغيرها أو تناقصها.وهذه الحركة تكون أكثر وضوحاً مع تقدم عمر الحمل؛ لأنّها تُصبح أقوى، ولأنّ الجنين يكبر في الحجم فتُصبح مساحة الرحم ضيقة فتبدو الحركات أكثر وضوحاً.*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.