شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار نفسية وجسدية خطيرة لسمنة الأطفال.. أبرزها الإصابة بالقلق النفسى والان مع تفاصيل الخبر

السمنة مرض العصر الذى أصاب الكثير من الأطفال، يعانى أغلب هؤلاء الصغار زائدى الوزن من مشكلات لها علاقة بسلامتهم النفسية والجسدية، هكذا أكد تقرير نشر في موقع henryford.

تؤثر السمنة تأثيرا سلبيا على صحة الطفل وسلامته، وتجعله في المستقبل عرضة لمشكلات نفسية وعقلية وجسدية كثيرة، فالسمنة المحفز الأول لكثير من الأمراض.

وتابع التقرير، أن من آثار السمنة لدى الأطفال كالتالى: