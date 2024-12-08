شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار نفسية وجسدية خطيرة لسمنة الأطفال.. أبرزها الإصابة بالقلق النفسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالأحد، 08 ديسمبر 2024 11:07 ص
السمنة مرض العصر الذى أصاب الكثير من الأطفال، يعانى أغلب هؤلاء الصغار زائدى الوزن من مشكلات لها علاقة بسلامتهم النفسية والجسدية، هكذا أكد تقرير نشر في موقع henryford.
تؤثر السمنة تأثيرا سلبيا على صحة الطفل وسلامته، وتجعله في المستقبل عرضة لمشكلات نفسية وعقلية وجسدية كثيرة، فالسمنة المحفز الأول لكثير من الأمراض.
وتابع التقرير، أن من آثار السمنة لدى الأطفال كالتالى:
- يصبح الطفل عرضة لمرض الكبد الدهنى في الكبر وهو مشكلة حتمية تحدث للكبد عند تراكم دهون الجسم تدريجيا على مدار السنين.
- يصبح الطفل عرضة للإًصابة بالسكر من النوع الثانى وذلك لاضطراب نسب السكر في الدم لديه.
- يصبح عرضة بشكل كبير للإصابة بمشكلات القلب والكلى بشكل مبكر وأكبر من نظرائه من الأطفال المتمتعين بالرشاقة وبالجسم المثالى.
- يعانى الطفل دون شك من مشكلات بالعظام والعضلات شديدة نتيجة زيادة كتلة الجسم وكثافته، ويصبحون في الكبر أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام المدمرة لعظامهم في سن كمبكر.
- الشخير وانقطاع النفس أثناء النوم من المشكلات التي يصبح الطفل اللذى يعانى من السمنة عرضة لها.
- القلق الاجتماعى الحاد واضطراب النفسية من المشكلات التي يتعرض لها الطفل السمين، مما يؤدى ألى اضطرابات نفسية منها اخفاض احترام الذات والدافعية والاكتئاب.
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